记者来鸿：下一个克里米亚？

图片版权 BBC World Service

克里米亚“闪电入俄”之后，位于乌克兰西南部的德涅斯特河沿岸地区也申请加入俄罗斯联邦，莫斯科承诺予以考虑。BBC记者霍克斯利前往德涅斯特首府了解民情。

“过去几个月越来越糟糕。”说这话的是一名有两个孩子的母亲。她不愿意告诉我真实姓名，因此自称安娜。

安娜扳着手指说，“让我数数……他们已经关闭了八个博客网站。现在秘密警察特别活跃。”

我和安娜在蒂拉斯波尔中心一起喝咖啡。这座小城是德涅斯特河沿岸地区的首府。

未被国际间普遍承认的“德涅斯特河沿岸共和国”仿佛依然停留在时空错乱的另一个年代。

路边花坛，一群群工人在忙碌；主要广场上耸立着列宁雕像；人称“最高苏维埃”的议会大楼看上去非常丑陋，屋顶飘扬着红绿相间的国旗，一角是金色的镰刀斧头。

安娜说，“真让人困惑。如果我能选择，我愿意选择欧洲。但是，这里很多方面都更好。在俄国有更多的机会，工资水平差不多，但是我们的养老金要高许多，每个月大约180美元，在摩尔多瓦只有75美元。”

图片版权 BBC World Service

安娜笑了笑，接着说，“再说，我们的煤气价格便宜许多。”

上星期，“最高苏维埃”向莫斯科提交申请说，考虑到克里米亚的变化，他们是否也可以加入俄罗斯联邦。不过同时，这里并没有搞公开庆祝，连宣布申请入俄的声音都不那么响亮。

咖啡馆外，一对夫妇根本不知道这个消息，听了我们的解释以后，男人耸耸肩继续赶路，看上去好像很怕和外国人说话。

图片版权 BBC World Service Image caption 1992年，亲俄国力量与摩尔多瓦军队开战，导致数百名平民丧生

宽敞的“10月25日大道”另一侧，是近年来战争中丧生的死难者的纪念碑。一阵大风，吹散了墓前的鲜花。

黑色的石墙上雕刻着死难者的姓名。其中包括1992年那场战争中死难的800余人。当时，在俄罗斯的帮助下，德涅斯特河沿岸地区亲俄力量反抗摩尔多瓦试图脱离分崩离析的苏联。

反抗基本上以失败告终。停火协议让夹在乌克兰和摩尔多瓦之间的这一小片地区陷入“冻结的冲突”。

德涅斯特河沿岸地区居民总数大约30万，大多数人生活在干燥、贫瘠的农村，其间散布着俄国维和部队的检查站。维和部队士兵也负责监督摩尔多瓦边界的移民口岸。这里大约驻扎着1000多名维和部队。

旅游景点之一是前红军将军格里戈里·克托夫斯基（Grigory Kotovsky）总部内的博物馆。1920年代，他控制着蒂拉斯波尔。

博物馆馆长科斯蒂利娜说，“他和苏联一样强大。那个时代和我们的今天相比不知道要好多少倍。”

最近，她一直收看俄国电视、跟踪克里米亚危机。我问她这是为什么，她坦率说，“我希望欧盟有足够的脑细胞、不要挑起战争。我不明白为什么他们要更多的流血。”

蒂拉斯波尔安宁平静、井然有序，路灯擦得锃亮，路沿刷着新漆，与此相比，摩尔多瓦首都基希讷乌则是崭新的市场经济、民主体制下的一片混乱：在这个欧洲最贫穷的国家，有坑坑洼洼的公路、横冲直撞的机动车，也有出售豪华轿车的车行。

图片版权 BBC World Service Image caption 德涅斯特河沿岸地区，一块标语牌上写着“我们不是摩尔多瓦”

摩尔多瓦的“指路灯”是欧盟成员资格。但是现在，这里许多人都担心，俄国会向德涅斯特、然后摩尔多瓦采取行动，阻止这个进程。

长期研究苏联解体的政治专家南托伊（Oazu Nantoi）说，“如果普京继续向乌克兰推进、特别是沿着黑海海岸直到敖德萨的话，考虑到与德涅斯特河沿岸地区的联系，我们可能会看到非常悲惨的结局。如果普京被制止在克里米亚，我们还有生存的机会。”

德涅斯特河沿岸地区 位于德涅斯特河和乌克兰之间的一片狭长地带

1990年宣布从摩尔多瓦独立

国际社会不承认德涅斯特共和国

过去几个星期，许多摩尔多瓦人转而收看俄国电视频道。分析人士说，这是因为在危机时候，他们更加信任俄国。

把强硬的普京和彬彬有礼、小心谨慎的摩尔多瓦总理良格（Lurie Leanca）摆到对立面，带来了新的挑战。

基希讷乌市中心，一名卖报纸的小贩说，“普京是摩尔多瓦最受人欢迎的政治领袖。”这也反映着在摩尔多瓦势力依旧强大的共产党的观点。

良格指控对手利用宣传毒害选民，但是他承认，这种民意也加深、加快了他决策的决心和速度。

他希望尽快与欧盟签署协议。类似协议在乌克兰引发大规模抗议示威。他定了乐观目标，2019年加入欧盟。他还希望稳固摩尔多瓦作为北约盟国的地位，尽管摩尔多瓦的政策是保持军事中立。

但是，作为莫斯科培养外交官的精英大学的毕业生，良格相信，他很清楚能在多大程度上与强大的俄国发生正面对抗。

他说，“我个人经历是，必须与俄国作深入、全面的对话。对话越多、越有可能取得进展。”

“如果乌克兰认为这是一个好的经验教训，我们很愿意分享。因为在我们这种情况下，除了对话，别无选择。”

（编译：苏平 责编：尚清）

网友如要发表评论，请使用下表：