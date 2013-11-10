歌坛唱将玩铁艺 鲍勃迪伦“重金属”

Image caption 鲍勃迪伦亲手创作的七件装饰铁门将在伦敦展出。

把美国著名民谣唱将鲍勃·迪伦(Bob Dylan)与“重金属”联系起来有些匪夷所思，但这位影响世界歌坛半世纪的巨匠将在伦敦展出自己亲手设计、焊接出来的铁艺大门。

而这七件设计华丽的铁门只是鲍勃·迪伦自己图的“乐”。

从上个世纪六十年代就成名的这位歌坛老将始终让歌迷难以捉摸，很多“粉丝”都拿他像“谜”一般地敬畏。

始终要自己过“原味”生活的鲍勃·迪伦数十年来一直以来把名声悄悄地“搁置”在一个角落里。

他曾在自传《纪事》(Chronicles)里亲笔写到自己释放出“离经叛道的信号”，并说“真理永远是脑子里最后才会想到的事，就算真的有什么真理，我也不想让它呆在我的房子里”。

就这样，这位极大地影响了世界歌坛的创作艺人找到了属于他自己的“乐儿”。他在自己位于美国加州马里布的豪宅里摆上了弧焊机，开始“玩儿”他的“创意焊接”。

随后，他用废弃的金属做成了装饰华丽的铁门，而这么折腾并没有任何理由。

很难想像这样的一位世界歌坛巨匠会和一名焊工一样，戴着防护皮手套、手拿焊接护头板，在巡演之余，猫着腰用电焊机把诸如废旧铁轨、锈扳手、没人要的溜冰鞋、绞肉机等等，最后给创作成为华丽的铁艺大门。

这次，鲍勃·迪伦将在伦敦的新邦德街上的豪克耶恩美术馆(Halcyon Gallery)展出这七件铁门。

同时，这位年逾古稀的唱将也将在英国举办短期巡演，并发行自己的精选辑。

数十年来，虽说鲍勃·迪伦除唱歌外，“跨界”从事诗歌、绘画、电影、雕塑等等不足为奇，但到了这把年纪还能有奇思妙想，实属不易。

和他的音乐不同，这七件即将在伦敦展出的“铁门”不是为了展出而创作的，这些作品本来就是鲍勃迪伦个人的“乐子”，是他给自己做着玩儿的，不为了卖。

鲍勃·迪伦在评价这些个“铁家伙”时说：“铁门对我的吸引力来自于它们带来的空间感，它们可以把你关在门外，也可以让你进到门内。从某种意义上讲，这二者之间本来也没什么区别。”

这位在全世界专辑销量超过5800万张的歌坛巨匠说：“我从小就和铁有着不解之缘。我出生的地方就盛产铁矿石，这种味道会进入你的呼吸，你每天都会闻到它。”

鲍勃·迪伦说：“我一直以来，也在以不同的方式和铁打交道。”

该美术馆的负责人格林(Paul Green)在说到这个名为“情绪飘摇”(Mood Swings)的展览时说：“这次展览将全面和权威地展现鲍勃·迪伦从事的艺术。虽然他投身视觉艺术已经超过40年了，但这次展览会让我们用新的视角，来看 待这位我们这个时代最重要、最有影响力的文化人物。”

而对于鲍勃·迪伦的歌迷来讲，这七件“重金属”作品，加之同时展出的绘画作品，让他们又一次看到了一个纯粹的鲍勃·迪伦。