大家谈中国：“择校黄牛”何以火爆？

图片版权 xinhua Image caption 目前家长常会面对，“入园难”、“入学难”、“求学难”的问题。

海淀重点小学30万，西城重点小学19万，东城重点小学16万……今年幼升小即将开始，一个隐蔽的群体蠢蠢欲动，他们就是“择校黄牛”，号称交钱就能上名校，要价从几万到几十万不等。

记者暗访发现，“择校黄牛”承诺提供的服务也是五花八门，包括跨区择校、本区内跨片择校、异地户口办齐五证、学生信息采集撤更……不一而足。不过，被涉及的区县教委坚决否认，并奉劝家长不要上当受骗。（4月14日《北京青年报》）

有利益的地方就有不轨的眼神，也易有不轨操作的可能。尽管一些京城校长在给自己“洗白”，但这并不能代表这些校长就没有“白加黑”。

因为每年各个学校都有一定的“机动名额”。教育部门可以暗中“预留名额”，学校对转学、辍学、失学可以“库存名额”等；这都可以实现“小升初”名额卖钱。这个利益链不是没有诞生过，而是内幕“不外人道也”罢了。

北京“入园难”、“入学难”、“求学难”一直惊涛拍岸，不少家长不得不花大价钱找人帮忙求学；黄牛就是接轨这个“市场”应运而生的。一些黄牛本身没有什么背景，可他们愿意大本钱与校领导、教育部们领导“私通”；一旦“勾搭”敲定，黄牛就会底气十足地发布广告，并例举出一系列既成事实的“实例”向家长推销；加之家长们的实地“核实”，自然就知道“黄牛有包办的路子”。这也是贩卖幼升小指标越来越张扬扩大的原因。

一些校长、教育部门的领导之所以敢“倒卖”，就是因为“预留指标”可以“捂住盖子”，只要几位关键人物“私定密约”，其他人都是“身处三界外，不在监管中”，自然能留一些“高价名额”。

而黄牛都是间接接触的“陌生人”和“单线联系”的人，就是黄牛阴沟翻船，也一般不会把校长、教育部门的领导暴露出来；因而年年“倒卖依旧在，几度天价红”。

今年高层反腐风暴凌厉，一些校长、教育部门领导对倒卖升学名额数量有所收敛，但倒卖价码青云直上，所以出现倒卖的一个幼升小名额数十万元，等于明火执仗的“抢劫”和破坏教育秩序、公平。

记者采访校长也好，有关教育部们领导表态也好，想叫“倒卖者”吐露真言都是“美丽谎言”。在无风不起浪、无利不起早的市场生态下，吏治高层、教育高层对倒卖升学名额“宁可信其有”，而“不能信其无”。要知道，黄牛是要吃“夜草”才能“肥”的；没有丰盛的“夜草”，黄牛也会“饿”跑。

倒卖升学名额的黄牛膘肥体壮高调“做生意”而来，也暴露倒卖升学名额利益链在“工作”着；并不是一些校长、教育部门领导说的“不存在倒卖名额“那么简单。

也就是说，黄牛叫卖幼升小指标不完全是骗局，很多都是“实际操作”，校方、教育部门里的“内鬼”都在给黄牛提供“夜草”，还望吏治部门、教育部门、群众监督“多长点心吧！”。

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读者反馈

【擇校黃牛】何以火爆？【利之所在】，焉能不爆？上有好爆，下能不甚焉？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>