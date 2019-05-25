图片版权 Getty Images Image caption 圭亚那凯丘大瀑布闻名于世，被称为亚马逊河上一颗美丽的宝石

天上掉馅饼。这样的事，还真就发生在拉丁美洲第二穷国圭亚那身上了。

近年，圭亚那连续发现几处储量丰富的油田。黑金即将滚滚而来，圭亚那有望跻身南美、甚至世界富豪俱乐部。

去年11月，时任美国驻圭亚那大使这样说，“好多人还没搞清楚这事到底多重要。到2025年，GDP将增加300%到1000%！你们会成为南半球最富的国家，说不定还能成为世界首富！”

圭亚那人口只有75万。石油财富平摊到每个人头上，应该相当可观。

第一个油田预期明年即将投产。但是，圭亚那人在期盼美好未来的同时也担心所谓的“石油诅咒”：腐败的精英阶层会巧取豪夺、中饱私囊，普通百姓无法从新财富中受益。

过去几个月的一场政治危机就被许多人诊断为诅咒的早期症状。BBC记者梅宾最近前往圭亚那，发现那里的政治难题确实不容易解答。

“65的一半是多少？”

Image caption 储量丰富的油气田将改变这个国家和人民的未来

归根结底，问题其实非常简单：65的一半是多少？

这是算术题？肯定。哲学题？也许。政治题？毫无疑问。

圭亚那国民议会总共有65名成员。推翻现政府需要“多数”议员投票通过不信任动议。“多数”的意思是：超过一半。

去年圣诞节之前那段时间，议会中的反对派很得意，以为自己赢了。他们提出的不信任动议得到33人投票支持，32票反对。

表面看，事情应该到此为止。33票是多数，32票是少数，政府必须下台。

但实际上，接下来发生的事根本不是这样。相反，这次投票引发的一系列事件，如果不是后果相当重要、影响相当深远的话，可以说更像是肥皂剧，剧本很糟糕的闹剧。

图片版权 Guyana Embassy Image caption 钟阿瑟1977年访问华，会晤时任中国领导人华国锋

圭亚那简介——首任总统是华裔

圭亚那面积214，969平方公里（大约相当于中国的湖南省），人口773，000（大约相当于中国的一个中等县）。

圭亚那曾是英国殖民地，是南美唯一一个讲英语的国家，1966年独立，1970年成立共和国，同年3月，钟阿瑟正式出任圭亚那首任总统。

钟阿瑟是华人后裔，祖籍广东。1853年起，华人契约劳工开始陆续抵达圭亚那，其中就包括钟阿瑟的先人。他在1977年访华期间还曾前往广东寻根。

圭亚那夹在委内瑞拉和苏里南之间。国土大部为热带雨林覆盖，虽然自然资源丰富，但是长期贫困。自从发现油田以来，和委内瑞拉长期存在的边界/领海主权争端再次升温。

图片版权 AFP Image caption 著名歌星蕾哈娜的妈妈是圭亚那人

首先，一位反叛议员说，同事在会议内部攻击他，并威胁要杀死他。他所属的执政联盟在议会中的多数极其微薄，每一票都极其关键。转天，这位议员逃到加拿大。这时人们才发现，他还有加拿大国籍。

然后，圭亚那政府说，不会提前举行大选，要去法庭挑战不信任动议。根据圭亚那宪法规定，不信任投票3个月之内必须大选。

政府说，那位反叛的议员其实根本没有资格做议员，因为他有圭亚那和加拿大双重国籍。执政联盟自认成员之一当初根本不该进议会！

接下来，就要看一看法律挑战中的算术元素了。

政府说，65的一半是32.5，因为总不能有半个人、半张票，所以，四舍五入之后32.5就成了33。照此推算，赢得“多数”的意思应该是34票。

你可能会说，议会中的席位总数设为单数，初衷恰好就是为了保证投票时总能出现多数。圭亚那首席法官拒绝了政府的法律挑战。

她同样认为，那位反叛议员有双重国籍、根本就不该参选、当选议员，但是她还说，他既然已经当上了议员，再说他在议会投的票无效为时已晚。

闹剧并未有到此收尾。

政府说要提出上诉。与此同时，宪法规定的大选最后期限步步逼近。

3个月最后期限过去之后那一天，总统府外的路边挤满了抗议示威的反对派支持者。他们高呼口号：“格兰杰，必须滚！”要求总统大卫·格兰杰（David Granger）下台。

