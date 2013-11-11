记者来鸿：我也被美国监听过！

伊丽莎白•欧赫内

加纳记者

2013年11月11日

图像加注文字， 原来在非洲大陆，邮局是通讯的重要枢纽

“窃听门”一波未平、一波又起。美国被指监听35个国家领导人的电话。加纳记者欧赫内很好奇，为什么其他国家领导人没有被监听？如果说原因是因为这些人重量不够级别，那么，被美国监听是否也要算一种“荣誉”？至少说明自己很重要？欧赫内回忆起，近40年前，她也曾受到美国监听。

最近，我一直在琢磨美国“窃听门”这件事。美国大规模搞窃听被曝光，引起轩然大波。

我个人得出的印象是，没有人觉得，一个国家搞窃听是什么大不了的事，不过，干这事，千万不能被人发现。

没藏好、最后被发现、被抓住了，如果监听的目标是敌人、或者，至少是某个领域的对手，问题也不大。

监视朋友，应该是禁区----任何人都不该干这样的事。

“窃听门”风波中，让我感到最好奇的，并不是被监听的目标是敌人还是朋友，而是美国国家安全局被指窃听35个国家或地区领导人的电话。

现在，通过前美国中央情报局雇员爱德华·斯诺登泄露的文件，我们已经得知，德国总理默克尔也包括在这35个国家政要之内。我想，我还是把大为光火的机会留给默克尔和德国人吧。

图像加注文字， 默克尔说，朋友不应该监视朋友

我觉得很难理解的是，为什么有些国家的领导人没有被监听？

我们是不是可以得出这样一个结论：他们的重要程度不够、不值得被监听？

有没有这样一个人们可以自豪地戴在胸前的徽章，上面印着：“我也被美国监听过！”？

是不是有人可以这样吹吹牛皮？如果我能证明，美国人曾经窃听过我的电话，是否说明我的重要程度应该和默克尔平起平坐？

从电码到电话

原来我的印象是，美国人挑选窃听目标并不是特别挑挑拣拣，所有的人、制造出的所有声音，美国人都想一网打尽。

将近40年前发生在我个人身上的一段经历，好像就可以证明这一点。

那时候，出外报道的记者需要通过电传发稿。别忘了，那年月，手机还没有诞生呢。

出国执行报道公务，发稿，曾经是让记者最头痛的一件事。我记得，埃塞俄比亚首都亚蒂斯亚贝巴邮局的电传台特别“臭名昭彰”，许多经验丰富、性格强悍的大牌记者，面对往回发稿的任务、面对反反复复的挫败，都忍不住流下了眼泪。

图像加注文字， 伊莉莎白•欧赫内前去报道非洲统一组织峰会时就职的《每日图报》

一次，我被派往埃塞俄比亚，报道“非洲统一组织”（OAU，现在已经不存在了）召开的紧急会议。在亚蒂斯亚贝巴的加纳大使馆好心地提议，他们可以通过大使馆的信号系统为我发稿，这样，我就不用去邮局受罪了。对此，我感激万分。

我写好了故事，把一摞纸交给电码室的工作人员。他通过密码将我的文稿传给在加纳首都阿克拉的外交部，我就职的报社派人取回稿件，排版付印。

我记得，看到二次大战期间使用的莫斯电码，我非常好奇；同时，想到我的稿子作为外交文传电报、用同样的方式传回加纳，我也非常兴奋。

那一次出差，我总共写了五篇报道。回到阿克拉后，报社的新闻主编告诉我说，最后一个故事没有发表。原因我现在已经记不清了。

此后又过了一个多星期，我去参加在美国大使官邸举行的一次派对。美国大使人很大方，对我报道非洲统一组织会议反复表示称赞、祝贺。

那是一次紧急会议，中心议题是要决定应该承认安哥拉的哪一支解放力量。不过，这是另外一码事。

看到美国大使馆的人这么认真地研读过我的报道，我感到由衷的自豪。

后来，我注意到，大使带我稍稍离开人群，压低了嗓音，问我，为什么你最后发的那份稿子没有发表？

我不禁大吃一惊。他怎么知道我还写过一篇没有发表的稿子？我双眼直勾勾地盯着他、他目不转睛地盯着我。

再后来，我向加纳外交部的首席秘书讲述了这段经历。我记得，他的反应，是就事论事、根本不动声色：“哦，美国人啊，他们盯着我们所有的电波呢。”

看起来，不管是莫斯电码还是移动电话，时代变了，美国人还是老样子。

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