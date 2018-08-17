图片版权 DOMINICK REUTER Image caption 特朗普前助理奥马罗萨·马尼戈·纽曼（Omarosa Manigault Newman）

特朗普前助理奥马罗萨1马尼戈1纽曼（Omarosa Manigault Newman）公布了一段谈话录音，据她说是在白宫战情室（Situation Room ）秘密录制的。白宫战情室到底是个什么地方？这段录音又为什么引起了美国政府高层的安全忧虑？

去年12月，白宫幕僚长凯利（John Kelly）在白宫战情室会见了纽曼，告知她已被辞退。纽曼对谈话进行了秘密录音，并在电视上公布。

白宫战情室一般是用来举行高层国家安全会议的。凯利为什么要在这里会见纽曼，我们不得而知。据报道，他以前也曾在此处会见其他白宫雇员，讨论与安全规定相关的事宜。

纽曼在接受全国广播公司（NBC）采访时，为她泄露谈话内容的举动进行了自我辩护。她说，她不相信总统和白宫官员会给出她离职的真实原因，因此想自己提供证据，证实自己的说法。

但是，纽曼未经凯利许可，私自在白宫战情室录下谈话内容，然后又将其公之于众，这并不是一件无足轻重的小事。

根据前白宫官员和情报分析师的说法，这个事件关系到白宫内部的安全、互信和诚信，以及白宫战情室的安全措施。

白宫战情室设立于1961年，在此处进行的会议和讨论往往涉及美国最高的国家机密。美国科学家联合会研究保密的专家史蒂文·阿福特古德（Steven Aftergood）说，这是“美国政府最敏感的一个地点”。

他说：“从这个地方可以控制美国军队，包括其核武部队，也可以监控美国的情报活动。”

图片版权 THE WHITE HOUSE Image caption 奥巴马总统就是在白宫战情室观看美军猎杀本·拉登的行动过程的。

2011年，美军在巴基斯坦猎杀基地组织头目本·拉登时，奥巴马总统就是在白宫战情室观看行动实况的。

同时，白宫战情室还是一个机密信息的处理中心。中央情报局的一份报告披露，此处驻扎着一群情报人员，每时每刻都在关注国际事务，以及时向总统汇报恐袭、内战等重大事件。

前中情局分析师大卫·普莱斯（David Priess）说，人们可能会把白宫战情室想象成一个“超机密的密室”。其实，战情室不是一个房间，而是由几个房间组成，而且看起来很平常，甚至有些乏味。

战情室在白宫西厢办公室的地下室里，和白宫餐厅毗邻。战情室设有一个会议厅，可以容纳20多人。

只有经过美国情报机构审查，并拥有最高等级安全许可的人士可以进入这个区域。他们还必须接受行为准则的培训。

奥巴马时期的白宫官员布鲁文（Brett Bruen）说，任何人都不允许携带手机或其他个人电子设备进入战情室，你必须把手机放在外面的一个小盒子或储物柜里。

图片版权 BRENDAN SMIALOWSKI Image caption 白宫幕僚长凯利在白宫战情室与纽曼谈话，竟被秘密录音。

关于手机等的规定，是规章制度中明文规定的。但是，在战情室入口处，几乎没有什么自动检测设备，也没有类似机场的安全检查。

普莱斯说，你并不需要通过一个金属探测门。布鲁文说：“没人在那里检查，也没人用金属探测器搜身。”

因此，这里的安全规章是以非正式的方式实行的，主要靠相关人员的自觉遵守。

对华盛顿的许多人来说，纽曼在战情室私自秘密录音并对外公布，这种行为令人吃惊。

她并未披露任何机密信息，因此可能并未违法。但她违反了白宫战情室的一条基本原则：她对外公布了战情室内部发生的事情。

不过，特朗普总统之所以当选，部分原因就是他承诺要改变华盛顿的权力规则。他雇佣的人也往往有这种想法。从这点来看，纽曼的出格行为并不足以令人震惊。正如普莱斯所说：“你认为理所当然的规则和制度已被这个新政府摧毁了。”

他说，纽曼的行为不过是白宫管理失序的最新案例。