记者来鸿：领教中共宣传和基层干部的厉害

图片版权 Xinhua Image caption 广播站的高音喇叭曾经是重要的宣传工具

上世纪六、七十年代，高音喇叭在中国随处可见。特别是农村地区，村广播站更被视为重要的宣传阵地。

时光流逝。今天，智能手机几乎人手一部，通信技术日新月异，但是，高音喇叭却在高调重返中国村庄。

过去几年间，“新农村大喇叭工程”已经推广到中国10多个省超过200个县市。中国官方形容，大喇叭广播对传播党和政府的方针政策、不同领域的知识信息都能起到独特作用。

BBC记者伊芳穆雷（Yvonne Murray）决定亲自到河北省的一个小村子去看一看、听一听，谁承想，碰到几位基层干部陪同......

图片版权 Xinhua Image caption 中国农村资料图片

那天气温不高，阴沉沉的。

我搭乘的出租车停在进村的路口，几名身穿深色便衣的男子组成的“欢迎团队”热情地迎上前来招呼我。我抬腿下车，他们举手拍照。

这些人是省宣传部派来的。

快到中午的广播时段了。我说，想采访几位村民，或许，他们正在家里一边做饭一边听大喇叭？

当然，当然。对方立刻应允，然后迅速把我带到不远处的一个农家小院。

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什么是“新农村大喇叭工程”？

据中国官方媒体新华社和“新农村大喇叭网”介绍，该工程最早在石家庄推出，采用“互联网+大喇叭”技术，每天早中晚广播三次，设置有《党的好声音、唱响新农村》、《百姓身边事》等栏目。目前，该工程已与中国200多个市、县签约推广，覆盖山东、黑龙江、辽宁、河南、山西等12个省份。2019年至2020年将完成14个省份30万个行政村的覆盖工作。

有分析人士说，这是习近平领导下的中共政府加强宣传、引导舆论、控制基层的表现。也有批评人士形容，这是“强制洗脑”，因为喇叭一响，不管人想听不想听都只能听。

不过，院子里可没有做日常家务和农活的普通农民，迎接我的是一位衣着打扮相当精致的女人。客厅里，茶几上摆的满满当当，有切好的水果拼盘、精美的豆沙点心。宽大的真皮沙发，容纳我和我庞大的欢迎团队绝对没有问题。

我说，这确实不错。但是，我需要的最好不是这样精心的…...摆拍。

我起身告辞，走出房门。陪同官员立刻跟上来。他们说，这是为了你的安全。

很难想象，在这样一个绝大多数人都七老八十的小村子里，光天化日之下，能隐藏着怎样的危险。

我加快脚步走进一家商店，躲在塑料门帘后面。我的录音机一直开着，说不定能采上几句村民间随意的对话。

真巧了，一位看上去大约七十来岁的老妇人到店里来买豆腐。她虽然驼背，但双眼炯炯有神。我飞快地向她解释了我此行的目的，她迅速打开了话匣子。

这一下，真像是拧开了水龙头。就好像她一辈子都在等着这一天——自己的村里，来了一位真的外国记者。

首先，她抱怨说，年轻时是城市知识青年，被迫下放到农村。

跟着我进店的那位又高又瘦的宣传干部看起来神色紧张，搓手、跺脚。

老妇接着说，“后来到了这个村，政府补贴减了。因为这是政府的决定，我们什么办法也没有。”

说到这儿，那位陪同爆发了。朝我大喊，“我以为你是来报道高音喇叭广播的，为什么跟这个老女人说个没完？”

他那位更加矮胖、和蔼的同事头上开始冒汗。感觉到自己可能说错了话，高瘦官员立刻改口，”你没看见？她这么大岁数了，你要为她的健康想一想。“

“为什么不去找些年轻人谈一谈？”

然后，他们从大街上给我找来一位“年轻人”。这位57岁的年轻人倒是很合拍。他称赞高音喇叭广播用处很大，帮助他们了解农情、资讯。几位省里来的干部抱着胳膊站在一旁。

Image caption 墙上刷标语、口号也很常见

他们还给我找来另外一名女人。这一次，陪同官员可不想冒险，决定主动出击主导采访。他站在我背后，冲着那位女人大声问，“你对养老金满意吗？”

没多久，该去村委会见村长了。在外面等候的时候，陪同利用这个机会向我提了几个问题。

一人问，你们国家就没有高音喇叭？

没有。我们绝对没有。

那….是不是因为你们家家户户房子都离得比较远？

呃，不是。我回答说

村长看起来很和善，很开心。我们坐下来录采访。

一开始，他也有点跑调，随口提起了文化大革命。坐在他正对面的宣传干部打手势，让他住口。他真住口了。

快该走了，我要去赶火车回北京。对方说，不行不行，一定要先请你吃午饭！现在他们看上去明显更开心，可能是知道我马上就要离开他们的管片了？

Image caption 微信在中国非常普及

对方问我，今天采访还满意吗？我回答说，“不太满意。六七个人跟着，很难工作。”

我出来报道需要自由；我不是来做宣传的。我争取不让自己显得太在意。

“啊，对了，你的工作是通过事实发现真相！”那位话不多的陪同官员说。他看起来很自得的样子，发现了我职业的本质。其他人眼睛一直盯着饭菜。

突然，我醒悟过来。理解的鸿沟太宽太深，一顿排骨和包子，再美味也无法填补。

归根结底，这些干部的工作是防止我做我的工作。我必须承认，他们做的很专业、很出色。

Image caption BBC伦敦总部

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