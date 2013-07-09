记者来鸿：火光雾影后的罪魁祸首

Image caption 马来西亚首都吉隆坡烟雾笼罩，能见度很差

印度尼西亚大火熊熊；马来西亚和新加坡烟雾沉沉。BBC记者傅东飞6月底亲赴苏门答腊采访，反思这场环境灾难的幕后原因。印尼烧荒呛坏邻国？新加坡和马来西亚自食苦果？你个人是否也有责任？

从前，有人曾经告诉我这样一句话，“无能为力的事，没必要瞎操心。”不要杞人忧天，确实是忠告，意味着也许我不用继续担心印度尼西亚热带雨林遭到破坏了。

不过，说来容易做来难，特别是在有了最近这一段最新经历之后。

记得第一次去苏门答腊，是在将近25年前。我去棉兰（Medan）以外一家红毛猩猩庇护中心参观。身形巨大、满身橙毛的大猩猩，瞪着一对充满智慧的眼睛从巨大的笼子里盯着我看。我清楚地记得，当时想起他们失去了森林家园，感到非常痛心、愤怒。

现在，我再一次体验到这种感情。

植被砍伐后，放火清理林地。这样做比用挖掘机、推土机成本更低 非法燃放林火清场种植油棕树的做法在印尼很普遍，特别是在旱季 印尼表示将调查数家棕榈油公司

破坏速度惊人

1989年，我骑车穿越苏门答腊岛时，岛上大多数地区仍然覆盖着茂密的热带雨林。

1997年，一场大火给东南亚大片地区蒙上一层厚厚的烟雾。世界短暂地睁开眼睛、注意到了雨林遭破坏。

16年后，我们又在谈论同样的话题。

同一段时期内，原来我曾经见过的热带雨林基本上都不存在了，随之而来的，苏门答腊许多非同寻常的野生动物也都消失了。破坏的速度令人吃惊。

1980年代中期，仍有大约5000头苏门答腊大象，现在仅存一半；30年前，大约有1000多头苏门答腊虎，现在还剩下不到400头。同时，一半红毛猩猩永远消失了。这三种动物现在都极度濒危，走向灭绝。

雨林遭破坏的驱动力曾经来自木材大亨，但现在却来自另外一场“淘金”热潮—棕榈油。

油棕树非常神奇。种植容易，不到五年即可成熟，产出能力出色。雨季，每两个星期就结一次果。一串串黄色的果实，每一串的重量都可能高达50公斤。难怪，油棕这么受欢迎。

苏门答腊的面积大约相当于英国的两倍，现在整个地区都被被搞成了巨大的“单一化”。六月底，我们开车穿过苏门答腊岛，连续好几个小时，看到路边是一望无际的种植园，整排整排、成千上万的油棕树。

我住在北干巴鲁（Pekanbaru）的一家酒店。打开电视收看国际新闻，画面上出现美丽、茂密的热带雨林，碧蓝的河水，年轻人朝气蓬勃的面孔。柔和的画外音告诉我们，印尼坚持走可持续发展道路。

转过脸来看看窗外。整座城市隐藏在令人窒息的黑色雾霾之后，我都不敢开窗户。

Image caption 傅东飞在印尼北干巴鲁：我喉咙里有一种热辣辣的烧灼感

尝尝后果吧

苏门答腊的夏天是烧荒的季节。植被被砍伐后，人们会放火清理林地，为下一轮种植作准备。这种做法完全不合法，但是无人采取行动加以制止。

当地人说，大火是马来西亚和新加坡大型棕榈油公司雇用的办事处点燃的。这些公司表示否认。

那天早晨晚些时候，我们冒着雾霾开车出门。请来的当地司机愤愤指责印尼更富有的邻国。

新闻说，马来西亚和新加坡政府批评印尼是造成空气污染的祸首。但是我们的司机说，“他们来了，毁了我们的国家。现在，自己也尝尝后果吧。”

关于这场环境灾难，我还想提另外一点。苏门答腊东部大片地区是一个巨大的泥炭地，深达20米。成百上千年，泥炭地慢慢成长，积累着温室气体。烧荒，泥炭也会跟着起火。每一年，印尼泥炭大火向大气层倾吐着数十亿吨温室气体。

听上去令人非常难过。但是，咳，个人瞎操心又有什么用呢？

不过，也许还是要想一想。因为后面还有一个悖论呢。棕榈油产业最大的驱动力之一是对生物燃料的需求。

棕榈油是出色的生物燃料，因为，它烧起来很清洁，能源含量又很高。但是，根据一份被泄漏的欧盟报告，用棕榈油制作生物燃料比使用原油做燃料对环境造成的破坏还要更严重。

下一次你再去给汽车加生物柴油，记住，不要以为泵上写着“生物”二字，就一定对保护我们的星球有好处！

（编译：苏平/责编：尚清）

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所有人都在玩一个不归的道路，美国的森林被砍光了，中国的森林被砍光了，印尼跟巴西只需要最后最后几十年甚至十几年，一个没有生物多样化的地球，只有人类也消亡后才有重新生长的可能。Philips