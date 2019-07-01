Image caption 在迪拜，“阿拉伯之羚”豪车俱乐部的车队非常抢眼

这是一个女力和马力完美结合的故事。

大漠名城迪拜素有“中东香港”、“购物天堂”之美誉。她是中东的金融、经济中心之一，凭借优越的地理位置和现代的基础设施，迪拜还成为中东重要的交通枢纽和贸易中心。

经年累月，迪拜吸引着无数人来打拚、发展，其中包括女人。女性就业人数的增加和经济实力的增强催生出一个引人注目的新现象：女性汽车控。

她们不仅爱车，更爱豪车；不仅爱飙车，还要在一级方程式赛道显露身手。BBC记者努尼斯前往迪拜领教她们的风采。

Image caption 赫宝：我的工资大部分都花在买车上了

“我开兰博基尼盖拉多，LP-550 Spyder款。”赫宝·萨伊德（Heba Sayed）自豪地告诉我。

她来自埃及，现在在迪拜做项目管理。过去15年，赫宝收入的大部分都用来买车。

“最开始，我开丰田卡罗拉，然后是宝马三系，后来又换成福特野马（Ford Mustang），兰博基尼盖拉多V10。下一次，凭真主意愿，最好不用太久，我想换成V12 Aventador…….但是，我要先攒钱，好多好多钱。”

赫宝是“阿拉伯之羚”的成员，这是一家与众不同的“汽车控”俱乐部。据信，“阿拉伯之羚”是世界上第一家由女人组织、专为女人服务的超级跑车俱乐部。

这家俱乐部位于阿联酋，成员共有70多名。她们每隔几个星期聚会一次，豪车车队极为奢华壮观。

我去的那一天，“阿拉伯之羚”的成员在迪拜一家高尔夫俱乐部停车场集合。

炫亮夺目的阿斯顿马丁，迈凯伦，法拉利，本特利一辆接一辆驶入。停车场管理员身着得体的格呢马甲、手带纯白手套，严肃认真、一丝不苟地指挥豪车入场停放。

车主拉开车门，她们有人身着芬迪连衣裤、名牌皮夹克，有人则是阿联酋妇女传统装束：一袭黑色喀巴亚长袍、头巾遮面。

“羚羊”们显然都是好朋友，拥抱、自拍，还有人甚至带来专用摄影师，记录这一天的难忘时刻，为发Insta准备素材。

Image caption 仅有自拍是不够的，还要带专用的专业摄影师

“阿拉伯之羚”俱乐部的创始人是阿尔及利亚人汉楠·索巴蒂（Hanan Mazouzi Sobati）。她开的是一辆绯红色的迈凯伦650-S。

汉楠解释说，“我之所以创办‘阿拉伯之羚’，是因为在赛车领域基本没有女性参与的可能。我去过的一些汽车俱乐部，成员99%是男性。必须有人做点事，改变现状格局。”

她笑着说，俱乐部的名字很贴切，羚羊是“优雅、速度、美丽”的代名词。

Image caption “阿拉伯之羚”俱乐部创始人汉楠：羚羊是“优雅、美丽和速度”的象征

汉楠告诉我，成员中有家庭主妇，运气好，有人给买豪车；但是，也有不少成员完全是靠个人辛勤打拼、挣钱买车。

在高尔夫俱乐部停车场小聚之后，”羚羊“们一脚踩下油门。马达轰鸣，车队前往参加当天活动的重头戏。

迪拜一条主要高速公路上，羚羊车队秀出一道靓丽风景。耀眼的橙色、橘色；明艳的粉色，毫无疑问，那是赫宝的兰博基尼……

一小时后，车队在亚斯赛车场集合。亚斯车道是一级方程式阿布扎比大奖赛的比赛地点。当天，羚羊豪车换赛车，在专业赛道上一展身手。

Image caption 女车手还在一级方程式专用赛道上一展身手

其中一些女成员是第一次在这样水准的赛道上飙车。不过赫宝可不同，她赛速度、飙漂移已经好多年了。赫宝向我解释，漂移是一种驾驶技巧，车手故意过度转向，车子侧滑行驶。

赫宝说，“原来去赛车场，一般情况下，我是唯一的女性，其它都是男性。所以，今天我感觉非常自豪，能和其它女孩子分享我的激情。

我真心希望下次我们能玩儿漂移。实际上，和赛速度相比，我更喜欢漂移。”

Image caption 嘉拉：我开保时捷，但我最爱阿斯顿马丁

嘉拉（Ghala Al Ketbi）今年只有19岁，是俱乐部最年轻的成员。她开的是一辆保时捷卡雷拉911，这是两年前她考下驾驶执照时家人送给她的贺礼。

嘉拉笑着说，“我8岁的时候在电视上看到阿斯顿马丁，我立刻爱上了它。我一直最爱阿斯顿马丁……尽管我开的是保时捷。”

嘉拉是俱乐部中为数不多的阿联酋女人之一，其它绝大多数成员都是在迪拜工作、生活的外国人。嘉拉穿一袭连裤装开赛车，头巾塞在衣领里。我问她，你的男性亲友怎么看你飙车？想了片刻之后，嘉拉回答说，“我认识的男人有时还会借我的车，比如我叔叔。”

“阿拉伯之羚”正在策划一项特别活动，届时将邀请男性车手参加。创始人汉楠说，“一年只会有一次。我们要看看他们的反应和表现！但是，我们希望包容。我们希望成为汽车控大家族的一部分。”

图片版权 VOGUE ARABIA/BOO GEORGE Image caption 《时尚》杂志Vogue阿拉伯语版2018年推出的6月版以沙特公主海雅坐在驾驶室为封面

汉楠说，她刚刚创建俱乐部的时候，男人的态度是骑墙，不过，“两年过去了，他们懂了，我们和他们一样，是真正的车手。我们对赛车的爱一点也不次于他们。”

接下来，羚羊俱乐部还准备扩展到沙特。去年，沙特妇女终于获得了驾车权。

汉楠说，“我们已经注册了一家俱乐部，不过现在暂时处于闲置状态。再等等，女人先要开车，下一步才是要飙豪车！”

Image caption BBC伦敦总部

《记者来鸿》：BBC历史悠久的旗舰节目

BBC在世界各地派驻的记者在跟踪重大事件的同时，还投入大量精力和时间了解所在地区的人文、社会、自然等各方面情况。《记者来鸿》是BBC记者从世界各个角落发回的随笔、感想，希望它可以成为您了解世界的小小窗口。

更多有关中东的《记者来鸿》：