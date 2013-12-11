大家谈中国：“延迟退休”，岂能重体力劳动者先行？

Image caption 调研机构的一项问卷调查显示，近七成受访者反对延迟退休。

人保部副部长胡晓义表示，所谓渐进式延迟退休年龄有三方面内容，第一是有一个预告期，提前几年告知社会；第二要分步骤，可能会考虑从现在规定的退休年龄最低的群体开始；第三，要“迈小步”，用较长的一段时间逐步完成平滑过渡。(12月11日《北京晨报》)

毫无疑问，胡晓义副部长的“三步论”，符合三中全会“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”精神。但是，其“从现在规定的退休年龄最低的群体开始”的“设想”，有待商榷。

根据现行规定，退休年龄一般是男年满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满55周岁。从事井下、高温、高空、特别繁重体力劳动或其他有害身体健康工作的，退休年龄男年满55周岁，女年满45周岁，因病或非因工致残，完全丧失劳动能力的，退休年龄为男年满50周岁，女年满45周岁。也就是说，按照胡副部长的“设想”，延迟退休将从因病或非因工致残者和从事重体力劳动者“下手”。显然，这样的制度设计，事与愿违。

据人民网11月1日报道，近期本网联合专业第三方调研机构——清研咨询、优数咨询所做的一项问卷调查显示，近七成受访者反对延迟退休。中国社科院社会政策研究中心秘书长唐钧在分析这一现象时指出，“大部分人反对延迟退休，主要是因为劳动强度大、时间长。”由此可见，绝大多数劳动者，尤其是因病或因非工致殘和重体力劳动者，并不支持延迟退休，更不会同意延迟退休从自己开始。所以说，“考虑”延迟退休对象，必须要慎之又慎。

当前我国的养老金制度，本身就存在很大不公，这也是绝大多数劳动者反对延迟退休的重要原因。可以想象，延迟退休拿重体力劳动者开刀，势必会产生新的不公，必然会形成新的改革阻力，其结果将无法预料。

因此，“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”，首先，要解决现有养老制度中的缺陷，特别是公务人员与普通公众在养老金缴纳与养老待遇上的差距问题；其次，要保证广大劳动者，尤其是重体力劳动者不因延迟退休而使“到手的”利益受损；第三，要防止目前领取高养老金者，也就是延迟退休政策的研究制定者，从延迟退休中谋取更大的私利。

所以说，唯有通过更加公平的制度设计，向老百姓显示深化改革的决心，才能赢得公众的理解和支持。这样的延迟退休政策，才地最合理和最公平的。

显然，重体力劳动者不该是目前延迟退休的“先行者”，更不该成为延迟退休政策的“牺牲品”。

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读者反馈

政策的推動，貴乎明確清晰與一致性，否則只會產生混亂，製造不公，徒增煩添亂。延遲退休，為什麼體力勞動者要先行？非體力勞動者為什麼不能先行？又為什麼不可以同步進行？假如延遲退休這個政策有工種之分有階級之別，無疑製造社會的不公，泡製階級的矛盾。【聲稱】堅持走『社會主義』道路的中共，豈不是睜大眼睛說著騙人的大話？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>