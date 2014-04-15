香港观察：它山之石能否攻玉

Image caption 如果将台湾“反服贸”占领立法会的”公民不服从”引入香港，“争普选”占中环，香港只能是饮鸩止渴，万劫不复。

台湾“反服贸”占领立法会已落幕，对香港酝酿已久的“争普选”占领中环有何启示？

台湾的经历

台湾“反服贸”(两岸服务贸易协议)团体，从3月18日占领台湾立法会，到4月10日退出，经历了24天。劫后的立法会议场，公物毁坏，警民疲惫，付出了高昂的代价。与此同时，“反服贸”的数千民众在3月23日闯入台湾行政院，遭警方驱离，爆发冲突。“反服贸”的几十万民众在3月30日举行游行，主张诉求后和平落幕。

“反服贸”团体占领立法会进行抗争的诉求有“退回服贸协议”、“两岸监督机制法制化”、“召开公民宪政会议”与“先立法再审服贸”等四项。当局认为，除了不能“退回服贸协议”，其它的都可以谈。

“反服贸”团体在主动结束占领立法会行动时宣称，必须确保运动团体提出的“民间版”的“两岸协议监督条例“立法通过；要求在野党不能让行政院版的”监督条例草案“通过，在条例完成立法之前，不得审查”服贸协议“，否则，还会再来。

立法院院长提出了监督条例先立法通过后才会协调朝野党团审查服贸协议的承诺。

总统马英九声称，鉴于朝野党团已达成服贸协议逐条审查、逐条表决的决议，这也是学生在占领议场的最早诉求，呼吁在野党不要推翻这个朝野协商的共同决议，更不应再杯葛、刻意阻挠委员会继续审查服贸协议，否则将有违多数民众的期待。

看来，“反服贸”团体的4项诉求充其量仅实现了1项，审查服贸协议又回到了立法会。然而，对于监督条例和服贸协议，蓝营希望立法与审查并行；绿营则重申先立法，再审查。

问题是，花费了巨额社会成本的“反服贸”占领立法会，能否改变立法会长期蓝绿恶斗议事停摆的僵局；民主的多数决定原则能否在立法会重新体现，否则，靠多数决定选举当选的民意代表形同虚设；严重缺失法制的民主，是否沦落为暴民政治。

公民不服从

这是美国作家亨利·戴维·梭罗开创的理论，指当公民发现某些法律、行政指令不合理时，拒绝遵守或故意触犯某项法律、要求或命令，例如采取和平阻塞或非法占据某些设施的非暴力扰乱行为进行抗争，进而导致当局采取逮捕、攻击甚至殴打等。非暴力，是“公民不服从”的显着标志。

台湾部分民众“反服贸”占领立法会，以违反程序正义的手段来诉求程序正义的目的，其“正当性”可以追溯到“公民不服从”。

印度的甘地，将“公民不服从”发展成为反对殖民者的工具。

南非的图图大主教和史蒂夫·比科，以“公民不服从”，反对种族隔离，紫雨抗议和开普敦和平进军，都是著名的行动。

美国上世纪60年代，民权运动领袖马丁·路德·金，用“公民不服从”，反对种族歧视。越战期间，美国反战人士采取“公民不服从”的抗争方式。上世纪70年代，反堕胎组织采取“公民不服从”，反对美国政府试图将堕胎合法化。2011年，美国民众占领华尔街的“公民不服从”抗争，反对华尔街的“贪婪”、金融系统弊病和政府监管不力。

它山之石难以攻玉

近百年来，”公民不服从”抗争对法制社会和法治国家的影响长久深远。

如果说台湾“反服贸”占领立法会与蓝绿长期恶斗不作为的立法会有关，那“争普选”占领中环与金融中心的中环没有半点关系，绑架香港金融中心和中环上班族的生计来“争普选”，没有丝毫道德上的正当性，也没有一丁半点的社会公平正义，更没有合法性，与牺牲个人荣誉、利益、健康、金钱等进行”公民不服从”抗争的甘地、图图大主教、马丁·路德·金等相比，有天壤之别。

昔日的亚洲四小龙，新加坡、韩国乘全球化之风，加快自由开放，提升国家竞争力，经济快速发展，成为亚洲龙头；香港、台湾抗拒进一步开放，惧怕自由竞争，狮子山精神和爱拼才会赢的豪气抛入太平洋，至今仍在政治内耗的泥沼里难以自拔，经济长期徘徊不前，成为末尾。

香港和台湾，与世界最大市场和工厂以及世界第二大经济体的地理距离最近，经济关联度最紧密，文化背景和人脉关系最密切，却不享天时，不尽地利，不讲人和，大玩零和的政治游戏，把好民主玩成坏民主，玩成两个政治亢奋、经济不振、民生凋零、社会动荡的难兄难弟。紫荆花和太阳花，离北非的茉莉花仍有十万八千里。

前事不忘后事之师。如果将台湾“反服贸”占领立法会的”公民不服从”引入香港，“争普选”占中环，香港只能是饮鸩止渴，万劫不复。

（责编：横路）

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读者反馈

香港是否要靠大陸才可發展,我看未必.四小龍是個例子,不靠大陸的龍面向世界比只靠大陸的龍,社會制度,價值,面貌好得多.香港現在只是一個叫香港的地方,要找回香港只有就是找它山之石,買一個島.重新開始吧.

<strong>tse hang, hong kong</strong><br/>

他山之石可以攻玉,全因他山上的也是玉石, 而非粗劣的頑石。面前擺著三塊石: 台灣, 香港, 中國大陸. 那一塊是玉石, 那一塊是頑石不言而喻. 台灣及香港怕被大陸砍碎, 避之則吉, 那不是因為大陸強大, 而是頑劣。台灣人[反服貿] 皆因看見"利"字藏刀. 香港人 [佔中] 難道不是為了防範那雙意圗操控普選的黑手嗎? 若然中國大陸是一塊祟尚民主, 自由, 法治, 尊重人權的國度, 香港人, 台灣人會抗拒嗎?

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

争普选，除了是相信只有香港人自己选的特首，才会真正以香港价值观建设香港，也是为了未来经济。香港政府大力鼓吹与大陆经济融合，虽有短期经济利益，却形成对大陆不可逆转的经济依赖。就像澳门只发展旅游赌博业，让其他行业枯萎，只要大陆人不去澳门，澳门人就要马上饿肚子了！中国有政治和经济无法和谐发展的死结，潜在危险很大！香港要一个没有大陆包袱，能带领香港经济多元化，而非大陆化或依赖大陆的特首，所以普选对香港未来经济非常重要。政治沉默去维持现状绝对不是办法！至于是否以占领中环来争普选，香港人要从长计议，要有共识和共同承担。但在普选这些如此重大的议题上，若政府违背民意，公民当然可以“公民不服从”来反抗！

<strong>Daniel Hui, 香港</strong><br/>

在台灣，違反程序正義的正正是馬英九政府；在香港，誰在設計以操控未來的選舉？誰在徹底摧毀香港金融中心之基礎：法治和僅有的民主（言論自由）？

<strong>楓葉, Canada</strong><br/>

港台兩地政情不同，歴史背景各異，台灣人做得到的，香港人模仿學習，效果未必一樣。【東施效顰】之敗，乃敗於沒有【自知之明】。台灣人有的是勇往直前、甘於犯難的勇氣；香港人普遍都是【嘴巴硬】、【行動軟】。他山之石，又豈能攻玉？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>