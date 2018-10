记者来鸿：为何美国人对英王室痴迷持久不衰

图片版权 Getty Images Image caption 威廉王子大婚典礼后,来自美国圣迭戈的Jane Giannoulas 等候在白金汉宫外。

一个来自伦敦的有关英国王室成员肖像艺术展最近在美国德克萨斯州的休斯敦开幕,反响热烈。而Netflix 拍摄的有关英国女王伊丽莎白二世生平的电视连续剧《皇冠》(The Crown)在本届美国电视艾美奖(The Emmys)发奖会上连连获奖。美国人对英国王室的兴趣百年来持久不衰的原因何在呢?

头戴烁烁闪光象征王权的钻石头饰——她在1953年的加冕大典上佩戴过,披着优雅的白色毛围巾,眼睛微阖,这幅由艺术家克里斯·列文( Chris Levine )创作的英女王伊丽莎白二世的肖像是这次展览的150幅作品之一,其中大多数作品是第一次离开英国在海外展出。

这些艺术作品包括肖像画、雕塑和摄影,向美国观众讲述有500多年历史的英国王室故事。

这次展览的策展人之一,伦敦国家肖像画廊( National Portrait Gallery )的策展人路易丝·斯图亚特( Louise Stewart )说,这么多有关英王室肖像艺术佳作一起到海外展出,还是史无前例的。谈到克里斯·列文的这幅著名的女王肖像作品,斯图亚特说:“这幅肖像中的女王穿着华丽高贵,但她微阖的双目营造出一丝脆弱,让你意识到,尽管女王是历史上被拍摄最多的人,我们实际上并不了解她,这幅作品令人难以忘怀。”

休斯敦的The MFAH是唯一一个美国城市举办这个展览,题为:《都铎到温莎:英王室肖像从霍尔拜因到沃霍尔》( Tudors to Windsors: British Royal Portraits from Holbein to Warhol)。

对英国王室的兴趣遍及世界各地,但在美国却格外热情,美国人对英王室的痴迷似乎百年不衰,仅在今年,从媒体影视到真实事件——反映英女王生平的电视连续剧《王冠》赢得两枚美国电视艾美大奖,哈里王子与女演员梅根的大婚,一直到梅根近期传出的怀孕消息,都在美国引起热烈反响。就连英国公主尤金妮( Princess Eugenie )最近的婚礼,也成为BBC网站当天在北美浏览次数最多的新闻。

图片版权 Getty Images Image caption 哈里王子与梅根的婚礼也成为美国轰动一时的大新闻。

这次在休斯敦开幕的英王室肖像展更证实了美国人对英王室的热情。颇具讽刺意味的是,当年美国正是为了反抗英王室统治而独立,可之后却对他们之前的宗主充满感情。

"在美国的流行文化中,英王室的地位可谓独树一帜,成为20世纪的文化现象。"德克萨斯大学的英国研究主任助理詹姆斯·沃恩( James Vaughn )说。

沃恩回忆2011年在耶鲁做研究工作,他借居的房东一家凌晨5点全家起床一起观看英国威廉王子和凯特大婚典礼。“18、19世纪的英王室对美国人来说象征着古老的欧洲大陆,象征固有的阶级化分和王权至上的旧世界,与新兴自由的合众国截然不同。但令人惊讶的是,英女王伊丽莎白二世的加冕大典在美国引起巨大轰动,自那以后,美国人对英王室的热情就一直有增无减。”

沃恩还认为,自二次世界大战之后,民众对美国精英政治和政府体制的信任度就逐渐下降。

“肯尼迪总统被刺杀,水门事件,伊朗门事件等等,一步步削弱公众对政府的信任,现在可以说到了最低点。所以英国的君主立宪制受到很多美国人的青睐——政府首相由民选产生,国家首脑是王位继承者,并无实权,不会被肮脏的政治权术所沾染。”

