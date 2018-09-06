记者来鸿：新疆“再教育营”受害者恐怖经历

图片版权 Getty Images Image caption 联合国对“百万维吾尔族人在新疆被拘”的报道感到震惊，并呼吁释放以反恐“借口”被拘押的人。

我们索性叫他“阿扎特”好了，因为他要求匿名接受采访。他坐在椅子上，开始回顾他在“再教育营”的见闻。

他说，那时正是晚饭时间，有至少1200人手里拿着塑料碗，排着队。他们必须唱支持中国政府的歌曲，才能吃到饭。

阿扎特说，这些人看上去就像机器人一样，似乎已经丢掉了自己的灵魂。

他解释说：“我熟悉他们中的许多人，我们从前曾经坐在一起吃饭。但现在他们看起来都不正常了，好像不知道自己在做什么，就好像是出车祸以后失去记忆了。”

这听上去像不像是洗脑？确实是。在中国西部的新疆地区，正发生着非常黑暗的事情。虽然共产党使出浑身解数掩盖真相，但关于当地大规模关押、酷刑和思想控制的信息已经开始泄露出来。

图片版权 Getty Images Image caption 新疆约45%的人口是维族。

在丝绸之路上的古老城市，譬如公元13世纪时马可波罗曾访问过的喀什，街上没有人，许多商店和住家的门窗都钉上了板子。这是因为中国政府已将可能多达100万的维吾尔人关进了再教育营。

维吾尔人与汉人不同，他们属于中亚族群，外貌更像阿富汗人、伊拉克人，或欧洲人。而且他们信仰伊斯兰教。

习近平领导的中国政府先是镇压了西藏人，现在又对维吾尔人下手了。他们的理由是，有少数维吾尔人支持伊斯兰恐怖主义。但政府镇压行动的规模与之完全不成比例。

现在从新疆再教育营出来的人，几乎都不愿意讲述他们的经历。但我们找到了两个愿意接受采访的人。他们都要求我们不要向外界透露采访的地点。

阿扎特去再教育营，是为了探望一位被关押的亲戚，希望能帮他尽快出来。他没成功。第二天，警方打电话给他，让他再去一趟。他没听警察的话，而是逃离了中国。

Image caption 中共喉舌环球时报则发表社评回应，称“捍卫新疆和平稳定，就是最大的人权”。

相比之下，奥米尔的经历就艰难多了。他刚被抓的时候，被关在公安局里。他说，警察给他看他们的工具，包括用木头和橡胶制成的警棍、钢丝拧成的鞭子、扎人用的钢针，还有拔指甲用的钳子。

警察把他铐在“老虎凳”上，然后打他。他们还把他铐在高处，双脚离地，让他的体重完全压在他戴着手铐的手腕上。奥米尔向我们展示了他的伤疤。

警察后来把他送到看守所。他伤口愈合后，又被送入再教育营。

“你什么自由都没有，”他说。“你做什么事都要遵守共产党定下的规矩，让你背诵什么你就背什么，感谢党，就像机器人一样。”

要吃饱饭，他们必须唱红歌，歌颂中国，歌颂共产党，歌颂习近平。

我问他，肉体遭受酷刑折磨，与精神上的洗脑折磨，哪个更可怕？他说：“肉体遭受酷刑留下的伤痕可以愈合，但心灵创伤就很难愈合。我现在仍因这些创伤而痛苦。”他总是做噩梦。想起他众多仍被关押的家人，他开始哭泣。

中国政府官方的说辞是，这些“再教育营”根本不存在。我怎样才能以最婉转的方式对此加以评论呢？从证据来看，中国政府的说法是赤裸裸的谎言。

中国政府实行严格的新闻检查，但它还无法过滤从太空中拍摄的卫星图像。德国人权专家郑国恩（Adrian Zenz）致力于研究新疆拘留营的发展情况。他从谷歌卫星影像中找到这些拘留营，并将其与政府招商广告和招聘广告相对应。

他从卫星影像中分辨出了铁丝网、高墙、警戒塔和狱警用的停车场。他估计，这些拘留营中可能关押着多达100万维吾尔人。

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莱恩·图姆（Rian Thum）博士也是一个为正义而战的科学怪才。他经常浏览中国的官方网站。几周前，他偶然看到一张照片，照片显示，有数以百计的维吾尔人身穿蓝色囚衣，列着长队蹲在地上。在他们身后，站着全副武装的中国防暴警察。

这张照片是新疆司法厅登在网上的，图片说明中说，这是“洛浦县第四教育培训中心”的“学员”在听“去极端化”讲座。

中国政府已经将此图片从网上删除。

在BBC广播大楼下，有一座英国著名小说家、记者和社会评论家乔治·奥威尔的塑像。奥威尔可能是所有在BBC工作过的人当中，最伟大的一个。他拿着烟卷，身体向风中倾斜。

奥威尔写作他的著名小说《1984》，已是70年前的事了。他若听说现今发生的事，恐怕会感到沮丧。因为在中国的西部边疆，他小说中描写的“老大哥”掌控下的疯狂社会仍是进行时。