记者来鸿：“中国梦”的政治棱角

Image caption 习近平鼓励青少年要敢于做梦。梦什么呢？

习近平告诉奥巴马，中国梦与美国梦是相通的。最近几个月，在习近平的提倡下，中国人人说梦、人人做梦。梦，也有了政治棱角。BBC在北京的记者马腾反思，中国梦内涵、外延看上去无限广大，到底什么意思？领导人是否心里有数？习近平的梦释放着什么信号？

最近几个月，中国官方媒体发动一场宣传攻势，热捧习近平主席的“中国梦”。

报纸上几乎是天天讲；一些大专院校，还出现了所谓的“梦之墙”，学生们在墙上贴纸条，写下自己对未来的憧憬。

一家著名的智囊团“中国社会科学研究院”提议专门研究“中国梦”；在习总书记这个梦的激励下，音乐人创作一首民歌，立刻窜红。

在神秘的中国政治世界，口号很重要。口号的作用是要传达领导人对前景的展望。

拿习近平的“中国梦”和他的一些前任提出的口号--比如“科学发展观”、“三个代表”—相比，“中国梦”说起来确实更加上口。但是，这个“中国梦”到底是什么意思呢？

Image caption 习近平也没有明说他怎样给人们“圆梦”。

能梦的

习近平首次提到这个梦，还是在2012年11月。当时，他刚刚升任中共总书记。

转年，习近平出任国家主席，中国即刻掀起宣传风暴。他在3月17日第一次向全国发表的讲话当中，不止一次提到了“中国梦”。

他说，“我们……必须再接再厉、一往无前，继续把中国特色社会主义事业推向前进，继续为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。”

他还说，“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神，以改革创新为核心的时代精神。”

但是，说来说去，习近平还是没有明说这个梦的内涵细节、也没有说如何才能让梦成真。

刘明福大校好像认为，他比大多数人都更有给习近平说梦的资本。

2010年，他出过一本书--《中国梦》：后美国时代的大国思维与战略定位。

自从习近平开始用“中国梦”这个字眼以来，刘明福的书真好像飞下了书架。他不公开到底卖出了多少册，但是，从他脸上的笑容，我们不难看出，销量肯定不错。

刘明福认为，中国新领导人的梦和他的梦一样：让中国成为世界主导大国。

他说，自从19世纪以来，中国在世界舞台上一直处于落后地位。习近平的梦，说的是一个拥有强大军队的强大国家。

习近平第一次提出这个口号时，选用背景的象征意义也很难忽略不计。当时，他在中国国家博物馆名为“复兴之路”的展览上向中央领导集体传达了自己的想法。

那次展览的主题是，19世纪、20世纪中国遭受外国强权的欺辱，后来在共产党的领导下“站”了起来。

去年，中国推出首艘航母，作为表达其意图的象征。但是，中国军事实力的不断增强也让邻国颇感不安。目前，中国在亚太地区卷入好几起领土争议。

Image caption 一个大学生说，他的梦是要刻苦学习。

不能梦的

但是，“中国梦”的魅力，也许正是因为其定义十分松散，你几乎可以随心所欲地诠释。在习近平的母校、北京著名的清华大学，这正是人们得出的印象。

一名理科学生说，“对于学生来说，中国梦也许意味着要刻苦学习。”“但是，我认为，梦的核心是一样的。我们中国人必须为祖国做点事。将来我想当教授。我想为教育作贡献。”

其他人对习近平的“中国梦”却没有这么乐观。在他们看来，“中国梦”不过是执政的共产党试图赢得民心的宣传运动。

特别是现阶段，中国领导人面临的问题越来越严重。经济增长在放缓；更多的大学生找不到工作；官员腐败、污染激起更强的民愤。

虽然“中国梦”的内涵看似没有清楚定性，但是，掌权的人心里其实好像很明白，哪些东西你不能“梦”。

今年早些时候，中国最有影响力的一家报纸（《南方周末》）头版社论试图诠释“中国梦”呼吁宪政，受到当局查禁。

中国著名作家、博客李承鹏说，“中国梦”的问题是没有直面关键问题。他说，“不能提普世价值、司法独立，不能探讨多党民主。”

李承鹏还说，我们需要的不是魔术般的梦，而是好政客。

从中，你或许能够对共产党面临的压力略感一二。

当然了，民族主义的大旗确实有强大的凝聚力，但是，“中国梦”可能是一个信号，表明习近平也很担心，今后这段时期将遇到很多困难。

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

关于文中提到的“大学生许愿墙”的事情，我有几句话说：

1、该“许愿墙”，并非学生自发产生的，而是由学校宣传部门根据上级部门的要求，将相关宣传任务以“主题”的形式传达给下级各学院，各学院团委又将这个“主题”交给学生会或学生社团。

2、学生会或者社团中：书法协会就会办一次以“中国梦”为主题的书法活动、志愿者协会就会办一次以“中国梦”为主题的志愿服务活动、负责“许愿墙”的协会就会将上一次“许愿墙”的主题换成“中国梦”，而在许愿墙上写心愿的人都是协会里的成员，和被他们强行拉进去的普通学生。

3、一般我们喜欢谑称在学生会或者社团中工作的学生为“狗腿子”。

未署名

不具体的梦才更具威力，美国正围堵中国的崛起，‘梦‘是中国国家发展的战略目标。为什么要具体给美国佬描述呢¿ 让美国更好的围堵吗？不懂事的少年, 德国