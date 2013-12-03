香港观察：发免费电视牌照引发的反思

2013年12月3日

图像加注文字， 港人抗议政府审批免费电视牌照是黑箱作业。

香港特区政府发放免费电视牌照引起的轩然大波仍未平息，直接动摇和削弱了香港的竞争力，香港的竞争优势就在这种内耗中逐渐丧失。这一事件引发了几点反思。

香港的市场经济体制被动摇

香港实行的是资本主义的市场经济体制，游戏规则是讲究公平竞争，反对官商勾结和垄断。自由竞争也好，特许经营也行，招标投标也罢，都有一套完整成熟的游戏规则。然而，这些原则在发放免费电视牌照的政府行为中全都不见了，一片混乱。香港公平竞争的市场经济体制如果变成了官商勾结的垄断经济体制，香港将彻底玩完。

港府的“积极不干预”政策被改变

香港崇尚“小政府大社会”，政府实行「积极不干预」政策。这次发放免费电视牌照中，港府采取的是“积极干预”政策，不仅“黑箱操作”，积极干预完了还用保密机制当挡箭牌，逃避公众监督。

香港政府这个香港市民雇用的“守夜人”，越俎代庖，真把自己当成了主人。昨天，这个“主人”“积极干预”了奶粉、自由行人数、楼市、孕妇产子；今天，这个“主人”“积极干预”了免费电视牌照发放给谁；明天，这个“主人”还将“积极干预”谁有资格成为香港普选特首的候选人。

香港的法制功能被闲置

香港是法制社会，悠悠万事惟法为大。法庭是社会公平正义的最后防线。在这次发放免费电视牌照中，行政、立法、媒体、公众等撕杀的一塌糊涂，而司法却置身事外，独善其身。

网络等新媒体的迅猛发展被忽略

在网络等新媒体迅猛发展的今天，传统的电视媒体将步广播、平面纸媒之后式微，这已是不争的现实。电视媒体未来发展之路堪忧。而目前的香港，从政府到商业机构到媒体从业人员再到广大受众，还沉迷在处于夕阳产业的电视媒体的免费牌照发放的争夺中，不可自拔。

有远见和有创意的政府，应适时开放电视免费牌照，或采取低门坎准入制度，让电视媒体和报纸、杂志等平面媒体一样在市场中自由竞争，适者生存。把社会资源和社会关注度吸引到网络等新媒体这些朝阳产业上来，让各种资源在市场的自由竞争中得到合理配置。这是世界媒体发展的潮流，更是新的经济增长点。

王维基的香港电视网络的作用被夸大

图像加注文字， 香港电视网络主席王维基

我支持王维基的香港电视网络应获得免费电视牌照，坚决反对港府在“黑箱操作”中将其出局。

我仔细观看了2013年10月17日王维基在中文大学与学生的“传人对话”，理解其从经营电讯企业到创办电视台的理念和理想，但不能苟同加强电视剧集制作及增加综艺信息节目就能改变目前香港免费电视媒体江河日下的生态，不能苟同这些举措就能代表香港创意产业发展的未来。

因为这些举措，仍是传统电视时代的经营模式，充其量是推迟夕阳落山，不能构成未来网络媒体的盈利模式。香港从亚洲的电影电视歌曲等艺术创作中心逐渐衰退，有其内在和外在的深层原因，不可能一蹴而就，重现昔日光辉。

香港的电视媒体市场实在太小

这是香港的现状和困境所在。

香港这个世界上最自由的城市和自由港，在越来越开放的世界第二大经济体旁，政治、经济、社会、文化等越来越呈现出因循守旧、固步自封、惧怕变革的态势。有些人沉浸在昔日的辉煌中，有些人热衷于现实的政争中，有些人不愿意融入中国经济这个大市场中，以此显示香港的独特性。

对于香港电视媒体来说，香港只有700万受众，市场太小了。然而，毗邻香港的珠三角及广东省，有近亿受众，是一个庞大的市场，完全可以容纳香港5、6个免费电视台。早从30多年前开始，那里的千家万户不惧收看「敌台」的政治压力，收看香港的电视节目，现在更是稀松平常，只是目前韩剧、台剧更吸引观众。

再者，在各种媒体严加管治的中国内地，只有国营电视台的生存空间，但也有湖南、江苏等不少地方卫视靠自制节目的优势，脱颖而出，走出地域限制，闯进国际舞台。

因此，香港的电视媒体可以在非政治性的娱乐、教育、投资、保健、生活、培训等方面的内地市场大有作为。关键是香港的电视媒体是否在内容、人才、制作、技术、信息等多方面具有竞争优势。

与其王维基的香港电视网络在完全竞争的市场中悲壮的倒下，也不能让其在港府的行政会议上不明不白的被人为扼杀。这是香港的价值观，港人自己不捍卫，最终死的一定很难看。

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读者反馈

發免費電視牌照引發起港人什麼的反思？就是中共借【一男子】的手去扼殺一個它認為安全系數不高，有機會令它難以操控的電視台的誕生。中共這個專權政府，在攸關民意的操控與維護政權穩定的大方向下，對傳媒的監管操控一直以來都是非常嚴厲緊密的，九七香港回歸後，此地的【一報一刊兩支咪】已令港府吃盡苦頭，難得使手段打掉了兩支咪 (今敗部復活，中共未竟全功)，面對免費電視牌照的增發，又怎能掉以輕心呢？王維基的『香港電視』之不獲牌，原因至為清楚，奈何此一原因卻不能宣諸於口，復無法向港人講出一個令人信服的理據。真難為了港府，更難為了這個民望低處未算低復全無公信力的【一男子】了。<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

此文有兩個論點:

1) 香港要保護自由市場及競爭力

2) 香港的發展是否要以適應國內市場為大方向

對第一點完全同意, 但對後一點有很大保留, 尤其對電視/電影行業而言. 香港的無線電視早已在珠三角一帶大行其道. 但節目被播了廣告卻被刪了, 淪為無償服務.

香港的無線電視頻道在東南亞,北美及歐洲亦大受華人歡迎, 市場雖比中國大陸少很多, 但起碼能收費.

香港的電視市場雖小, 但別具特色, 而這正是香港的強項. 況且, 香港的創作人又怎能比國內人更適合創作國內的題材? 更不要說還要面對重重審批和行業內/市場上的重重僭規則和黑幕!