抗议者中有位年轻女郎，留着长长的黑发，带着太阳镜，手中牵着大横幅的一角，横幅上用鲜红的大字写着“立刻选举”。

女郎告诉我，“现政府是非法的。”她还说，“我们唯一想得到的就是政府尊重国家宪法。但是他们想得到的是保住权位，控制石油财富。”

没过多久，示威者就遭遇当头一棒。同天晚些时候，上诉法庭推翻了首席法官的判决和不信任动议。政府再次占了上风，大选将按预期在2020年举行。

上诉法庭的大法官们以两票赞同、一票反对的比例通过判决，政府对“65的一半”的解释是正确的。

问题是，按照这种逻辑推算，3个法官中的两个岂不是也不应该算多数？

反对派当然不会就此罢休，他们立刻宣布要向加勒比法院（CCJ）上诉。

民主不堪承受油桶之重

Image caption 透明国际圭亚那一个地区分部的负责人托马斯说“腐败泛滥”、他非常担心所谓的“石油诅咒”

什么是石油诅咒？

石油诅咒指的是，一些国家突然发现丰富的石油蕴藏，开发资源没有使国家得到良好的发展；新财富被统治阶层巧取豪夺，而不是全社会分享。

委内瑞拉案例：

通货膨胀直逼13000%，能想象吗？一个石油滚滚来的社会主义国家，人民连饭也快吃不起了。怎么搞的，居然沦落到如此悲惨？点击阅读全文：今天一杯咖啡钱当年能买一套房

更多“记者来鸿”：

Image caption 圭亚那环境保护署负责人文森特·亚当斯说，我们见过其他国家的例子，有巨大的石油财富，但好多国家处境还不如没有石油的时候......教育是避免落入同样陷阱的关键

这场博弈的赌注相当之高：治国权。

但是，圭亚那发现油田——很大很大的油田——意味着，从某种程度上来看，博弈的影响可能远远不止谁能执掌治国大权。

圭亚那第一口油井预期明年投产。原油喷涌意味着，大笔黑金将源源不断地流入政府腰包。

按常理推断，彼时彼刻，不管谁在掌控政府，都将有实力“买买买”，大手笔的公共投入，将有可能让他们收获更多的人心和选票。这样一来，就可以长期稳坐权位了。

圭亚那各界政客已经被指腐败，现在人们更加担心，他们只是想把一只手伸进石油金库以便中饱私囊；宪政危机只不过是一个症状：

民主建制不堪承受油桶之重。

5月10日，加勒比法庭结束对圭亚那无信任投票案的听证。圭亚那人正在等着听结果：65的一半到底是多少？

不管答案怎样，大多数圭亚那人只是希望自己的国家能够尽快走出政治僵局；新财富能够依据民主原则分享，而不是被贪官污吏独霸。

穷人家的孩子会受益吗？

Image caption 穷人家的孩子会受益吗？

实例——贫困社区的担忧

首都乔治敦最贫穷的社区之一索菲亚。这里有些房子、棚屋直到本世纪才通水、通电。

科林·马克斯（Colin Marks）在他创办的青少年活动中心告诉我，这里人口占全市的10%，但得到的资源并不是10%。

也许，这可以解释为什么索菲亚人对石油财富的分配存在疑心。马克斯说，“听说过几内亚、尼日利亚的先例，见过邻居委内瑞拉的遭遇。所以，（对于未来）人们非常不确定。

在我们这样的基层社区，人们就是想知道，如果石油能带来财富，我们也想分一份，我们也要受益。”