记者来鸿：我发誓“坐飞机永不倾斜座椅”

你是否有过这样的经历？安全带指示灯一灭，前排座椅靠背突然大幅度倾斜，蜷在椅子下的腿缩了又缩，坐飞机成了蹲监狱！经常出门旅行的BBC记者彼得·戴发誓永不倾斜座椅靠背。这位有心人直挺挺地飞，云端感悟精彩瞬间。

将近10年前，我出差为BBC广播电台的《记者来鸿》作节目，莽撞发下一个誓言。

那时候，我刚外出报道，周游世界两大圈儿。在好几十个机场排过长龙，搭乘过难以计数的航班。当时我得出一个结论，乘飞机，最糟糕的莫过于坐在21排，安全带的指示灯一灭，所有旅客可以自由活动的那一瞬间。

Image caption 机舱内放腿的地方已然很小

顷刻，呼隆一声！前面的座椅靠背倾斜了！那位乘客决定，放松模式才是默认模式。

经济舱乘客本来就只有鸡笼子那么一点点空间，这下子，腿只好一缩再缩。突然间，今后8-12小时仿佛住进了监狱。

面对前排那位无名乘客的不文明、不礼貌，我通过电波向BBC听众发誓，永远都不会按下右边扶手上那个闪闪发亮的按钮。

Image caption 安全带还是倾斜靠背？

从此以后，我真的没有按过按钮。当然，也有一个例外，那就是当我正好搭乘那种除了后排是洗手间的座椅以外、其他座椅靠背均不可以倾斜的航班。并非所有的航班都有此类装置。

一天，重新记起自己自我牺牲般的承诺，我不由得回忆起过去几十年坐飞机发生的变化。

30多年前，坐飞机、即使是经济舱，还代表着某种奢侈。奢侈，一个主要写照是酒精。安全带指示灯一灭，空姐儿立刻送上餐前酒。通常还包括那些滑稽的迷你香槟，瓶口上堵着塑料的假塞子。有时候，香槟需要加收一点费用。

开胃酒喝完了，伴随正餐的是另一轮酒。吃完饭喝咖啡，还要上各类甜酒。就好像所有的人每次吃完饭都要喝一杯甜腻腻的酒，是再正常也不过的事。

人家一杯接一杯地上、你一杯接一杯地喝。怪归怪，这确实是一个象征，说明你在天上享乐呢。不过这一切，都只是发生在机内娱乐越来越多之前的那些日子。

Image caption 曾几何时，坐飞机是奢侈

尽管在天上靠着航空公司的酒喝高了的日子越来越少了，但是，仍然没有像抽烟一样被彻底禁止。

不过，坐飞机还有另外一种非常怪的特权，几乎只有经济舱的乘客才能享受到----BBC记者永远只准坐经济舱，这就是，能看到风景的座位。

我说这个特权很怪，原因是，那些更高贵的机舱里面的乘客无缘享受。

头等舱的座位安排以及那些如同集体宿舍一样的公务舱都把乘客推到远离窗户的地方，所以，他们在飞行期间看不到任何风景。

Image caption 飞行的特权：看风景

乘公务舱，想要看一眼喜马拉雅山的雄伟壮观，只能直挺挺地跪在座椅上、伸长了脖子，保证脑袋超出座椅靠背。

头等舱把座椅推到机舱的中心地带，倒是给了乘客一种排外感，不过，脖子伸得再长也不可能看到风景。

再说说那些新型座位—给航空公司带来更多收入的“豪华经济舱”位。当然了，放腿的地方更大了是好消息，多花点儿钱也值，但是，几乎所有的豪华经济舱座位好像都在机翼上方。机票贵了，但还是没有风景。

坐飞机出门越多，我越发感觉到，看风景是我唯一的欲求。

Image caption 彼得•戴1975年开始在BBC作记者

从北京白天飞回伦敦，穿越白雪皑皑的戈壁沙漠和乌兰巴托，从37，000英尺的高空俯瞰，乌拉尔山脉、白雪覆盖的圣彼得堡，如同美丽的地图展现在眼前。这样的景色，难道不真的是心旷神怡？

或者那一次，从旧金山夜间飞回伦敦，看到昙花一现般的北极光。我有幸看到那一抹闪烁的绿色，是因为没有听从乘务员要求夜间必须关上窗户板儿的劝诫，偷窥了夜空。

我真想告诉机舱中所有的乘客外面的风景有多奇妙。但是，人家不是在看电影就是在睡觉。我什么也没说。10分钟后，神奇的北极光消失了。

享受飞行的回报条件很简单：35，000英尺云端一个临窗座位，晴朗的天空，一张高质量的航行图判断自己的位置。我说的可不是那种一架飞机的轮廓覆盖半个大陆的那种航行图。

靠窗的位子，值得我坚守10年的承诺：决不为了自己放松而倾斜座椅靠背。

再说了，人们对放松的评价可能也有点儿过高。

网友如有评论，请用下表：

读者反馈

这位记者行事为人都像个记者。赞！刘友利, 墨尔本，澳大利亚

我非常喜欢这篇文章，也非常尊敬这位记者；一位能够随时约束自己，时时存心不妨碍别人的记者，才会是一位有道德的记者。我想，如果乘客都有您的修养，“旅途愉快”才可能实现。坦白说，我“厌恶”旅行，机舱的乱象是主要的原因之一。xu jieyuan, Sao Paulo - Brazil