记者来鸿：世外桃源还是人间鬼城？

Image caption 德洛纳河畔奥贝泰尔，五分之一是英国人。

诗情画意的田园风光、悠闲舒适的生活节奏、悠远流长的传统文化，法国乡村在游客眼里魅力无穷。不过，BBC记者科尔比发现，现实生活也有不美的一面。

想必你也有过这样的经历。从法国乡下度假回来的人，滔滔不绝、口若悬河，描绘那里诗情画意的的慢节奏：悠闲的午休，在小餐馆享用当地出产的特色美食？夜色下，坐在绿树环绕的广场，听着蝉鸣，自在地品味一杯开胃酒。

也许你非常羡慕他们，甚至有点嫉妒。不过，你有没有问问自己，在这个预计明年失业率将达到11.2%的国家，你的那些朋友们是否体验了真正的法国？

开车前往夏朗德省（Charente）的德洛纳河畔奥贝泰尔（Aubeterre-sur-Dronne），经过片片修剪整齐的向日葵，看到一个路标骄傲地宣布，这是官方认可法国最漂亮的村庄之一。心想自己进了天堂可能都不为过。

狭窄蜿蜒的小巷两旁，是一座座覆盖着蜜色屋顶的白色农舍。街边，手工艺品、古董店三步一岗、五步一哨。

每一间精品小店，不管是陶瓷工作间、还是冰激凌屋，招牌上好像都写着“手工艺人”的字样。这里没有电影院，不过村里来了个马戏团，木偶戏的票也早已售罄。

12世纪修建的地下教堂为整个村庄定了调：祥和，保守，传统和文化根深蒂固。小村成了吸引游客的磁石。

但是，这是否不过是法国乡村的“主题公园”？

旅游办公室的帕斯卡尔笑着对我说，“是啊，我们必须给到这儿来的游客留下一个好印象。”

“在夏朗德，和那些大的工业化城镇比起来，我们的生活节奏确实更慢，不过，这并不意味着这儿的人都不干活儿。”

Image caption 泽维尔•玛弗尔：旅游业是靠山

“我可不抱什么幻想”

村里居民只有400人，不过，其中有20%是英国人。

帕斯卡尔承认，“我同意，村子看上去确实有点太完美了。我们的英国客人也许会得出这么一个结论：如此完美的生活在法国很正常。”

当然了，奥贝泰尔并不是在制造假象，不过，这个小村只能这样存活，因为它完全依赖于旅游业。

一所精心改建的马厩成了陶工泽维尔·玛弗尔（Xavier Maffre）的工作室。他正在娴熟地打造当日第一个陶罐。一群游客围在四周，张着嘴、目不转睛地盯着玛弗尔手中的转轮。

我问他，我眼前的这幕景象，是不是法国真正的灵魂？

他笑了笑说，“拜托了。我可不抱什么幻想。我们这样干活就像是恐龙。但是，幸运的是，我能干自己爱做的工作，因为我们这里游客特别多。”

他做完一只碗，周围传出一片轻轻的鼓掌声。

玛弗尔说，“游客有钱、也有时间欣赏手工艺术。但是任何别的地方，生活节奏不同，我的生意肯定活不下去。人家会说了，我买30个‘中国制造’的盘子、在你这儿只能买一个！”

Image caption 圣瑟兰德屈尔萨克人口只有700

“我来给你讲讲真相”

往西走80公里（50英里），来到吉伦特（Gironde）一个名叫圣瑟兰德屈尔萨克（Saint-Seurin-de-Cursac）的小村子。这里距离产酒区布莱（Blaye）不远，不过不在旅游线上。

午饭时分，小村看上去犹如鬼城。面包房、小超市、肉铺、电器店、药店统统关门，看不到任何一辆车辆停靠。更看不到任何路牌宣称自己是法国最美丽的村庄。

但是，至少人家午休时间一歇就是两三个小时吧？

电器店后面，老板奥利维埃·克莱尔（Olivier Claire）面带讽刺地盯着我说，“是啊。我们就是这样。中午回家吃饭，三点回来，喝的醉醺醺。”

他摇了摇头，接着说，“我来给你讲讲真相吧。每天早晨7：30，我开始处理文件，晚上八点关门。关了门以后回到店后面，开始修电器。”

“至于午休。只有这段时间，我才能出去上门服务。很多时候，我连随便吃一口的时间都没有。政府一点也不帮助象我一样的小生意，和现实完全脱钩。”

该地区的失业率在18%左右，后果是，村里的年轻人都走了。我在街上访问的当地人无一例外都遗憾地告诉我，没办法，儿子或者女儿去波尔多（波尔多）或者巴黎找工作了。

“国民阵线”在当地的政客皮埃尔·迪内（Pierre Dinet）说，“过去一段时间，我亲眼看到这个小村子的解体。”

“村里的人高速度老龄化，年轻人好像迫不及待地逃走。坦率地说，他们在这儿没有前途。不管是左派还是右派，历届政府对这样的小村子一点也不在乎。”

“哪有这等待遇”？

人们普遍感觉如此绝望，极右的“国民阵线”最近在村子里赢得许多支持者。

去年议会选举中，在圣瑟兰德屈尔萨克，“国民阵线”获得17.6%的选票，位居第三。在2011年的地方选举中，皮埃尔·迪内得票率位居第二。

迪内说，“国民阵线倾听群众的呼声、提供真正的解决放案。”

“圣瑟兰德屈尔萨克有可能繁荣。我们这儿有各种各样的商店，但是，就眼看着继续衰败呢。我们需要提供就业机会、开发旅游业。有一些补贴、有政府的帮助，我们肯定能再次繁荣，吸引年轻人回来。”

在修车行，汗水浸透了机械师穆罕默德·贝莱德（Mohammed Belaid）蓝色的工作服。他看上去疲惫不堪。

贝莱德告诉我，“我当然非常愿意能雇人帮我，哪怕就是半日帮工呢，至少还能给一个年轻人学门手艺的机会。”

“但是，按照法国现在的制度，我根本请不起人。我付了工资，还要再向政府缴纳社会费用。”

他放下扳手，擦了擦手上的油污，疲惫地解释说，“政府好像以为所有做生意的人赚的利润都很大，所以，他们要求我们交高额税。我每天连轴转，利润被挤得微不足道。”

我问他，法国生活的慢节奏、催眠的蝉鸣哪儿去了？

他启动震耳欲聋的电钻，注意力转向面前的汽车。侧眼看着我，穆罕默德说，“你指的是每周工作35小时？我听说过35小时，不过我可以告诉你，在这个村子里，我从来没有享受过这等待遇。”

（责编：路西）

网友如要发表评论，请使用下表：