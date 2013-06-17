记者来鸿: 揭开世界首位女宇航员的神秘面纱

Image caption 瓦莲京娜•捷列什科娃（Valentina Tereshkova）是世界上第一位女太空人。

50年前的6月16日，瓦莲京娜·捷列什科娃乘坐前苏联“东方6号”飞向太空，成为世界上首位女性宇航员。返回人间后，她被捧为无产阶级的英雄、男女平等的象征、国家英雄。BBC记者艾什走访捷列什科娃的故乡和亲属，发现表象下也掩盖着一些疑问。

我跟着工厂负责人，穿过长长的走廊、爬上数不清的楼梯。缕缕日光，透过脏兮兮的窗玻璃，投射在绿色的墙壁上，我感觉自己好像被困在一个巨大的水族馆、或者一大箱肉冻里。

战战兢兢的老婆婆有一搭无一搭地在扫地，墙上刷着镰刀、斧头。这一切，真是前苏联保存完好的一个缩影。

我们在一台布满灰尘的织布机前停下脚步。克拉斯涅·比拉克普（Krasniy Perekop）纺织厂的厂长彼得·谢尔科什温（Pyotr Shelkoshwein）虔诚地抚摸着织布机说，“这就是捷列什科娃从前的工作岗位”。

织布厂位于莫斯科东北150英里的雅罗斯拉夫尔（Yaroslavl）。谢尔科什温和捷列什科娃同期加入工厂。

瓦莲京娜·捷列什科娃（Valentina Tereshkova）是世界上第一位女太空人。

Image caption 捷列什科娃（左三）没有告诉亲友她被选中作宇航员

谢尔科什温记得当年捷列什科娃为共青团团员组织野餐，工余时间喜欢跳伞。这并不奇怪。在1960年代，苏联几乎每一个城镇都有跳伞俱乐部。但是，一次午休间，谢尔科什温听到了一则有关自己工友---那位黑眼睛、双颊胖胖的姑娘捷列什科娃的新闻。

他回忆说，“广播里把她的名字念错了。一开始，我们还觉得肯定是出错了。”捷列什科娃不仅没有向工厂里的朋友透露自己即将担负的使命，甚至也瞒了母亲一年多。

这位纺织女工绕地球飞行了三天，重返工厂时，乘坐摆满鲜花的敞篷车。捷列什科娃受到皇室成员一般的待遇，她被看成完美的无产阶级女英雄。在冷战期间的太空竞赛中，捷列什科娃还成了性别平等的偶像。

和她一起接受培训的还有另外四名女性，其中三人是有技术专长的大学毕业生。但是，当时的苏联领导人赫鲁晓夫最后说了算。他喜欢捷列什科娃面带稚气的形象以及她的宣传潜能。捷列什科娃的父亲第一次世界大战期间在芬兰边界阵亡。

捷列什科娃的经历被写成歌曲、编入舞蹈，她还上了邮票。返回地球不久，她与同是太空人的尼古拉耶夫（Andriyan Nikolayev）结婚，赫鲁晓夫亲赴婚礼。参加婚礼的还包括当时苏联的名流要人。后来，捷列什科娃和尼古拉耶夫分手，需要勃列日涅夫亲自点头才获准离婚。

简而言之，捷列什科娃的人生遭到了共产党的“劫持”。长期以来，她的形象受到精心保护。故乡雅罗斯拉夫尔新建的天文馆入口处，悬挂着一幅巨大的彩色玻璃肖像，捷列什科娃头戴太空人的头盔，犹如科幻般的光环。

但是，宣传的背后，也有挥之不去的疑问。那次升空真的是成功吗？谣言传的越来越广。

俄罗斯联邦航天局总部“星城”（Star City）的物理学家对捷列什科娃的表现并不满意，这可能也意味着对女性太空人的态度更加敌对，而不是像宣传中所说的那样性别平等取得了长足进步。事实无法改变，直到20多年以后，俄国才又派出女性进入太空。