Image caption 一位来自波士顿的英王室拥戴者展示他收藏的皇家纪念品。

与此同时,沃恩说,美国人也极为关注英王室发生的任何丑闻,美国各地超市收银出口处展示的大众报刊上,不乏英王室花边新闻。但美国人对这些绯闻看得津津有味,并不排斥,他们视英王室成员如同好莱坞明星。

“另外,美国是一个变化无常的国家,明星们如走马灯一般今天来,明日就不见了。而英王室可永远存在,一代接一代。”

展览上有一幅英国摄影师杰森·贝尔( Jason Bell )拍摄的小王子乔治在洗礼仪式上的照片。贝尔是个住在纽约的英国人,他对美国人对英王室的热情可深有体会。"美国人对英王室很有感情,我还真没有预料到这种感情的深度。看到这一切让我感到很愉悦。"

图片版权 NETFLIX Image caption 英国演员Olivia Colman在最新一季《王冠》电视剧中扮演女王伊丽莎白二世。

这种对英王室的好感可能也受到电视剧,诸如《王冠》的推波助澜。“此前,很多美国人并不太了解女王伊丽莎白二世的伯父(爱德华八世)突然退位,她的父亲乔治五世只好继位,之后英年早逝,结果年轻的伊丽莎白不得不接过皇权,成为英国女王。”沃恩说。

一些对目前变幻世界感到困惑的美国人更感觉,英王室成为代表一个更加稳定但已逝去时代的象征。

展览既展示了历史,也展示了英王室在人们眼中形象的演变。

“19世纪30年代摄影术的出现意味着,人们可以看到维多利亚女王和阿尔伯特亲王轻松和蔼的家庭氛围,”展馆人员大卫·邦福德( David Bomford )说,“这是非常重要的转变,人们可以通过真实图片看到女王的面部表情,和他们与家人之间的真切交流。而在此之前,画家的肖像不会如此真实。”

然后在1980年代,美国艺术家安迪·沃霍尔( Andy Warhol )发表了他的流行艺术范儿女王肖像画,这意味着英王室受到世界流行媒体的青睐。

“沃霍尔将英女王变成了消费时代的偶像,”斯图亚特说,“这个形象基本跟女王没什么关系,只是在非常表面的层次上显示了女王,使其成为一个可以无限量复制的产品和商品。”

图片版权 ANDY WARHOL FOUNDATION Image caption 1980年代,美国流行艺术家安迪·沃霍尔发表了他流行艺术风格的女王肖像。

尽管如此,英王室实际上对很多美国人来说意义非常。

“英女王拥有老祖母的形象,这有助于她成为国家和民众爱戴的角色。”沃恩说,他怀疑王储查尔斯未来是否会得到人们同样的爱戴。

尽管人们对历经500年风雨的英国王室褒贬不一,一些美国人将英王室视为古旧的坚持阶级分化的精英阶层,但美国作家艾丽萨·塔玛金(Elisa Tamarkin)认为,虽然在美国有一些批评英王室的声音,主要是爱尔兰移民后裔,但她认为,这种声音目前已经越来越弱。“英王室在美国民众中非常受欢迎,他们对本国的那些政治家从来没有这种感情。”

图片版权 NATIONAL PORTRAIT GALLERY, LONDON Image caption 德克萨斯展览上的作品——Allan Ramsay画的"国王乔治三世"和Cecil Beaton画的"女王伊丽莎白二世"

的确,塔玛金的看法得到很多美国人的赞同,他们最看重的是英王室,特别是英女王高踞于党派政治之上。这一点对美国人来说极有吸引力——很多美国人不喜欢美国的政府首脑与国家首脑为一体,他们认为,跟其他国家主理国事的总理们比起来,美国的国家总统表现得就像国王一样。

“王室给我们带来很多民主社会中似乎已经丧失掉的东西 — 敬畏感,对权威的个人尊崇,期盼生活在一个有价值和荣耀感社会里的渴望。当然了,还有纯粹被痴迷的乐趣。”塔玛金说。