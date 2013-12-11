记者来鸿：夜闯“谋杀之都”的危险区

Image caption 芝加哥有许多著名景点，这是夜色中的“海军码头”。

根据联邦调查局的统计数字，2012年，美国第三大城市芝加哥成为“谋杀之都”。虽然人口只相当于纽约的三分之一，但是，芝加哥的谋杀案总数却超过纽约。大多数暴力案件都与黑帮有关，发生在穷人、黑人聚居的“南区”。不久前，BBC记者约翰斯在芝加哥出差期间，突然嘴馋想吃家常菜……

我刻意放慢脚步，穿过芝加哥恶名昭彰的“南区”，前往一处吃客的“圣地”。

对美国“黑人家常菜”的强烈渴望驱使我走上这段追寻美食的探险旅程，我的目的地--位于非洲后裔美国人聚居区、盛名远扬的“珍珠”餐馆。

在比邻“世纪公园”、非常有益身心健康的大饭店内困了整整一个星期之后，我真的厌倦了千面一色的市中心，非常希望能体味到芝加哥更丰富多彩的一面。

说唱歌手MastaAce一首歌的歌词很好地概括了芝加哥的种族隔离现象、勾画出赤裸裸的种族分界线：城市另一边儿/看到的皮肤只有棕色。

芝加哥南区的贫穷无可否认，黑人聚居也无从置疑。在这里，破落、萧条、凄凉；贫穷、暴力和压抑都是随处可见。

大街上的年轻人，有些很兴奋，有些无精打采。几乎所有的小伙子都身着贫民区的统一制服：松松垮垮的蓝色牛仔裤，米色的Timberland靴子；蓬松的夹克衫抵御凛冽寒风；头上歪戴一顶绣着字的棒球帽。

Image caption 今年9月发生在芝加哥的一起枪击案，年纪最小的受伤者只有三岁。

这样的制服，也代表着穿衣人对大城市中美国黑人生活

坚定不移的忠诚。

我和同行的朋友尽量不开口，与制服配套的“黑人英语”（ebonics）如果用伦敦口音说起来，听上去总会有些刺耳。

不过，我们都长着棕色皮肤，确实有助于蒙混过关。最后，保证我们顺利通过的，可能还是大摇大摆的步态。

南区生活，当然不好玩，特别是对那些只能以此地为家的人来说。除了贫困之外，常年来，这个地区枪支暴力泛滥。

去年，芝加哥的谋杀案总数超过美国任何一个城市，甚至排在了纽约的前面。但是，芝加哥的人口只相当于纽约的三分之一。

根据美国联邦调查局的统计，2012年，芝加哥总共发生500起谋杀案。今年截止到现在，谋杀案受害者总数下降到大约354人。不过，这样的数字依然是触目惊心。

大多数暴力都是帮派所为。芝加哥大约有600个黑帮，成员高达15万人左右。

每一个统计数字背后，都有一段故事。不久前，一起谋杀案居然上了报纸头条。考虑到芝加哥凶杀发生频率如此之高，这不能不说是颇为罕见。

科内尔广场公园（Cornell Square Park）的那一起驾车枪击案中，共有13人受伤，其中包括一名只有三岁大的男孩霍华德（Deonta Howard）--他脸部被子弹击中。

一路走、一路想，最后，我们总算到了大名鼎鼎的“珍珠”餐馆。

Image caption 芝加哥南区，黑帮猖獗，暴力频发

餐馆里食客云集，有职业白领、社区骨干，回头客和年轻人。这真是一家名不虚传的地方小馆。每一个色调、每一款美丽，芝加哥黑人生活的全套行头，在这里尽收眼底。

服务员微笑着端上了我们点的菜。我抡起刀叉，尽情受用那一大盘喷香的猪排、甘蓝菜、土豆泥和糖番薯。每一口都唇齿留香、回味无穷。

餐馆的亲切、食客的享受，掩盖着外面的黑暗。

芝加哥是一个伟大的城市，文化景点随处可见。这里有出色的博物馆、优秀的建筑、美味的餐馆。但是，黑人聚居的南区存在严重的社会问题，这些问题的表现之一是谋杀案频发。

伊曼纽尔市长大人、警察局长大人，奥巴马总统大人，请你们解决芝加哥这个荒缪的悖论吧。增加投资改善年轻人的教育，减少加入黑帮、走上犯罪之路的人数；不要让更多的孩子在公园的游乐场受到枪击；不要让更多的年轻人虚度一生。

我们请服务员来结账。交了钱，做出勇敢状，走上回家之路。目的地—安全舒适的市中心。

悲哀的是，从许多方面来看，那还都是城市的“另一边”。

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