常年来，捷列什科娃并没有太多地还击谣传、猜测。现在，作为俄国杜马议员、外交事务委员会副主席，她仍然保持戒备。

所以，我只能去问她的女儿艾琳娜（Elena）。我说，“有人说，你妈妈在飞船里身体不适、呕吐，这是真的吗？“艾琳娜大瞪着浓妆艳抹的眼睛说，“没有、没有。”

当年的训练主管尼古拉·卡曼宁（Nikolai Kamanin）在回忆录中曾经批评捷列什科娃睡懒觉、在重返大气层期间未能与地面控制台取得联系，这样的指责可信吗？

艾琳娜说，“这些我都看到过。妈妈说，有些人非常嫉妒。再说，那段时间也很复杂。”

Image caption 捷列什科娃在飞船中的表现曾有专家提出质疑。

为了更多地了解捷列什科娃幼年的经历，我计划走访她出生的村子内的一个小博物馆。艾琳娜告诉我们，博物馆关张修缮，但我还是决定亲自走一趟。

博物馆的小木屋是捷列什科娃出生地的翻版，这非常奇怪，因为“原版”不过也就只有一小段车程。博物馆内，一切都是“人造”的，从地下摆的毡靴，到床上放的玩偶。唯一的真货是角落里捷列什科娃父亲的手风琴。

导游带着我们参观期间，艾琳娜和一群当地要人突然来了。她吃惊地瞪大了“熊猫眼”，愤愤地说，“这个地方还没准备好让人参观呢。”

在伏尔加河的另一岸，我可能再一次“越了界”。我听说过许多关于捷列什科娃的英雄父亲弗拉基米尔（他在卫国战争期间在坦克中被活活烧死）的传说，不过弗拉基米尔有一个姐妹还在世，今年89岁。

我翻过铁丝围网，沿着泥泞的小路，来到莉迪亚·阿克希奥诺娃（Lydia Aksyonova）破旧的小屋前。她的床前，地下散落着好几个药瓶，屋顶裂缝了，滴滴答答地漏着水。

阿克希奥诺娃告诉我，“瓦莲京娜喜欢爬树。膝盖划破了从来不哭。她和我一样，很坚强。”

说到10几岁时被送往前线，阿克希奥诺娃的声音中多了几许颤抖。“我保卫过列宁格勒，当年扛过机枪。现在人们都忘了。我的房顶漏水，没钱修。退休金都用来买药了。”

我说，难道，您那位著名的侄女不能帮帮忙？难道，她不是俄国最有影响力的女人之一吗？

阿克希奥诺娃说，“我们不想麻烦她，她很忙，有自己的家庭。”她的儿子、车臣战争老兵阿雷谢插嘴说，“我们都要强，我们不会求人照顾。”

雅罗斯拉夫尔正在准备举办纪念“胜利日”的大游行。距离捷列什科娃选区办公室不远的广场上，男女青年正在排练舞蹈，一位妇女举着高音喇叭发号施令。

音响中传出阵阵军乐，我的思绪回到1960年代。

自从1963年6月16日“东方六号”升空之后，瓦莲京娜·捷列什科娃就被封成了“政治女神”。这个乡下穷人家的女孩儿从天上回到人间、进入红色贵族的最高梯队。

捷列什科娃从赫鲁晓夫的苏联平稳过渡到普京的俄罗斯，但是，她身后的那些人，生活到底发生了多大的变化呢？

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读者反馈

她只是太空女性的一员，很多国家都在太空竞赛中牺牲部分人的不少。而最后，国家丝毫没有对他（她）们作出补偿，这样的举国体制的竞赛，得到了什么？即使是美国、英国、俄罗斯、中国等这些头号大国，这种举国太空竞赛运动依然进行中。opengl

其实都过得没什么太大问题，虽不能说整天欢天喜地，但也平平淡淡安安稳稳。可是让某些人写出来，同样的事就会平生出几分悲凉甚至恐怖.....PUMPKIN, QINGDAO