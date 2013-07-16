香港观察：撤「限奶令」，缓和中港矛盾

Image caption 大批的中国大陆访港游客到店铺“扫货”婴儿奶粉，被形容是“蝗虫”。

最近，香港一高官披露，港府将在10月检讨「限奶令」，如有成效将取消这一措施。这表露出香港政府在管治上见好就收或有错能纠的务实态度。

「限奶令」加剧了中港矛盾

自北大「三妈教授」骂港人是「狗」以来，部分港人对着内地旅客高唱「蝗虫歌」，同时在罗湖边境与水货客发生碰撞和对峙，内地和香港两地民众的矛盾日趋升温。随后而来的港府「限奶令」，更是火上浇油。

「限奶令」是港府针对内地旅客来港大量购买奶粉导致本港脱销，严重影响本地婴儿需求，于2013年3月1日起实施限制旅客携带奶粉出境数量，即每人不得超过两罐（1.8公斤），违者将被罚款五十万元及监禁两年。在此前后，港府还实行了「零双非」（即不准父母皆非香港居民的婴儿在港出生）、「港人港地」（为港人预留兴建住宅的土地，建成的住宅在30年内只能卖给港人）、「买家印花税」(即所有非香港永久居民包括本地及海外公司购买住宅物业均须缴交)等等。香港这个完全市场经济的自由港，短期内推出大量因身份不同而产生的不公平交易，孰是孰非，颇有争议。

限人必被人限

谁也不会否认「限奶令」等保护主义政策有利于香港的民生，维护了港人的切身利益。然而，如果明天内地旅客来港大量采购「柴米油盐酱醋茶」等生活日用商品，限还是不限？可能限不胜限。

十年前，CEPA（《内地与香港关于建立更紧密经贸关系安排》）生效，这是内地迄今为止与香港签订的内容最全面、开放幅度最大的自由贸易协议，也是香港实际参与的唯一的自由贸易协议。除少数违禁物品外，所有原产香港的货物按零关税进入内地。同时，香港的服务贸易在内地48个服务领域享受优惠待遇。此外，CEPA还就贸易投资便利化，以及内地与香港专业人员资格互认达成多项协议。

近年来，内地民众对当地资源和环境的保护力度不断加强，维权意识不断高涨，越来越敢于对地方政府的侵权行为说「不」。 按照香港的逻辑和港府的所作所为，内地民意也有可能要求所在地方政府对香港发出「限水令」、「限车令」、「限禽蛋肉菜令」，对港人内地置业「限房令」，或征收非本地户籍的「买家印花税」。

市场竞争要体现的是公平，来而不往非礼也。香港不可能永远是「会哭的孩子有奶喝」，或者「一撒娇就有礼物收」。香港要有自知之明，因为香港对中国的重要性，逐渐式微：例如GDP总量，30年前的1983年，香港是中国的13%，20年前的1993年，香港是中国的27%，如今，香港占不到中国的3%。香港对内地的需求越来越大于内地对香港的需求。保护主义最终作茧自缚。

港府应更有智慧

中港矛盾的加剧，不能不与特区政府施政管治缺乏智慧有关。

例如「限奶令」，完全破坏了香港自由经济的声誉。港府如果责令奶粉经销商保证香港出生婴儿的最低需求和供应，其它的就可以全部放开。香港完全有能力把内地奶粉的信用危机，变成香港成为世界最大奶粉转口市场的机会。转口贸易是香港的看家本领，既可利用香港出入境口岸免税店的特许经营，也可在各口岸新建仓储式的批发市场，实行市场机制。奶粉买家是蚂蚁搬家还是批发销售，都轮不到香港来管治。

再如「零双非」。只要制定「双非」婴儿不能取得香港永久居民身份的政策，同时保证公立医院和部分私家医院满足本港产妇的需求。在此前提下，通过扩大私家医院的医疗供应，来满足「双非」孕妇来港产子的医疗需求，以此建立香港母婴生产、保健、体检的现代医疗产业。现在把「双非」孕妇来港产子「赶尽杀绝」，扼杀了一个可能的新兴产业，对香港没有任何好处。

缓和中港矛盾刻不容缓

背靠祖国，面向世界，实行与内地完全不同的制度，这是香港的最大优势，也是香港的核心竞争力，使许多与香港竞争的国家和地区羡慕不已，难以企及。香港如果把与内地的关系搞成水火不兼容，实在是自毁优势，自废武功，香港竞争力的下降和沉沦，将不可避免。

香港没有世界级的自然遗产和文化遗产，只有人造的主题公园和历史仅有两三百年的「古迹」。每年却有3500多万人次的内地旅客到此一游，旅游消费近3000亿元。这不是老天爷的恩赐，而是中央政府、特区政府和各界民众多年努力打造香港品牌的成果。如果香港丧失了「购物天堂」物美价廉的吸引力，待客的又是「蝗虫歌」，造成两地民众互相抵触，渐行渐远，今天菲律宾、日本的旅游业现状，就会在明天的香港出现。

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读者反馈

我香港人表示：歡迎中國斷水斷糧。香港人, 香港

中国经济转型，产业升级和建立消费性社会，都必将大大提高大陆人民购买力和降低消费品税，香港购物天堂的好日子没有几天了。而且，香港社会分裂，变成臭港对中国已经没有什么顾及了。香港在50年不是牛了，而是牛不起来了，未来也只有融入深圳了。未署名

撤限奶令無疑【可以緩和】中港矛盾於一時，同時這個撤限奶令也【加深了】港人對梁振英領導下的特區政府那種【無能窩囊】的【印象】。孟光, Hong Kong