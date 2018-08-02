2017年，韩国人口出生率再一次创下历史新低。数字显示，平均每位女性只生育1.05个孩子，远远低于保持人口稳定所需的2.01个。

借用韩国总统文在寅地话说，若照此趋势发展，国家“恐将面临人口悬崖”。

此前10年，韩国政府采取多种措施，投入大量人力、物力，鼓励国人多生孩子。这包括实施延长陪产假、补助不孕症治疗、为有3个及以上孩子的家庭提供优先享受育儿公共服务等政策。

韩国还推出过一些创新举措。比如2010年，政府要求卫生部、福利和家庭事务部的员工每个月挑个周三"早点回家"，并称这天为"家庭日"。但是事实证明，即使晚上7点钟办公室就断电，也没能鼓励这些政府雇员回家生孩子。

社会各界也在努力。比如首尔附近有个阴茎主题公园，彰显生殖崇拜的历史传统。游客络绎不绝，其中不少中老年人是来为家族繁衍、多子多孙祈福。

首尔一些大学里还专门开设恋爱、婚姻培训班，助年轻人一臂之力。

这是因为，如同在中国，千禧一代常被称作看破红尘的“佛系青年”，韩国的80后、90后中涌现出一批“三抛世代”：放弃恋爱、结婚、生子。后来三抛世代进一步发展，加上放弃人际关系、购置房产、梦想和希望，成为"七抛世代"，甚至"N抛世代"。

怎么办？

BBC记者西蒙·梅斌最近在首尔走访了开设“约会入门”课程的大学教授。教授警告说，"如果这种趋势继续下去，我们的国家就没有未来了。"

图片版权 Getty Images Image caption 韩国"三抛世代"人生观更加个性化

"我感觉，你可能误解了我们在做的事。"张在硕（音译，Jang Jae-sook）教授这样对我说。

张教授今年40多岁，衣着讲究，一头修剪得体的黑色短发，戴着圆形无边眼镜。她接着说，"我们并不仅仅教接吻、做爱的技巧，我们也教学生（约会中）得体的礼仪、彼此尊重等等。"

张教授看上去很敬业，很投入，脸上的笑容很热情。但是她担心，在韩国这样一个保守社会，她开设的这门"恋爱入门"课可能会被贴上错误的标签。张教授也承认，"课程结束之前，我们确实也教学生如何抚摸对方。"

她开设的这门课也算学分，可以作为评学历等级的一部分。

课程看起来比较受欢迎，来上课的大约有60名学生，男女基本各占一半。教室里一排排木桌子，几乎座无虚席。学生们在桌上摆好自己的手提电脑或者笔记本......

作为课程的一部分，学生们还要完成的一个单元作业是：约会。男生女生搭配好，约会完了，大家一起分享经历，交流体验。

Image caption 在几乎所有人眼里，带孩子仍然是女人的责任

我们去观摩的那堂课期间，学生们在逐一发言，讨论如何应对两性交往中可能遇到的不同情况。一名男生抛砖引玉。他提问说，如果恋爱期间又被别的异性吸引，那该怎么办？

接下来，学生们开始讨论智能手机时代和异性交往特有的挑战。看起来，他们对这个话题更感兴趣，七嘴八舌，眉飞色舞。

一名男生说，"我每十分钟就查一次手机，看她有没有回复。对方看了不回，很悲惨，如果对方连看都不看，更悲惨。"

另外一个话题是，两性交往，哪一个纪念日是具有里程碑意义的，必须庆祝。所有的人一致同意，100天必须大庆，200天或许也该庆祝一下。

我注意到，教室后排的一个男生和女生眉来眼去，正在调情中。我心想，他们这不是也很自然吗？为什么还要来上培训班？邂逅，一见钟情，两情相悦，摸着石头过河一样谈恋爱，有什么不好？

张教授对我解释说，"现在的孩子们要下很大、很大的功夫才能考上大学。上了大学也不能松气，还要继续下很大、很大的功夫，毕业后才有可能进入好公司。找时间谈情说爱，太不容易了。"

问题很严重。这种社会状况在韩国已经催生了一个新词：三抛世代。意思是，年轻人放弃了如下三个人生希望：恋爱、结婚、生子。

工作时间过长、房产价格过高、相比父母一代更加注重爱自我的人生观，也都有一定的影响。

对韩国来说，这是一个非常严重的问题，韩国生育率是全世界垫底。2017年每名女性平均只生育1.05个孩子，仅仅相当于保持人口稳定所需的一半。

Image caption 首尔升降梯旁的警告：禁止偷拍裙下

性别歧视也是一个主要因素。虽然韩国女性上大学、有职业，但是在几乎全社会所有人眼里，带孩子仍然是女人的责任。

许多男性看待女性的态度有问题还有更多证据。在前往张教授教室的途中，我看到女卫生间外贴着告示，保证里面没有隐藏的摄像头。

在韩国，有专门网站供人们上传、分享那类偷拍裙下的视频。我甚至还听说有更加震惊的一类色情网站，内容中的女性做爱被偷拍、视频曝光后自杀。

韩国犯罪研究所去年发布的一份研究报告说，高达80%的韩国男性承认，曾经虐待恋人/伴侣，这包括口头、感情以及身体上的虐待。

我问张教授，你的课程中涉及这方面内容吗？

她说，"这也许要算是我们讲授的最重要的一课了。有时候，男女之间的暴力是无意的，我们希望教会他们如何对话、如何做事。"

图片版权 Getty Images Image caption 韩国政府已经投入大量人力、物力，尽管如此，韩国的生育率还是继续下跌

教室内，学生们的讨论很严肃，张教授时而介入。她肯定做的不错，原来教过的学生中有两个已经结婚，张教授亲自去主婚！

但是，一名大学老师的努力所能起到的作用或许仅此而已。过去10年间，韩国政府投入大量人力、物力鼓励国人多生孩子，尽管如此，韩国的生育率还是继续下跌。

对此，张教授担心吗？她说，"我当然担心了。如果这种趋势继续下去，我们的国家就没有未来了。"