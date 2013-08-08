记者来鸿：难圆欧洲梦？

Image caption 英国的宣传车上还警告：“上星期，你们这一片抓了106人/次”

非洲崛起，诸多强国频抛媚眼。不过，非洲移民在欧洲是否仍然“不受欢迎”？非洲记者、电影人塞万佐特别为BBC撰稿说，四面八方，不宽容的围墙好像越筑越高……

非洲经济崛起，诸多超级大国继续向非洲大陆抛媚眼。但是，别忘了替那些远离故土的非洲人想一想，

关于非洲移民，并没有大量的文档记录。

我们知道，非洲许多伟大的领导人—包括乔莫·肯雅塔（Jomo Kenyatta，肯尼亚）、 黑斯廷斯·卡穆祖·班达（Hastings Kamuzu Banda,）、夸梅·恩克鲁玛（Kwame Nkrumah,加纳）、朱利叶斯·尼雷尔（Julius Nyerere，坦桑尼亚）和塔博·姆贝基(Thabo Mbeki，南非)都曾经在远离故土的大学研习。21世纪，继这些伟人的后尘，数以百万计的非洲人也抵达了欧洲和美国海岸。

不过，时不时，总会出现这样一种现象。目光狭隘引出反弹，抱怨的矛头对准各种各类、不同颜色的移民，群情激愤，移民被指“非法”、来占体制的便宜。外表不招人喜欢，数十年的贡献、有非洲特色的混合家庭被随随便便地丢弃到一边。

比如说，最近我们看到这样一个故事。一个安哥拉人被生活15年的第二故乡英国驱逐，被迫离开五个孩子。他死在飞机上。

另外，刚果裔意大利内阁部长被另外一位议员讽刺为“很像大猩猩”。这位政客自己的形象肯定也上不了意大利版的《时尚》（Vogue）。

扔香蕉

Image caption 恐外、仇外倾向抬头，在意大利的外国人恶补意大利语

塞西尔·基杨（Cecile Kyenge）是意大利的“融合部长”。她积极活动，试图简化移民获取意大利公民资格的途径，不料，本人却被扔进了狮子笼。

基杨认为，出生在意大利，就该是意大利公民。

不久前她发表演说遭人投掷香蕉。此前，意大利参议院副议长罗伯托·卡尔德罗里（Roberto Calderoli）曾经形容基杨长的“很像大猩猩”。

基杨的论点在我们听来很合理，因为，许多出生在非洲国家的意大利人都幸运地拥有双重国籍，尽管意大利曾经在20世纪侵略过阿斯玛拉（厄立特里亚）和亚的斯亚贝巴（埃塞俄比亚）。

足球明星马里奥·巴洛特利（Mario Balotelli）从小被意大利家庭领养（巴洛特利出生于加纳移民家庭）。如果当初他的加纳父母没有放弃他，为什么巴洛特利不能生下来就是意大利公民？

Image caption 巴洛特利说，比赛中再受到种族侮辱，将立即退场

事实上，巴洛特利在“蓝衣军团”的射门功夫也从来没有真正阻止那些无知的人朝他扔香蕉。

地中海以北的英国，不久前，一位未来的国王刚刚诞生。不难想象，一个世纪以前，这位小王子长大后统领的王国版图中，从拉各斯到拉穆、从开罗到开普敦，非洲大部分地区都会被涂成粉色。

当然了，年幼的乔治王子不会像前辈的乔治国王一样统领如此大的一片江山，但是，他曾祖母的大臣们受移民----非洲以及其他地区移民--增多前景的震慑，拿起板球棒、决定迎头痛击这个问题。

说你呢！

最开始，他们提出，有些地方来的人—包括尼日利亚人，必须缴纳3000英镑的保证金，才能获得访问英国的特权。

数字显示，在乔治王子未来统领的联合王国，尼日利亚游客的消费总额位居第六，前面包括中国人、中东人、俄国人和泰国人，但是，这些人都未被要求交押金。

英国商店、其中包括哈罗德百货（Harrods）都搞不懂，女王陛下的大臣们干嘛不想要大把的尼日利亚钱？

治理有钱人还不满足，大臣们又派出一辆大卡车，在他们看来移民比例高的伦敦地区街头游逛，卡车上写着很糙的口号：“非法呆在英国？回家或者被捕”。

四面八方，不宽容的围墙好像越筑越高。

Image caption 穆加贝说，祖国比英国日子好过

当然了，这样的口号是喊给各色移民听的，其中也包括从东欧来的几百万人。但是，很难摆脱这样一种感觉，人家说移民，指的是你。对，就是你。

于此同时，在大选过程中，非洲政坛老资格的津巴布韦总统穆加贝也看到了这个问题。穆加贝抱怨，津巴布韦人有这样一种倾向，祖国生活一难过、立刻逃到国外。他邀请这些人回国。

在谈到其他国家的移民政策时，穆加贝说，“你只要一提穆加贝，人家就会说，进来吧，进来吧。现在好好看看，人家说，这些人太多了，让他们回去吧。”

穆加贝还说，“为什么跑到英国去，太冷、不适合人居住的一个国家，房子那么小，上那儿去干嘛？跑到英国去的人能不能让我们看看，你们在那儿干成了什么？”

非洲大陆靠着清洁工的工资盖起豪宅，公交车司机的孩子受教育，从欧洲汇过来的款让经济复苏，在欧洲和其他地方的高层公寓中拉扯着一家人，

问题，真真切切地摆在非洲移民大军的面前。

（责编：路西）

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