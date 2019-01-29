记者来鸿：委内瑞拉经济崩溃 加勒比海盗激增

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城门失火，殃及池鱼——委内瑞拉经济崩溃，来自该国的海盗活动漫延到邻近的特立尼达岛，被视为加勒比海的新海盗。特立尼达的渔民开始为他们的生计和生命担心。BBC记者科林•弗里曼报道，委内瑞拉的海盗通过走私枪支和毒品来换取基本生活用品。

提起热带海滨天堂，你可能会想到旅游宣传画册上刊登的特立尼达美丽的海岸：一望无际的黄金海滩，椰林婆娑，宁静的渔村，渔民躺在棕榈树下小憩，一幅优美闲暇的景象。而当地的现实生活并非如此。

让我们来看看一个叫弗拉顿（ Fullarton ）的村庄，你会发现有些事情有点不对头。比如说，为什么那么多渔民本来可以只用75马力的渔船引擎就够了，却非要使用200马力的引擎呢？还有，为什么他们在夜间出海打渔时都不再打开捕鱼灯呢？

图片版权 Getty Images Image caption 特立尼达岛西端与委内瑞拉隔海相望。（1872年的特立尼达地图）

当地渔民杰里•帕达拉斯（ Gerry Padarath ）在海边吊床上给出了答案——海盗。

“我们很害怕这些海盗，”他对我说，“我们村里差不多50个渔民都遭遇过他们，不是被抢劫就是被绑架。我们只好摸黑在夜间出海打渔，这样他们就看不见，或者我们使用更加强大马力的引擎，让他们追不上。”

加勒比海盗？那不是300年前的事儿吗？那时候海盗"黑胡子"（ Blackbeard ）和卡里科•杰克（ Calico Jack ）出没在那一带海域。迄今，我所见过的特立尼达海盗仅仅是亨利•摩根船长（ Captain Henry Morgan ），只不过贴在朗姆酒瓶上的图片。

Image caption 杰里•帕达拉说，“我们都很害怕。”

杰里•帕达拉斯用手指向大海方向，可见一片褐色海面的彼岸是另一道海岸线。那边就是委内瑞拉，距离特立尼达最近的海角只有20公里之遥。

曾几何时，成群的委内瑞拉游客常常搭乘游船来到特立尼达海岛休闲聚会，度过欢乐时光。此一时，彼一时，随着委内瑞拉经济进一步滑向深渊，该国衰败的沿岸港口，已经变成当代海盗的天堂。

那么这些海盗是些什么人呢？说起来他们大多是以前的渔民，靠捕捞在温暖加勒比海域中的金枪鱼、章鱼和海虾为生，日子都过得很安逸。但在委内瑞拉前总统查韦斯的统治下，该国渔业经历了动机良好结果却适得其反的灾难性国有化改革，使得很多渔业公司都转移到外国。

雪上加霜的是委内瑞拉日益恶化的通货膨胀，致使很多渔民失业，无以为生。不过他们仍然有船，也有枪——由于局势越来越失控，人们很容易能买到枪。

Image caption 坎迪•爱德华兹遭海盗绑架，索要赎金。

令人感到遗憾的是，这与10年前索马里海盗猖獗时情况相似，当时一些失业的渔民拿起枪，打劫海上航行的船只。不同的是，索马里海盗打劫的是富裕的货轮或游轮，而委内瑞拉海盗则把打劫目标锁定在与他们富裕程度不相上下的特立尼达渔民。

我在依卡克斯（ Icacos ）渔村遇到一个叫坎迪•爱德华兹（ Candy Edwards ）的受害渔民。一天他跟两个朋友出海捕鱼，突然一艘载满男人的船只向他们开火，用机枪扫射。

“他们跳上我们的船，把我们绑起来，"他对我说，"然后他们把我们带到委内瑞拉，关在一个木头笼子里。他们提出要用35000美元来赎回我们。依卡克斯村的村民筹集了这么多钱，7天之后才把我们释放。我被吓坏了，那次事件后，我一年都没敢出海。”

Image caption 一名委内瑞拉难民解释说，生活必需品非常昂贵。

在特立尼达西南部海岸，像这样的故事你可以听到很多。然而，令人们担心的并不只是这些劫持和抢劫事件。这些海盗还是重大走私犯，将可卡因毒品和枪支走私到特立尼达，使特立尼达的武器犯罪活动日益恶化。这些海盗然后将满船的生活用品——婴儿尿布、大米、食用油等运回什么都严重短缺的委内瑞拉。

的确，特立尼达的团伙犯罪问题已经存在将近20年了，但除了在首都西班牙港的一些贫民区，一般人们都看不到。但随着委内瑞拉犯罪潮的涌来，特立尼达的犯罪活动日趋猖獗。

图片版权 Getty Images Image caption Venezuela once had its own flourishing fishing industry - seen here, the island of Toas, near Maracaibo, 1950

不过，并不是所有的特立尼达渔民都是无辜受害者。我和我的向导在询问几天前刚发生的一起海盗劫持事件过程中，发现有的当地人感到很紧张。

“我现在不能跟你说，很多人在看着，”一名妇女小声对我说，之后她在电话上向我解释。

“那件事跟毒品有关，我们这儿的一个人欠了毒品贩子的钱。"她说，"这里的毒品问题越来越糟糕，你刚才刚刚离开，一条贩毒船就到了。”

看来弗拉顿的不少人都以为我是便衣警察，这使我明白了为什么会出现紧张气氛。同时我也产生疑问，那些新的200马力引擎的渔船难道都是为了对付海盗船的吗？或许还有别的用途？