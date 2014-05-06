香港观察：童便风波：要包容还是教育？

图片版权 AFP Image caption 大陆游客与香港居民的争议近年加剧。

5月4日，商务及经济发展局局长苏锦梁位于半山麦当劳道的住宅，门前来了一群奇怪的“访客”，约十个人手持上写“强国旅客注意，街上不得便溺”、“包容=纵容”的标语牌，在苏锦梁家前假装便溺，有蹲下伪装大解，有站在盆栽植物前假装小解，一边说：“苏锦梁，包容呀！”他们是一群网民，响应网上号召到来示威，以街头剧形式讽剌苏锦梁早前公开说，要包容有内地客在香港闹市公众场所便溺。

一对内地客夫妇让孩子在旺角街头便溺，又与拍摄的港人爆冲突的「童便风波」，至今仍未平息。四名司局级官员就此发表过评论，其中苏锦梁说要港人“包容”；律政司司长袁国强说要“平常心”处理事件；保安局局长黎栋国说是“小事冲突”，双方都要冷静，三人的主调都是“大事化小，小事化无”。只有卫生及福利局局长高永文明确表示，香港法例不容许在公众地方随便便溺，不管是本地人和游客皆受约束，执法人员见到一定会执法，而宣传教育也很重要，会选择地点进行有关的宣传。

高官图淡化处理

头三位高官尝试淡化处理，但据《公众卫生及市政条例》，随地便溺确实属违法，最高罚款额是5000元。便溺的即使是小童，也并非没有人须要负责的，“任何正在照顾或看管一名12岁以下儿童的人”，须要负起相关的法律责任。

不可在公众地方便溺，既是明确的法律限制，也是生活常识和公德标准，不管在香港或内地也这样要求每一个公民，怎能以部份内地客不知情和两地文化差距，为随地便溺找借口？

高官说“包容”，不错，法理和人情我们都要兼顾，在公众场所便溺也确有各种值得同情的理由，如当事人身体不适、缺乏精神自制能力等。但是，为甚么不是先讲法治后酌情处理，按问题严重性分别给予劝喻、警告或罚款处分；而是撇开法例，有法不依单讲“包容”呢？

如何达致“平等”？

再谈到习惯和风俗差距的问题。如果有两种人，头一种人厌恶在公众场合随地便溺，后一种是浑不觉得是怎么一回事，自然会造成矛盾。要解决矛盾，我们应该是劝头一种人毋须那么“执着”，要逐步习惯公众场所「满地黄金」；还是劝喻后一种人要遵守文明礼仪和讲卫生，不要在公众场合“放下黄金”呢？

令人感慨的是，苏锦梁等三位高官竟然是采用头一种方法！这令人想起内地已故作家王小波曾写过：平等有两种，向上平等和向下平等。在知识方面，有人聪明有人笨，要平等可以打聪明人脑袋把他打笨，但既要打笨又不打破脑袋难度太高，因此，现在的做法是，每当聪明人和笨人起争执，我们总说笨人有理，久而久之，聪明人也就变笨了。

“童便风波”的争论，应该还原到一个基本问题：我们是否同意在公众场合随地便溺是有碍卫生和不合文明礼仪？如果同意，我们首要做的并非劝人“包容”，而是宣传教育大家不要这样做，以及必要时执法。

如果有人目睹随地便溺行为，上前责备或拍照取证，其实属良好公民表现。但如果干预的人反应过度，将个别内地客随地便溺拉扯到所有内地人质素低下，那便变质为可耻的歧视，理应受到谴责。

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网友反馈

究竟教育內地遊客是香港政府的責任還是內地政府的責任,香港政府如何在內地遊客在港逗留的一兩天時間內對他們教育,難道要送違法的人去勞教所進行再教育?講到尾,香港政府要做的是絶不姑息,有法必依,令內地遊客不能心存僥倖才是最好的警示教育

<strong>南宮世家, 香港</strong><br/>

脫下【包容】的外衣，內裏就是【縱容】。對不當的行為縱容，這個社會焉能不日趨髒亂失序？焉能不步向沉淪？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>