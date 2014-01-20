记者来鸿：现代“红色娘子军”

图片版权 BBC World Service Image caption 甘迪勒山区常年是库尔德游击队的根据地。

来自叙利亚、土耳其的库尔德女人也正在拿起武器、加入为库尔德人争取自治的斗争。现在，“库尔德工人党”（PKK）领导的游击队中，女性战士占大约40%。BBC记者莱特实地采访女指挥官，发现她们献身事业的动机，不仅仅是为库尔德人争取家园……

以前曾经去过那一地区的库尔德人同事说，“先要在埃尔比勒（Erbil）等几天，对方要给我们验明正身。”

事实上，几乎还没喘过气儿来，对方派的司机就来接我们了。我心里略有一点紧张。到一家被北约、美国、欧盟定为恐怖组织的大本营去，可不是家常便饭。

我们的目的地是坐落在甘迪勒（Qandil）山脚下小村内的一处安全屋。这一地区完全由库尔德工人党（PKK）控制。

我们计划采访PKK领导人，听他们谈谈现在叙利亚局势可能对库尔德人带来的影响的看法。不过到了那里后，一个游击队员也没看到。

争取自由的斗争并不只是男人的责任。事实上，女人需要加倍反抗才能获得自由。男性做主的社会心态，不把女人当人看，女人被看作奴隶、性对象。但是，PKK正在改变这种心态。 PKK领导人之一Bese Howat

我们被带入一家宽敞的客厅。客厅内，靠墙边摆着薄薄的床垫。按照规矩，对方给我们端来了茶。喝完茶，我和同事躺下小憩，居然睡着了。考虑到当时的处境，睡觉可能有点不明智……

突然，房门大开，四个穿迷彩衣的人大踏步走进来，打断了我的白日梦，让我们大吃一惊。

一位身材高大、留着小胡子的男人用一口几近完美的英语先做自我介绍。和他同行的三人都是女性。

面对类似情况，我通常会特别强调我的爱尔兰血统--反抗压迫的异议组织一般都很爱听。事实上，我从来没有在爱尔兰生活过，也只去过一次。但是，有时候这也能管点儿用。

这四人是先遣小组。我们的采访对象是库尔德工人党的一位负责人。谁也不知道她什么时候来。

图片版权 z Image caption PKK女“连长”米特拉

突然间，她来了！这位身材娇小的女人穿着一身迷彩，身后跟着一位手持卡拉什尼科夫的年轻女郎。我想，女郎可能是保镖。

库尔德工人党战士中40%是女性。贝希·霍华特（Bese Howat）是PKK两位领导人之一，另外一位是男性。

霍华特开口，双目炯炯有神。当我们问她为什么鼓励年轻妇女去武斗的时候，她激动地涨红了脸，说，“女人更需要反抗才能获得自由。在男人眼里，女人是奴隶、性对象。”

对于加入库尔德工人党运动的女性来说，抗争，并不仅仅是为库尔德人争取家园，也是为了反抗在家乡时男人对她们的控制。

霍华特没呆多久即起身离开。她的发言人扎格罗斯向我们作了更多介绍。现在有停火协议（注：PKK和土耳其去年达成停火），不过从前，PKK成员一般命都不长，加入后（可能也就活）一年？他们没有情侣关系，根本没有。

我宁愿活的时间不长、但能掌握自己的命运，也不愿意活到百岁、忍受羞辱……在山上，你根本不会想那些事，不会想男人。我们把爱和感情都献给了斗争。 PKK成员Mitra

听到这一句话，我竖起双耳：“根本没有？你的意思是从来没有？”别忘了，扎格罗斯加入PKK已经有13年了！“13年没有性生活？真的？”

扎格罗斯笑着回答，“而且也没有酒。”

我接着问他，“那么，你们有什么乐趣呢？”他眼睛里透出一丝顽皮说，“学习。”我也打趣地回了一句，“难怪你有博士学位。”

扎格罗斯带我们去墓地参观，这里埋葬着许多年轻的PKK同志。

小路上还有两位年轻的妇女。更准确地说，应该是女孩儿。她们也都一身迷彩，肩扛AK47。其中一个女孩儿停下脚步，把步枪靠在墙边，逗小狗玩儿。如此矛盾的一番景象。

图片版权 BBC World Service Image caption PKK与土耳其抗争三十年间，四万人丧生。

后来，我们还结识了米特拉。米特拉今年28岁，是常驻深山中一支女兵连的指挥官。她们这次下山是来取供给品。如果没有停火协议，这样的事，也是绝对不可能。

女兵连平时生活在崇山峻岭中，只有在参加军事行动时才出山。她们不会接触到太多人，但是，她们对自己投身的事业真的是赤胆忠心。

没有两性关系？扎格罗斯说，“我们是小鸟，有了窝才会有伴侣。”米特拉点头称是。她说，“住在山上，根本不会想这些问题。”

篝火旁，女兵们在唱歌。她们一边说笑、一边为身旁的姐妹梳头。如果没有旁边的卡拉什尼科夫、如果女郎不是一身迷彩，眼前的景象甚至很像校园。

彼时彼刻，我突然觉得自己有点羡慕对方。不过，这样的羡慕，转瞬而逝……

（编译：苏平 责编：尚清）

读者反馈

我不是学者，没有能力严谨地分析大是大非。但我想，纵使有无数历史借鉴，因独立斗争而引发的人类悲剧卻不断重复。合一总是要比分离强的，为何今天苏格兰，魁北克，西藏，库尔德等，总是有人希望独立？这些要独立的民族，虽然各有其历史因素，但总的来说，都觉得他们的利益和种族传统没有得到恰当的保护和发展，或双方缺乏实质上和发自内心的平等尊重。民主不是简单的少数服从多数而是要平等照顾少数和边缘者。统一不是要大的种族文化去同化小的或是一方以己方为更优越，而是要双方都尊重和协助保留对方的特有文化。强者不是要凌驾弱者而是要为弱者牺牲。要合一成功，其吊诡之处就是要令对方感到其独特性受尊重。若不如此，又如何能解决彼此分歧？<strong>Daniel Hui, 香港</strong><br/>