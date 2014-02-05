记者来鸿：别管我叫“无人机”

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近年来，无人机（drone）在反恐任务中屡屡建功，名声大噪。不过，无辜平民在空袭中丧生，也让无人机有了一个“无脑杀手”的坏名声。最近，英国和法国达成协议，共同打造新一代无人驾驶、攻击性飞行装置。BBC记者贝内特—琼斯考虑，这新一代武器该叫个什么名字，才能彰显其正能量？

眼下，只有美国、英国和以色列使用武装无人机，但是，许多其他国家都在加紧打造，因为无人机能增强打击能力

比如，我去年在巴基斯坦出差期间听到过这样一个故事。

在部落聚居的地区，一名阿拉伯武装分子原来通常和妻子、孩子在同一个房间睡觉。一天晚上，五名旁遮普武装分子登门来找个落脚的地方。

这位阿拉伯人把对方请进家门，决定和他们一起坐下来说会儿话。说累了，就在那儿睡了。

也就在那天深夜，无人机轰炸了他家的小院，所有的武装分子统统被炸死，孩子和妻子平安无事。

美国人知道哪个人在哪个房间睡觉吗？屋里有没有其他人呢？就算知道，能够准确地击中这间卧室、而不是旁边儿那一间吗？

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白沙瓦数不清的官员、记者，以及许多美国军事官员都相信，无人机非常精确。

一名部落首领告诉我另外一个故事。几名塔利班武装分子站在院里，身后那间屋子里关着18名人质。绑架人质索要赎金是塔利班的一个重要资金来源。

无人机轰炸了那个院子，所有的武装分子统统被炸死。轰炸中，关押人质的小屋也受到破坏。破坏程度恰好能让所有的人质走出来、无一受伤。

当地人形容，这样的结果很明显是上帝的杰作。

无人机也炸死过平民，不过，这可能是锁定目标有误，而不是无人机的技术故障。但是，不管怎么说，无人机还会继续存在，有全球军事野心的国家—比如法国和英国—也都希望开发自己的无人机技术。

但是，这就引出了一个令人头痛的问题：做出来的机器叫什么？

搞公关的人可能都很清楚，找对了词，事就等于成了一半儿。这也是记者有时候被卷入看上去不可思议的辩论的原因。

以色列和西岸之间那个设施是“安全围栏”还是“墙”？伊拉克是“受到了侵略”还是像美国官方最开始说的“获得了解放”？

该叫“军费开支”还是“国防预算”？当然了，那个拿着枪的人是“恐怖分子”还是“自由勇士”？

图片版权 BBC World Service Image caption 巴基斯坦人多次抗议无人机空袭

“无人机”还是……？

最高统帅怎么说？

首先，让我们来看看“无人机”（Drone）这个字眼的由来。据说，这个词的现代用法可以追溯到75年前，当时设计出一种叫做“蜂王”（Queen Bee）的飞机。

英国政府希望生产一种成本不高、消耗性、可遥控的目标，用于防空炮兵的训练。

根据1935年10月出版的美国期刊《大众机械》，“蜂王”在机场10英里范围内遥控运作性能良好。

接下来，从遥控的“蜂王”，也许再加上马达不停地嗡嗡声，就出现了“无人机”（drone）这个词。

但是，drone这个词也有工蜂的意思，工蜂通常被看作无脑，由此联想，和工蜂同名的武器可能也无脑。不仅无脑，而且还是杀手。

也许，正是出于这个原因，著名的无人机生产商、位于加利福尼亚的“通用原子”公司最近曾向英国议会“国防委员会”提出抗议，说drone一词是贬义。

不过，“通用原子”也许并不是提出此类抗议的最佳人选。别忘了，他们把最新款式的产品命名为“捕食者”（Predator）和“收割者”（Reaper，又译死神）。

那么，不叫“drone”又该叫什么呢？

有人提出了“无人飞行载具”（UAV）一词。不过一些军方官员说，这不能充分反映决策、运作过程中人和其他系统的参与。

又有人建议“无人飞行系统”（UAS）。同样，这也没有说明指挥过程中必须有人参与。

现在，人们倾向于使用“遥控驾驶飞机”（Remotely Piloted Aircraft）这个名字。

“无人机”制造商、顾客和其他观点相似的人非常坚定地认为，绝对不能使用“drone”这个名字。不过，也就在上个星期，他们却遭受一次严重挫败。

奥巴马总统在国情咨文中说，他希望能够减少使用“drone”—无人机。

最高统帅都管那东西叫无人机，下属可能很难反驳吧。

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读者反馈

要你命2014多好听，简单直接上档次。<strong>cedric, paris</strong><br/>