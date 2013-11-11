点评中国：做大了蛋糕为何切不匀？

Image caption 中国自1978年启动的改革进程经历了多个阶段。

中国又到了改革的关键时刻，十八届三中全会所可能推出的大规模改革和开放措施再次引起外界的无限遐想。对于商界和政界而言，比较关心的是因08年金融危机而滞后的经济领域市场化进程，然而对于广大老百姓来说，如何进一步改善民生、切实提高百姓生活水平、解决生活中存在的实际问题和困难才是最为重要的议题。

改革重点与推进困难

中国自1978年启动的改革进程经历了多个阶段，最早以搞活经济、对外开放的部分市场化措施为核心内容，这种经济上资本主义化的变革进程一直主导了中国改革的前20多年的时间。

在这一发展阶段里，一方面经济高速发展，人与人之间、地区与地区间的收入差距日益扩大，污染、治安等问题日益严重，另一方面旧有的社会主义福利制度和单位制度的日益瓦解让许多城市居民（不是所有居民）在医疗、养老、住房以及教育等领域越来越感受到沉重的压力，农业人口更是由于户籍制度改革的滞后而遭受不公平的对待。进入新世纪以后，这些民生问题日益成为中国改革中出现的新问题，并显得越来越突出。

自胡锦涛、温家宝2003年接过领导权之后，中国政府开始放慢市场化改革进程，将政策注意力主要集中在民生问题的解决上。在“和谐社会”、“科学发展观”等口号的引领下，收入分配、医疗、住房、教育等问题开始成为改革的新重点。

人们开始对民生的改善抱有很大希望，农业税的取消、城乡义务教育学杂费减免和新型农村合作医疗制度的实施也确实成为这一领域的早期收获成果，在一定程度上惠及百姓的生活。然而，在另一些领域，政策的调整并没有根本改变问题的存在，民生问题甚至出现了恶化。

在居民普遍关注的住房问题上，大城市不断上涨的房价不仅没有随着宏观调控等降温措施的实施而受到打压，反而似火上浇油，不断上窜，挑战人们心理的承受极限，原本买不起房的人群日渐发现连租房也租不起，“蚁族”人群的规模在近年来有不断扩大的趋势。在医疗领域，人们看病难的问题没有得到根本解决，医药成本居高不下，医患关系日趋紧张，患者家属伤害医护人员的案例变得越来越频繁，所有这些都表明医改并未取得预期改善民生的效应。

在教育领域，中小学乱收费的现象不仅没有得到遏制，反而在一些地区愈演愈烈，连原本收费较低的幼儿园学前教育都在2008年以后大幅度提高收费，让普通家庭的教育成本不断攀升。

新民生问题的出现

更为严重的是，除了旧有的民生问题尚未解决之外，最近几年又出现了一些新的民生问题，严重影响社会的稳定和持续的发展。2008年世界金融危机以后推出的大规模刺激计划虽然改善了中国国内的就业问题，但也同时推高了国内的物价，造成了严重的通货膨胀。

与此同时，广大普通劳动者的收入并没有赶上物价上涨的幅度，许多人工资的实际购买力在萎缩之中，这直接造成了居民消费能力的低下和国内消费的低迷，加剧了经济结构的失衡。

各行业对利润的疯狂追逐和法律监管的缺失也造成了环境污染和食品安全问题的严重恶化，毒空气、毒食品成为影响民生问题的新问题，雾霾、地沟油这些20年前大多数人不知为何物的术语如今成为流行的新名词，活跃在各大媒体之中。在这样的情况下，不仅普通民众感觉生活质量出现下降，就连富裕起来的城市中产也日益不满现状，很多人选择移民。

改善民生为何如此困难

中国虽是一党执政的国家，但政府一直把民生问题放在至关重要的位置，并视其为政府合法性来源。从中共的“全心全意为人民服务”宗旨到建设“和谐社会”的目标，都可以看出最高领导层对民生问题的重视。然而，今天民生问题的恶化，不仅引起人们反思，为何改善民生如此之难，为何在蛋糕越做越大的同时切得却如此不平均？

仔细分析，会发现有如下几点主要原因。首先，中国的官员阶层长期与普通人民的生活绝缘，不仅在医疗、养老等领域享有独立待遇，而且在食品、住房等方面享受不同程度的特殊供应，拥挤的公共交通、蜗居的房间和廉价餐馆的地沟油是和官员们的生活无太多交集的。

一句话，政府官员脱离百姓的日常生活太远，自然在政策制定中不能体会民生的艰难。其次，三十多年的发展已经形成了强大的官商联盟和既得利益群体，任何对蛋糕的再分配都会引起既得利益群体的强烈阻挠和反对。民生问题的改善都是有利于绝大多数民众的公共物品，但在集体行动逻辑的条件下，公共物品往往供应不足，强大的利益集团会利用不对称的权力和影响力使公共物品的分配向有利于自己的方向倾斜。其三，民众的声音和疾苦不能够通过有效的机制传导至政策制定者那里，全国人民代表大会作为法律意义上的最高权力机构，不能够吸纳足够多的各阶层代表。从以上原因分析，民生改善之路未来仍将非常崎岖。

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读者反馈

因為有後台有背景的人出來要瓜分的多了，所以要把蛋糕造大；當蛋糕造大後，背景後台夠硬淨的自然在分配上佔盡優勢取盡先機。五星紅旗下的中國，早已偏離了無產階級專政的路線，六十多年來，更與民主自由人權法治背道而馳，不經不覺已返回到階級分明的封建王權時代。放眼當下，不是有憲法之名而無憲法之實？不是有人民共和之名而無人民共和之實？不是有動人口號之名而無動人口號之實？一個假大空的政權、一個貪腐營私的政權、一個視人民如工具如奴隸的政權，一天把蛋糕造大了，又怎能期望它切得勻？分得均？人民老百姓嘛，只落得在切蛋糕的碎屑下討生活，要求分配？先照照鏡子，你算是什麼？<br><strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>