记者来鸿：中国中产“花”出一片新天地？

2013年6月24日

图像加注文字， 对张家人来说，成了中产，有百利而无一害

中国中产阶级的购买力能否将世界经济拉出泥潭？羽翼未丰的消费社会要腾飞又将面临怎样的挑战？带着这些问题，BBC驻中国记者沙磊走访了河南省会郑州……

来认识一下张家人吧，中国新兴的中产阶级家庭之一。有经济学家相信，这批人的购买力将拉动世界经济的复兴。

张东阳（音译）在中国发展最快的城市之一郑州开建筑公司。他的妻子张敏（音译）在一家医院工作，两人的收入加起来每年大约是四万美元（约合二万五千英镑）。

他们有自己的公寓，不用还房贷，开一辆日本造雷克萨斯（Lexus），他们说，很快，每年就要去度两次、而不是一次假了。

张氏夫妇有一个六岁的儿子，上私校。

张东阳告诉我，“是，我觉得自己是中产。”他还说，现在，承认自己是中产已经不是问题了。“能干的人出人头地。这很自然，适者生存吗。”

当然了，张家不能单手擎天将世界经济拖出泥潭。

但是，如今，坏消息不断传出，张家、再加上其他数以百万计的中国中产阶级的消费力，确实是未来世界经济复兴可能依赖的为数不多的几个亮点之一。

收花生的老太

面临着人类历史上最大的变化之一，郑州外，一片干涸的土地上，一位祖母、儿媳和孙子在勉强为生。

刘老太遥望着远处城市的天际线说，“变化真大。原来这里是房子、庄稼地，现在都没了。农村成了城市。”

过去10年间，河南省会郑州新增加了三百万人口，现在总人口达到九百万。这样的故事，也在中国各地数以百计的城市中重演，而且远远没有结束。

毛泽东用了那么多年，试图铲除中国的资产阶级，批判、恐吓，把他们发配到边远地区去接受刘老太一样农民的再教育。

但是现在，掌权的还是同一个共产党，理论却来了一个大掉头：农民被推向了城市。

刘老太说，“我们本来就没有多少地，那么点儿地也被用来修路了。”

几米远，就有建筑工人在施工。看起来，刘老太今年的花生收成说不定就会成为最后一次。

图像加注文字， 拥有著名高尔夫球场的郑州近年了发生了巨大的变化

模范消费者

去年1月，中国国家统计局宣布，中国城镇人口首次超过农村人口。这一转变的速度之快令人难以置信，仅在过去10年间，就有2亿人离开了农村。虽然下一步的规模和范畴还没有定论，但是，没有人怀疑中国新政府打算把大规模移民推向另一个新高。

决策人认为，没有什么其他选择。因为，靠出口、政府投资拉动的原有经济增长模式现在已经无法持续下去了。中国现在正在试图转向一个以国内消费能力为基础的新的增长模式。

这就是中产阶级的用武之地。消费支出现在只占中国整体经济的35%，与其他更发达国家的70%相比还有长足的距离。

中国希望，进一步把数以百万计的农民推向城市，能够通过发展的良性循环来实现经济平衡。

新的城镇居民收入水平将增加，就会花更多的钱购买商品、服务。他们也会送孩子接受更好的教育，培养出的下一代，就算不是模范公民，至少也是模范消费者。

如果成功的话，有人估算，今后10年内，五亿中国人就能加入中产阶级的大军了。

图像加注文字， 2013年，中国每小时售出2500辆汽车（数字来源：新兴市场研究所IEMC）

什么都买得起！

这可能给世界经济带来的影响显而易见。中国已经是世界上第二大进口国，中国对自然资源的需求，给那些出产国--比如澳大利亚—的经济注入了活力。

美国可能还是很担心贸易逆差，但是，美国对中国的出口额已经从2003年的270亿美元增加到去年的1080亿美元。通用汽车在中国的轿车、卡车销量超过国内市场。

根据《中国日报》报道，星巴克在中国的开店速度超过一天一个；英国名牌芭宝丽（Burberry）在中国35个城市开有70家专卖店。

这份清单，我还能开列很长，这说明，高档、中档品牌正在争先恐后地到中国去抢滩、从中国人日渐增长的购买力中分上一杯羹。

从中国忙着打造中产阶级，有批评者看到的，是一幅过度消费可能威胁环境、社会的恐怖画面。

未来，肯定会有挑战。羽翼未丰的消费社会在真正腾飞之前，中国经济可能会衰退，在借贷超负荷的压迫下甚至可能崩溃。决策人知道，如果他们真的希望释放国人的消费能量，就需要改革让许多人无法在城市里构筑永久生活的户口制度。

但是不管怎么说，城市化很可能继续发展。对于张家这样的家庭来说，成了中产，有百利而无一害。

张敏告诉我，“我的父母连饭都吃不饱，也不那么热衷于孩子的教育。现在，我们几乎可以买得起想要的任何东西。”

（编译：苏平 责编：东伦）

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读者反馈

个人感觉这篇文章有点虚，采访太片面。别人城市我没话可说，但是这个城市我是可以讲一点的。<strong>MA xiansheng, </strong><br/>