记者来鸿：毛泽东主义的女信徒

Image caption 毛派武装发动的多起攻击行动中，女兵和男兵一起在一线战斗

印度政府与毛派反叛武装的斗争已经持续了数十年。毛派武装将毛泽东思想奉为政治信仰，主要诉求是用毛泽东的人民战争战略建立共产主义政权。印度记者巴塔查尔吉说，近年来，毛主义游击队招募越来越多的女性加入游击战。

部落女郎丽贝卡现在是印度东部奥里萨邦（Orissa）毛派反叛武装一名地方指挥官的保镖。

毛派武装力量亦称“纳萨尔派”，在印度中部、东部地区活动已经超过40年。

毛派武装说，斗争的目的是为他们所说的受剥削的穷人争取权益，比如土地、就业机会等，最终目的是推翻印度“半殖民、半封建”统治、建立共产主义社会。

丽贝卡手持自动步枪，脸上蒙着黑纱。在肯德哈马尔（Kandhamal）地区蚊虫猖獗的丛林中活动，蒙上黑纱是为了保护避免受叮咬染上疟疾。

丽贝卡的姐妹2010年加入反叛武装，后来被捕，据称她在被警察羁押期间受到轮奸。

丽贝卡说，她的兄弟在被保安部队关押其间“神秘死亡”。

丽贝卡表示，“国家的压迫”迫使她拿起武器、加入反叛武装。

她坚定地说，“我们不是白白地过这样的苦日子。除了加入革命队伍，我别无选择。现在，我绝对不会走回头路。”

印度的毛派革命始自1960年代发生在西孟加拉邦一家小型茶园的农民起义。

Image caption 警察说，女兵可以监督男性同志

分析人士认为，越来越多的女性加入“革命运动”，原因可以归结为印度农村普遍存在的令人绝望的生活条件：农民被迫迁居、赖以为生的土地让给大型商业、工业项目；极度贫穷；害怕安全部队的暴行；害怕受国家支持、与毛派武装对着干的民兵组织，比如萨尔瓦·朱杜姆（Salwa Judum，又译“和平行动”）。

警方官员说，毛派武装好像并不觉得招募女兵有什么“意识形态问题”。

毛派反叛的重要根据地之一、恰蒂斯加尔邦（Chhattisgarh）巴斯塔（Bastar）的前任警察总监拉胡尔·巴格特（Rahul Bhagat）说，“毛派招募女兵，一是参加战斗，二来也可以盯着那些可能骚扰村民的男干部。”

他说，“事实上，现在反叛武装中的战士将近一半都是女性。大多数男兵和女兵或者结婚、或者同居。”

警察说，在军事行动中，女兵通常扮演战术性角色。毛派会把女兵放在前面、分散安全部队的注意力。

在印度，反叛武装的女兵曾经参与多起重要的攻击行动。

警察说，今年5月间，毛派反叛武装在恰蒂斯加尔邦发动袭击，女兵和男兵一道参与一线战斗，那起行动总计杀死24人，其中包括数名政界高层官员。

但是，也有部分女兵抱怨受到欺凌、疲惫不堪，退出反叛武装。

Image caption 女兵说，乡下生活赤贫，除了加入游击队别无出路

“幻想破灭”

东部比哈尔邦毛派反叛武装一位前任地方指挥官拉姆帕蒂·甘吉胡（Rampati Ganjhu）说，“原来我们这伙人当中的女兵年龄在16-40之间。我认识的几乎所有的女兵，在外出工作、或者在和安全部队打交道时，都曾受到过某种性侵、剥削。”

“这些女人加入到我们的队伍当中是为了复仇，但是现在情况大不一样了。”

“越来越多的女兵幻想破灭，特别是，有些女性还受到男领导的性侵。”

拉什米·马赫利也曾是反叛武装中的一名女兵，直到2011年，她都是恰尔肯德邦（Jharkhand）一个毛派小组的活跃成员。现在，她在恰尔肯德邦东部的小镇兰契（Ranchi）经营一家小茶馆。

迫于贫困，拉什米加入了毛派武装。但是，2011年，她走出了丛林。

拉什米回忆说，“我们兄弟姐妹总共七个，靠种地勉强糊口。有时候，一天只能吃上一顿饭。”

“毛派会到村子里来招兵。他们保证给我们稳定的收入。除了跟他们走，我们没有其他的出路。”

“我嫁给了一个同志，生了孩子。这改变了我的生活。我不能带着孩子过那样的日子。永远地隐藏、没完没了地逃亡。我投降了，因为我希望过上安顿的生活。”

安全力量希望，其他的毛主义女信徒也能回心转意走这条路。

(编译：苏平/责编：顾垠)

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毛澤東已死，蓋棺可以論定吧！所謂【毛澤東主義】也好【毛澤東思想】也好，根本就是鬥爭、狡獪、殺戳的合體，應該命名為【邪惡主義】【邪惡思想】以正視聽。至於日漸式微的共產社會主義，目前打著這枝旗號的國家已經是屈指可數，中國與北韓算是其中【表表者】。觀乎這兩國的表現，對外文攻武嚇，對內鎮壓嚴控，欺騙蒙閉愚弄人民同出一轍，謊言偽語假話同屬一家，論貪腐、談狠毒則各有千秋，說鬥爭、比傾軋則各擅勝場。生活在此等國家裏，真相與真話難有存在的空間，順從與禁語才是生存之道。要將它們歸類比擬，既集霸道、強權、凶殘、腐敗、恐怖於一身，真箇難以冠名，暫且以【無道之國】或【魔鬼之國】稱之，冀能拋磚引玉。<br><strong>孟光, Honjg Kong</strong><br/>