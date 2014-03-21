大家谈中国：幼儿园中毒案：教育软件不能“软”

图片版权 Reuters Image caption 不久前丘北县委宣传部通报称，经初步调查，幼儿属毒鼠强中毒。

19号下午，丘北县双龙营镇平龙村佳佳幼儿园32名学生疑似发生食物中毒，相继被送到医院治疗。20日晚上，事件有了最新进展，经检验，官方已确认中毒儿童为毒鼠强中毒。目前事件已造成2名儿童死亡，还有3名重症儿童仍在重症监护室。(据2014年3月21日中国广播网)

事件发生后，大家最关心的就是中毒的原因，不久前丘北县委宣传部通报称，经初步调查，幼儿属毒鼠强中毒，由一名幼儿从外面带来零食到校园里分食而引起。投毒的可能性已经排除，那接下来我们就该问问幼儿园的管理到底在哪？据丘北县教育局副局长马跃介绍，佳佳幼儿园为民办幼儿园，去年2月25日开班，8月底搬至平龙村，从佳佳幼儿园创办至今一直没有相关资质。试问这样的幼儿园又怎么会有让人放心的管理呢？

人们常说孩子是祖国的花朵，就是这样的幼小的生命，还没来得及绽放就湮灭了。让人惋惜，让人悲伤。我们的花朵就放在这样的不合格的花园里，到底是谁的责任？幼儿园的负责人已被警方控制，但无论怎样孩子的生命已经不能回来，幼儿园可以一封了之，但谁又能保证这样的问题不再发生。

一个问题幼儿园能在没获得资质的情况下开办一年之久，这有监管不力的因素，但我们也应从当地教育主管部门负责人的介绍中看到农村教育资源稀缺的无奈。近年来，幼儿园喂药事件、黑校车问题等等，大多发生在农村、城乡结合部或其他民办幼儿园。因为在这些地方，家长没有更多的选择。所以说，这样的悲剧不再重演，关键还在于加大对农村教育力量的投入，农村教育除了让教学楼、教学设备等硬件上够“硬”外，还应该让管理人员，幼师等软件不“软”。