记者来鸿：中国女子杀夫案引发跨国抚养权之争

图片版权 THE SIMPSON FAMILY Image caption 麦克·辛普森与一对儿女

2017年3月20日这一天永远刻在了英国人伊恩·辛普森（Ian Simpson）的心里。这天他的儿子麦克在中国被人用刀刺杀而亡。谋杀者正是麦克已经分居的妻子傅薇薇。她被判处无期徒刑，他们两人的一双儿女现在与傅薇薇的父母住在一起。伊恩失去了儿子，现在为了让孙子和孙女来英国与他生活在一起不得不再次前往中国，争取对这两个孩子的抚养权。他向BBC记者罗宾·布朗特谈起他的坎坷遭遇。

我总是尽量按时赴约，但这次会见我迟到了，真是非常尴尬和内疚。

我要见的这个人飞越了5700英里从伦敦来到中国，要会见谋杀了他儿子的那个女人。

伊恩·辛普森要面对面地与傅薇薇谈话——她曾经是儿媳妇和他孙子孙女的母亲。傅薇薇去年用刀捅死了他的儿子。

伊恩住在英格兰的萨福克郡，中等身材，戴着一副眼镜，留着灰白胡子。我很惊讶地注意到他右胳膊内侧有一个小的刺青。

这是一间咖啡厅，我俩面对面坐在一个圆桌旁。咖啡厅音乐声过大，考虑到我们将要谈的话题，我感觉很不舒服，挪了一次位置。

我们会见的第二天伊恩·辛普森就要去监狱面对傅薇薇，他将透过一道玻璃看着那个女人，通过电话与她交谈。这是儿子麦克死后，他与傅薇薇的第一次会面。

伊恩来上海是为了得到傅薇薇的同意，让她的孩子，也是他的孙子和孙女和他一起回到英国生活。

孙子杰克和孙女爱丽丝分别是7岁和6岁，出生在中国。杰克是英国籍，但爱丽丝不是。目前这两个孩子正处于一场日益激烈的抚养权争夺战的中心。

这场争执的核心是，目前抚养两个孩子的傅薇薇的家人要求英国家庭用钱来交换这两个孩子。这一要求被辛普森家庭拒绝了。他们说，傅薇薇的家庭要求他们支付相当于大约65000英镑的钱，声称用来支付孩子的旅行和其他费用。

图片版权 THE SIMPSON FAMILY Image caption 伊恩·辛普森与孙子杰克

伊恩对我说，今年7月负责此案的法官几乎就要为双方达成和解方案，但最终没有获得成功。他向我出示了一份文件，这是他和老伴一起拟定的，想要说服傅薇薇支持他们的决定。

那是大约10张A4的彩色纸页，其中包括两个孩子以前在英国度假时的照片，还有他们当时在英国当地学校的详情，以及一些英格兰乡村的风景照片。他们希望，这是他们能提供给两个孩子的最好的生活。

后来，在伊恩会见了傅薇薇之后，我们在同一家咖啡厅再次相见。他告诉我，他与傅薇薇的会见比批准的30分钟要长，大约持续了一个多小时。

他说，监狱里的工作人员很友善，很帮忙。他感到那里的惩戒系统似乎的确在帮助傅薇薇认识到自己所犯的罪行，而傅薇薇也并不如同他想象的那样落魄不堪。

他说，傅薇薇开始服刑终生监禁已经3个月，她一直想着自己的孩子。双方的会见披露出一些重要细节，例如傅薇薇说，她并不知道她的家庭阻碍辛普森来中国看孙子孙女。

图片版权 THE SIMPSON FAMILY

傅薇薇还询问伊恩，如果两个孩子移居到英国，他现在的妻子是否会真心爱这两个孩子，因为她不是他们的亲祖母。伊恩10年前离婚现又再婚。

尽管傅薇薇杀害了自己的儿子，尽管7月在判决时她在法庭上大喊大叫，说是麦克应当为她的犯罪行为负责，但是现在伊恩对我说，他并不恨傅薇薇。

他还说，他决定同我和其他记者交谈，是希望这些媒体报道能有助于他的努力。他最担心的就是中国的司法体系不会公平对待像他这样的外国人。

我一边喝咖啡，一边听伊恩谈他自己面临的困境，谈他的朋友和邻居提出要帮他筹集款项。他还谈到他们家人讨论死刑判决，有的同意，有的不同意。他还谈到他多么怀念麦克，怀念他们在短信上交流他们支持的足球俱乐部桑德兰队的比赛结果。他也提到了红色高棉领导人波尔布特或苏联领导人斯大林。他说，为了他的两个孙子能够回到英国与他居住，如果必要，他愿意坐下来与两个孩子交谈。