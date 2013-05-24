记者来鸿：在“天堂”坐牢的海盗

蓝天、碧海、阳光、沙滩，旅游胜地塞舌尔群岛素有“人间天堂”的美誉。俄罗斯、阿拉伯大款千金一刻来买乐；中国人忙着搞援建、投资，承建的司法大楼5月初刚刚竣工验收。BBC记者丹斯洛发现，这里也“住着”一批索马里海盗，他们勤学英语、苦练球艺，甚至种花种草……

海滨一边儿，这位印度裔的小店主从来没有听说过蒙塔涅·波塞（Montagne Posee）的那所监狱，不过，另一位当地人好心地告诉我，沿着长满香蕉树的那条深山沟往前开车就行了。

碧蓝的大海，逐渐融入遥远的地平线。眼前的路蜿蜒陡峭。我停下车来，找到两位穿着黄色的连身工作服、正在装沙子的人问路。

其中拿着铁锹的那个人一转过脸来，我立刻意识到，他是囚犯。他先是朝我要烟，然后要钱。再后来他说，“给我什么都行。我什么都没有。我从索马里来的。”

这就是隐藏在高山之中的海盗监狱。

几百米以下，熠熠生辉的银色沙滩之间，点缀着高档度假村。住在这里的茅草别墅，每晚价格高达3000-4000英镑。

高端游客对三年前“联合国打击毒品和犯罪办公室”在这里开设的监狱恐怕一无所知。

监狱内共有66名囚犯。有些在等待接受审判，有些已经被判罪，等着被遣送回索马里服刑。

Image caption 联合国资助的关押索马里海盗的监狱。

“还算聪明”

第二天一大早，我在首都维多利亚港看到令人大跌眼镜的一幕景象。遗憾的是，这样的景象很快就将一去不返了。

维多利亚中心，有一座黑白相间、克里奥尔（Creole）风格的法院，看上去非常雅致。

法庭外不远，一群戴着手铐的囚犯懒洋洋地坐在长椅上。一派狄更斯年代的景象发生在这样明媚灿烂的阳光下，放在其他任何地方，我都无法想象。

Image caption 塞舌尔是旅游度假的胜地。

六名索马里囚犯，脚穿人字拖，两人一对儿被手铐绑在一起。他们被带入小小的法庭内。一名法官、九名律师，身着黑衣，头戴假发，几乎眼皮都没抬一下。

这六人是去年八月在距离此地以北好几百英里的地方被逮捕的。那个地方，离也门比离塞舌尔要更近。他们被控试图登上一艘商船，在西班牙直升飞机的援助下，荷兰海军将其抓获。

查尔斯·布朗（Charles Brown）是来自英国坎布里亚郡的大律师，从英国“刑事检控署”借调给塞舌尔总检察院的两位律师中的一位，在塞舌尔协助审理海盗。

布朗说，刚刚登上绿油油的塞舌尔岛时，有些海盗看上去恐惧万分。但是，布朗形容索马里人“很快乐、还比较聪明”。

布朗需要证实，这六个人确实试图攻击商船获取私利、或者被抓时驾驶海盗船。

Image caption 这所历史悠久的法庭就要“退役”了。

索马里疑犯很少被发现带有枪支。不过有时候，直升飞机看到他们往海里投掷东西。他们被捕时带有所谓的“海盗用具”，比如抓钩。

大多数索马里囚犯都会辩解，自己是经济移民、或者是渔民。不过，布朗指出，他们的船上很少有冷藏设备、甚至渔网。

曾经有一段时间，被抓的海盗太多，直接送回了索马里海边。但是近来，随着印度洋海域巡逻的加强，越来越多的海盗被判有罪。

两重天地？

在塞舌尔，不久前有17名海盗被送回索马里相对来说比较安全的邦特兰（Puntland）地区，在一所联合国监狱内服刑。刑期一般在10-20年之间。迄今已经有59名海盗被判罪、遣送回国。

“联合国反海盗计划署”的艾伦·科尔（Alsn Cole）告诉我说，大多数索马里人厌倦了监狱内米饭、金枪鱼的伙食，能被送回国很高兴。

不过他还说，另外一个索马里人自愿选择留在塞舌尔监狱服刑，因为他希望能获得英语证书。这位海盗说，在塞舌尔监狱住一年接受的教育，比在索马里20年都要多。

Image caption 有索马里海盗选择留在塞舌尔服刑。

查尔斯·布朗相信，由于海军的参与以及对驶离索马里海岸船只的密切监视，反海盗战争正在见到成效。

海盗从来没有登上有武装的商船，许多商船现在也都有安全室、或者“堡垒”，船员可以藏在里面继续操控船只。英国对法庭的资助也起到了作用。

现在，塞舌尔正在经历一起盖房热。不过，俄国人和阿拉伯人的钱也带来了一些令人担忧的变化。

美丽的森林中、海滩上盖起了房子。蒙塔涅·波塞的海盗监狱，并不是能够俯瞰塞舌尔的唯一“城堡”。阿联酋统治者修建的丑陋、巨大的宫殿，主导着维多利亚的天际线。

古老的克里奥尔风格的法庭就要改建成博物馆了。这样一个人人可以亲眼看到庭审、亲耳听到正义宣判的法庭就要搬家了，中国人在市边儿上给他们盖好了一座巨大的新楼。

那些钱多到令人目瞪口呆的海湾国家大富翁俯瞰着自己停靠在港口中的豪华游艇；那些钱包鼓鼓的游客在四面围墙的酒店中享乐放松；

谁成想，一批索马里海盗也在自己的四堵墙后研习园艺、提高足球水平呢。

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读者反馈

"在塞舌尔监狱住一年接受的教育，比在索马里20年都要多。" 希望发展靠前的国家或人民帮助那些经济或教育都落后的国家，这个世界是所有灵魂的共同学校。Philips

當然要援建啦 有個一定要我死的主謀欠黑人欠的多啦. 可能從此以後 只要是黑人.....在我們這邊都...看...那個主謀欠黑人欠的多不多?神州人民