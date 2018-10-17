记者来鸿：中国人寻灵丹妙药 吉尔吉斯毛驴遭殃

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过去5年来，吉尔吉斯坦的毛驴数量急遽下降。 国际环境保护人士警告说，这里的毛驴很可能灭绝，而吉尔吉斯坦并没有认识到问题的严重性。

该国大约70％的人口居住在乡村地区，毛驴是很多低收入家庭的主要耕种和交通工具。据当地人说，过去，村子里几乎家家都有毛驴，现在已经所剩无几。

据吉尔吉斯坦政府统计，2012年该国大约有77万多头毛驴，而到了2017年底，就只剩下约3万3千头了。仅在今年头7个月，就有1万7千多头毛驴出口到外国，它们的主要目的地是中国。

在中国，驴皮被熬制成"阿胶"而入中药，用于治疗多种疾病，但现在驴皮更多地被用于护肤品、食品添加剂和甜点制造。阿胶被很多中国人视为永葆青春之物，据说有助于改善血液循环，防止流产，减缓皮肤老化。在中国"阿里巴巴"购物网站，有阿胶成分的制品价格可高达2,000美元。

尽管中国国家卫生保健部门声称，阿胶的医疗功效被大大夸张了，但有关工业仍然有增无减，每年需用掉大约400万张驴皮。据统计，中国的毛驴数量也在逐年减少，从1990年的1100万头，减少到2017年的300万头。

中国曾经主要从非洲进口驴皮，但现在至少有7个非洲国家禁止出口毛驴，中国的阿胶制造业就把目光转向了中亚地区。

Image caption 在这个Ak-Terek村，几乎不见毛驴的踪影

寻找毛驴

自2008年以来，吉尔吉斯坦就开始向中国出口毛驴，但近年来除了官方出口，更出现了非法毛驴出口交易。

“我们的毛驴丢了，我们一开始以为没栓好，它自己跑了。于是我们就到邻居家询问。结果，其中一个邻居家的毛驴也不见了，后来又有几家发现毛驴丢了，村里一共丢了4头毛驴。有的毛驴栓在圈里也被人偷走了。”吉尔吉斯坦的一位村民阿迪别克·库岱别迪耶夫（ Adilbek Kudaiberdiev ）回忆今年春天发生的事情。

对库岱别迪耶夫一家来说，毛驴非常重要，耕种季节他们依赖毛驴运送农作物到偏远的田地。失去毛驴，对他们来说是重大损失。但当他向警察局报告他家的毛驴被人偷走，警察局的人一笑了之，说他们不受理毛驴或猫狗被盗的案件。

在吉尔吉斯坦，马匹的价格是至少6万索姆（相当于865美元），毛驴的价格是大约3千到1万索姆（相当于43－144美元）。因此丢了毛驴不受到重视。

阿迪别克叹息着说，“我向警方解释，毛驴是我家的主要运输工具，对我们非常重要，不但运送农作物，它还是我的坐骑。”

Image caption 由于非法毛驴交易增加，政府出台了有关新法规

另一个地区的农民阿纳贝·卡迪罗夫（ Anarbay Kadyrov ）发现他家的毛驴死在驴圈附近，驴皮被剥掉了。那个月，村里有10头毛驴被偷被杀。

随着毛驴被偷事件增多，地方警察局也开始调查。奥什（Osh）地区内政部门声称，去年当地有100多起毛驴被盗案件发生，他们说，盗贼把偷来的毛驴当作自家毛驴卖给中国公司。

不过，当地警察局说，今年以来只收到3起毛驴被盗的举报。原因可能是有关出售毛驴新法规的实施。新法规定，中国公司只能购买活的毛驴，收购前必须给毛驴和其卖主拍照。

不过，2015年2月，记者在离首都比什凯克不远的地方发现了一个毛驴屠宰场。当地居民发出警告，一些驴肉被当作牛肉在饭馆出售，该国占大多数人口的穆斯林不吃驴肉。

Image caption 农民阿纳贝•卡迪罗夫的毛驴栓在上了锁的棚子里也被盗走

去年，在奥什地区经营的一家叫Iygilik的公司在出口300头毛驴时，因文件有问题而不得不滞留海关，导致所有毛驴在返回途中死去。一家英国保护毛驴非盈利机构Donkey Charity说，他们注意到在非洲出现的类似事件导致瘟疫扩散。

该机构研究人员艾里克斯·梅耶斯（Alex Meyers）进一步说，“大多数情况下，饲养毛驴农场并不会给农民带来明显收益，反而有害健康。因此，很多国家都停止出口毛驴了。”

国家漠视

但吉尔吉斯坦政府却谈论毛驴贸易对国家经济发展的好处。据该国有关统计，2018年头7个月毛驴和马匹的出口就创汇将近200万美元。

当BBC记者前往吉尔吉斯坦环保部门采访时，那里的官员不愿谈及有关毛驴数量在该国急遽下降的问题。他们说，他们不管毛驴问题，这是农业部门的事。

对吉尔吉斯坦的环保人士来说，他们更关心世界气候变暖，或雪豹绝种等问题，毛驴数量减少不是他们关心的重点。一些该国著名环保人士甚至没有听说过他们的毛驴数量正在急遽减少。

Image caption Ослы Центральной Азии под угрозой, говорят британские экологи

地区性问题

中国希望通过增加在自己国内饲养毛驴的途径来减少毛驴进口。不过环保人士警告说，毛驴孕期很长，要恢复毛驴数量需要相当长的时间。

“吉尔吉斯坦目前的毛驴数量急遽减少，恐怕在两三年内就会完全消失。”毛驴保护机构的梅耶斯说。

他还指出，由于吉尔吉斯坦的毛驴数量减少，该国已经开始从邻国塔吉克斯坦进口毛驴，“这非常令人担心，因为很多毛驴过境没有经过边境检疫，很容易引起瘟疫漫延。”

梅耶斯还说，毛驴数量的减少，对吉尔吉斯坦低收入的农民家庭影响最大。对他们来说，一头毛驴能为他们出力20至30年，这比驴皮的价值要重要多了。