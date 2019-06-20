图片版权 Urbanmyth/Alamy Image caption 日本东京

6月28-29 的20国(G20)大阪峰会，女性赋权是主题之一。

G20认为，女性赋权对实现可持续、包容性经济增长至关重要。日本担任轮值主席期间，讨论聚焦以下三个方面：

推进实现G20有关女性加入劳动力市场的承诺

加强对女性教育-包括科学、技术、工程和数学领域-的支持

推动女性商界领袖、企业家的参与

G20表示，将继续推进实现2014在布里斯班峰会上做出的25/25承诺：2025年前将劳动力市场的性别差异缩减25%。

具体到日本。女性就业一直是个"老大难"问题，日本经济已经为此付出代价。过去几年，安倍政府推出一系列旨在方便女性就业的措施。效果如何？记者艾米·古特曼在东京一家餐馆品尝高端寿司，实地考察了一番。

银座，东京最奢华时尚的商业区。厨房是开放式的，35岁的厨师蒲原（Yubako Kamohara）在我面前摆上一个精美的木制托盘。

上面的食材我不仅根本没有听说过，而且也想象不出来。比如艾蒿叶，自制豆腐，蛤蜊，腐皮，鲍鱼，蟹肉……各色食材精心摆放，配上美丽的樱花，这道菜几乎就是巧夺天工的袖珍花园。

品尝一下，饭菜味道确实新颖别致。但是，吃这顿饭这一经历更加不同寻常。因为，我这是在龟鹤楼（Tsurutokame）！龟鹤楼因日本高端美食怀石料理（Kaiseki）享有盛誉，而且，这里所有的员工都是女性。

怀石料理是日本传统美食，它更讲究，注重仪式感，强调使用时令食材。一餐怀石料理包括好多道菜，每一道都很袖珍、完美。

图片版权 Getty Images Image caption 怀石料理追求食材本味的极致美味

什么是怀石料理？

怀石料理被看作日本美食的巅峰，它不仅仅是饭菜，也是一门艺术。

怀石料理和茶道共同诞生于日本古城京都。据记载，“怀石”最初是指修行的僧人把温热的石头抱在怀里驱赶饥饿。

怀石料理没有固定菜单，只是一道道烹饪、摆盘极为精致的袖珍款饭、汤、菜、甜品等。

怀石料理讲究使用时令食材，追求食材本味的极致美味，而且，装食物的器皿也非常讲究。

成为一名怀石料理厨师，可能需要12年的培训和磨练，如果是女性，需要的时间可能还会更长。因为在日本，厨师和餐馆老板绝大多数是男性，女人很难得到重视和重用。

三国春美（Harumi Mikuni，音译）和丈夫三国治虫（Osamu Mikuni，音译）1989年开创第一家餐馆。当时，日本的女性厨师绝大部分只能在公司餐厅或者工业化的厨房工作。过去30年间，三国夫妇在自己九间餐馆内培训的厨师既有男性也有女性。2016年，他们开办第10家餐厅龟鹤楼，全部聘用女性员工。

在更加传统保守、男性占主导地位的日本社会，这可是一个不小的挑战。

图片版权 whitewish/iStock Image caption 女人手太小做不好寿司？

为什么日本没有女性寿司厨师？

在日本，传统上，女人是不会受训成为寿司大师的。流传的原因许多，比如女人体温更高，手太热会影响生鱼的质量；手太小；化妆品的味道会影响她们的嗅觉。

被誉为日本“最伟大的寿司工艺大师”的小野二郎（Jiro Ono）在纪录片《寿司之神》中被问及，为什么女人不能成为寿司厨师？他回答说，“因为女人来月经。”据信，月经可能会影响女人的味觉。

在日本，女性寿司、怀石料理的厨师依然比较罕见，在享有盛誉的高档、著名餐厅作大厨、经理的女性更是凤毛麟角。

日本是个发达国家，但在推动真正意义上的性别平等方面进展却相当缓慢，龟鹤楼堪称走在时代前列。

佐藤智代（Tomoyo Sato，音译）今年51岁，她是跟随三国夫妇学艺的第一批女性厨师之一。她告诉我，“32年前我出道的时候，其它选择可能只有公司餐厅或者学校食堂。”

长期以来，日本女人的角色一直是照顾家庭、老人、养育下一代。尽管日本的高科技享誉世界，但是，对于女性来说，社会的现代化却非常缓慢。日本议会中女性议员的比例几乎低于所有其它发达国家。

传统仍是主流，加上幼儿园短缺、加班加点风盛，许多女性在生孩子之后都不会重返全职工作，更别说追求晋升了。日本经济为此付出沉重代价。

图片版权 Getty Images Image caption 日本女性传统上负责照顾老人、孩子

2013年，首相安倍晋三说，产出太低了，政府必须采取行动。

安倍推出一系列政策，旨在方便女性重返职场，促进日本经济的发展，这些举措由此得名“女性经济学”。具体措施包括，鼓励公司提拔女性管理人；政府制定有关超时工作的规则条例；承诺开办更多的幼儿园等。

几年下来，“女性经济学”的收效毁誉参半。确实，重返工作岗位的女性人数增加了，但是，她们中大多数仍然被困在薪酬更低的职位，或者只是兼职工作。

2017年，日本一些大公司也开始着手解决这个问题。

一家男性占主导的大型建筑公司为雇员和家属开设周末培训班，讲授如何更加平等地分担家务。这家公司还为一对都在这里供职的夫妇提供更加灵活的弹性工作制。

那对夫妇当中，妻子的职位更高，所以丈夫可以减短工作时间，承担更多照顾孩子的责任。那位妻子非常自豪地对我说，“在我的朋友、甚至所有的日本女人当中，我都算是很少见的。朋友很羡慕我。”

图片版权 TOKYU CORP Image caption 日本年轻一代不愿像父辈一样工作

曾几何时，工作生活平衡在日本只是个外国概念，现在被提到议事日程的更高地位。许多年轻的日本人不愿意像父辈那样工作，加班加点，下班后还要应酬。现在，千禧一代也会选择在新兴公司、而不是历史悠久的大公司寻找职位，争取更好的生活质量。

昌平（Shohei Narron）在一家创办不久的美国软件公司工作。她告诉我说，“我特意找的这份工作，为一家美国新兴公司在日本开设分部。这样，我们对工作时间、公司文化有更多的自主权。”

萌子（Moeko Suzuki）创办了自己的技术公司，还和其他人合办了一家名为“新兴女人”的团体。她说，独立创业可以给女性更好的选择，“现在女人生孩子之后也能有更多的机会，因为她们意识到，休完产假并不一定非要返回原来的公司工作，还可以自己创业。”

确实，一些日本女性在下海，但是对于绝大多数女人来说，日本大公司和企业必须改变文化，她们才能得到自己希望拥有的工作生活平衡。

这也正是蒲原12年前加盟龟鹤楼时的想法。“厨师做到这个级别，选择很少。能坚持工作20年、结婚生子的女性厨师更少。但是，我可以想象得出，我结婚、生孩子以后，仍然可以在这里工作！”

Image caption BBC伦敦总部

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