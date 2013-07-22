记者来鸿：拿起手机“干革命”

Image caption 大批保加利亚人在首都索非亚抗议示威，要求政府下台

过去一个月，保加利亚发生多起抗议示威活动，要求政府下台。BBC记者索普在首都索非亚看“情景活动人士”如何以智能手机作武器。

达林说，“没错，我们保加利亚人真称得上是蛙跳专家。”

我仔细看看他眼周的笑纹，达林是不是在开玩笑？没错，保加利亚确实是一个盛产运动健将的国家。每次抵达机场，总能看到一群群身着运动装的选手。

达林接着解释说，“我们从奴隶制蛙跳到资本主义；从现金、越过支票，直接蛙跳到信用卡；由于我们发展落后，在通讯方面，直接从铜线蛙跳到光缆。这就意味着，我们的智能手机普及率位居世界领先地位。”

达林迅速拿出手机、查阅欧洲最新统计数字。“截止到今年年底，将达到150万部。”保加利亚人口只有700万出点儿头。

小手机大用场

小手机真能派上大用场。比如说，媒体敌意指责你们挡了救护车的路造成一个病人不治身亡。手机上一段视频证实，指责游行队伍延误了救护车毫无根据—救护车只用了20秒钟就通过了游行队伍。

其它一些数字来得更多、更快：33%的人口可以高速、宽带上网。最近，我在保加利亚西南山区一个加油站做过直播。把笔记本连线直接插入桌子后面脏兮兮的路由器，播出质量不亚于演播室。

达林和朋友格佳娜从事广告策划，米哈伊尔搞电讯。那天晚上，伴随着鼓声、哨音、警笛的交响曲，抗议活动刚刚开始。我们坐在索非亚的一家咖啡馆内聊天。

他们三人都是40多岁，很坦率地承认，日日都有发生的抗议活动，他们都曾参与组织，保持人群的兴趣、让当局摸不着头脑。

他们还都曾参加过抗议活动人士的秘密会议，不过他们坚持说，“我们不是领头人，我们是情景活动人士。”

Image caption “辞职”的字样涂满了索非亚，连垃圾桶也不例外

他们搞过许多情景。其中一个特别活动是，向夜空释放240盏孔明灯，象征着他们要求辞职的240名议会代表。

达林说，“我亲自给索非亚机场空中管制中心主任发邮件，警告说我们要放灯笼的地点靠近空中走廊。没有人给我回信。我又查了那个时段所有航空公司的航班，直接给他们发了警告。”

后来，有几个灯笼被挂在树上，活动人士带着消防器爬上去灭火。

头一天晚上，我已经见过格佳娜。她推着童车、带着四岁的儿子参加游行。1997年街头抗议活动，格佳娜也曾推着大儿子萨瓦参加。童车好像至今也没换过。

萨瓦今年19岁，正在准备去英国留学。一大早，他带我总统府大楼外观看一群人骑自行车搞活动。

10多个自行车手，车上挂着保加利亚国旗，正在准备当天上午巡游战略性建筑。一路上还不断吹号。其中一个人告诉我说，“经常有警察的摩托车给我们开道。我在脸书上听说了这项活动，决定每天早上上班前也参加一下。”

猴子爬的越高 尾巴越藏不住

街头上的气氛有点像1989年普拉格“天鹅绒革命”期间。当时，大学生在全国巡回，在村中、工厂即兴演说，向疑虑重重的农民、工人讲解，共产主义已经一去不返了。现在，儿女、孙子孙女通过Skype耐心地向在乡下的父母、爷爷奶奶解释首都中正在发生的情况。

在普拉格，示威者发誓一定要想出更好玩儿、更前卫的口号。2013年在索非亚，他们群发打算搞笑政客的蒙太奇。其中一个成了伏特加酒瓶上的“绝对白痴”，另外一个政客的头被嫁接在白釉身上，还有一个与老鼠重叠。

达林说，“联络速度之快、国际间曝光之普遍、现在这一代人正在获取、积累的知识，必然会带来某种直接的民主。你可以把它叫做网上讨论，或者监督、制约体制的另一种形式，不管怎么说，这肯定会带来巨大的社会变化。达不到这个效果，将浪费一代人。”

达林和朋友给我讲的最后一个段子是个老故事，在许多国家都有类似的说法：猴子爬的越高、尾巴就越藏不住。

中央或者地方政府每任命一个新官员，示威者都要审议一番；腐败案件内幕广泛流传，揭发此人是否称职。

在一百万智能手机冷峻的逼视下，灰色经济开始融化……

网友如有评论，请用下表：