大家谈中国：别让压岁钱透支了“年味”

图片版权 cns Image caption 如今压岁钱“变味”透支“年味”，给全社会敲起警钟。

“过新年，穿新衣，放花炮，吃饺子，高高兴兴领压岁钱”，这是孩子们过春节最快乐的事情。从事儿童心理教育的蔡蕾女士谈道：“大年三十家中老人给孩子们发压岁钱，体现了中华民族尊老爱幼和寄希望于未来的美好愿望。但是，随着社会的发展和人们经济条件的改善，压岁钱的意义似乎有所变化，其所包含的对孩子美好祝福的内容有所减少，反而出现了将发压岁钱的多少，当成了一种炫富的手段，进而相互攀比的趋势。”（1月30日《郑州晚报》）

新年到来，人们都在放飞着美好的祝福。走亲访友是一种祝福，请人做客是一种祝福，派发红包也是不可或缺的祝福；每个人都觉得，不管哪一种祝福都成了金钱绑定不菲的祝福，囊中羞涩仿佛就透支了祝福，这让很多人很纠结。有心走亲访友，赔不起“祝福”成本；不去走亲访友，透支“常回家看看”。

一些纠结不下的人儿只好偷偷回家过年，偷偷返回单位，搞得跟“小偷”似的，这样的年味不让人五味杂陈吗？还能维系传统血脉的“回家过年”吗？

我们不难发现，中年人和老年人都怕过年，原因就是成本太高。又是年关进行时，许多人又在纠结年关的压岁钱，亲朋好友似乎都在欢呼压岁钱越多越好，走亲访友者都在渴望越少越好，这样不至于囊中羞涩，不至于付不起压岁钱丢了面子。

两者都在内心博弈，可谁也不愿意做最少压岁钱第一人，都在“死要面子活受罪”，都在助推“祝福风”变“拜金风”。不仅把大人助推的“见钱眼开”，还把小孩助推的“纸醉金迷”。传统美丽朴素的祝福民俗，就这样被“病变”了，还能传承多久呢？

民风走向来自于官风走向。如果党员干部甘当做最低压岁钱第一人，政府机关制度化践行年关“最低压岁钱”过年，建立官方的节俭、节约、回归传统朴素过年风气，民间才能掀起朴素过年祝福风。如果党员干部口头高喊年关节俭节约朴素过年，行为仍在过年“金钱暴力”，必然倒逼民间民众“死要面子活受罪”，年关祝福压岁钱还是要节节攀高、宰人不止，年味还是要被宰人压岁钱透支。

其实，传统压岁钱指的不是金钱的价值，古代仅是一枚铜钱、一份辟邪实物，意在驱邪避鬼“压祟”；现在被演化成金钱价值本身就是给这种传统习俗“掺假”，不符合传统文化传承和历史认同。何况，年关给孩子水涨船高的压岁钱，让纵多孩子不知道金钱“粒粒皆辛苦”，反而易培养孩子的大把大把花钱和攀比、索要不良习性，对孩子心里成长和素质培养有害无益。如果压岁钱变成孩子学习的用具实物，孩子就会一见实物而心动、感动和激励，既大大降低了压岁钱数量，也产生诸多正能量，不好吗？

压岁钱“变味”透支“年味”，这是给全社会的警钟。希望官方引领民间回归朴素的压岁实物本身，让今年人们走亲访友、互致祝福对压岁钱“无虑一身轻”，这也是给党中央的节俭号召“拜年”。

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读者反馈

所谓压岁钱在“古代仅是一枚铜钱”无任何凭证。清朝中期至晚期时代的压岁钱习俗，是有很多文献可供考证的。那个时代，中国北方地区体面人家的压岁钱是一个孩子一百个铜钱，作者信口一说就差了一百倍。

按照当时的购买力计算，几百铜钱一般家庭都能拿得出手，但绝不是小得可以忽略不计的数目。压岁钱给现钱是中国自古的习俗，作者却主张把压岁钱改成“学习的用具”，真不知道到底是谁在“给这种传统习俗掺假”。

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