香港关注新闻自由团体忧记者成检控工具

Image caption 社运人士古思尧和马云祺企图侮辱区旗罪名成立。

香港关注新闻自由团体就一名记者在一起企图焚烧特区区旗案中作供，作出批评。

社运人士古思尧和马云祺去年在一项示威活动中，企图焚烧特区区旗。周四（13日）东区裁判法院裁定，二人企图侮辱区旗罪名成立，27日判刑。

在此案中，香港无线电视记者何永康曾请求免于庭上作供，担心此举会对新闻界的专业操守构成负面影响，但申请不获法庭接纳。

“检控工具”

香港记者协会（记协）同日发表声明，谴责警方对新闻自由尊重不足，担心警方要求记者就采访活动作供的做法会令市民日后接受记者采访时有所顾忌。

如果市民因此拒绝接受采访，将削弱新闻界的消来源，损害公众知情权。

记协指出，警方的做法极不寻常，并质疑当局藉此开先例，以便日后逼令记者作检控工具。

同时，声明提到香港传媒在80年代末期曾向法庭申请判令，拒绝提供警方录影带副本，以此批评无线电视未有为新闻自由和新闻专业把关。

大专新闻教育工作联席也谴责无线电视严重打击新闻部的尊严和专业形象。

声明指出，无线电视在开庭前，曾应警方要求，提供当天示威情况的影片，及让警员向曾处理该片段的所有员工录取口供。

而何永康更在出庭前，一年内接受警方三录口供，而他在首次录口供后，曾经离职，一度并非无线电视雇员。

联席批评无线电视管理层未有支援员工，没有让员工充分知悉自己的法律权利，如缄默权。

无线电视回应记协说，无线电视只向律政司提供当天已经播放的新闻片段，而警方录取口供时也有公司法律部人员一直在场陪同。

（撰稿：梁祺钧 责编：顾垠）