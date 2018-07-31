图片版权 Getty Images Image caption 赫鲁晓夫（左）和尼克松（右）在莫斯科郊外美国国家展览会上的言辞交锋被称为“厨房辩论”载入冷战历史。

七月里，美国总统特朗普和俄国总统普京在德国参加G20峰会时的会面，媒体简称“特普会”，各方议论纷纷。举世关注的不光是美国2016大选“通俄门”仍在发酵，还包括他俩谈了些什么，为什么事后特朗普说相见恨晚，这次会谈早该举行，还说美俄关系在会谈前处于历史最低点，四个小时后已经转暖。

美俄首脑峰会并不稀罕，即使是一对世界头号夙敌，分别视对方首脑为本国的“人民公敌”，即使冷战正酣的年代，两国首脑也能公开会面，甚至公开辩论。

重温历史，以下是前苏联领导人赫鲁晓夫和美国前总统尼克松1959年7月24日那场著名的“厨房辩论”记录。辩论过程后来美苏两国分别在电视上播出。

赫鲁晓夫和尼克松那次言辞交锋，是冷战的两大主角首次在两国公众和全世界观众面前一对一较量，围绕美国和苏联谁更先进、更强大斗嘴。

当时，冷战已经打了14年，离结束还有30年。双方势均力敌，一个是举世闻名的反共旗手，一个是好斗好勇好胜的反美斗士，两人在一个现代化美式厨房里，对着摄像机镜头，微笑和风趣的背后是针尖对麦芒的较劲。

那是个美国郊区中产阶级住宅的标准模板厨房。

当时美苏根据文化交流协定，相互在对方举办博览会。美国国家展览（ANE）在莫斯科郊外，之前一个月，苏联展当年6月先在纽约举办。

双方商定，博览会不涉及任何跟政治沾边的东西。然而，两国首脑都心照不宣地把展厅作为冷战宣传战场。

时任美国副总统尼克松和时任苏联部长会议主席赫鲁晓夫在有现代化设施的厨房展台的对话由口译员传达，对话记录文本在美国中央情报局（CIA）图书馆存档。

图片版权 Getty Images Image caption 根据美国和苏联的文化交流协定，相互在对方举办博览会。1959年7月，美国国家展览（ANE）在莫斯科郊外举办。之前一个月，苏联展当年6月在纽约举办。ANE展品包括汽车、洗衣机、彩电、冷冻食品、大富豪游戏、可乐和加州葡萄酒等。

以下是“厨房辩论”内容浓缩版：

尼克松：我想让你看看这个厨房。在加利福尼亚，居民 家里的厨房就是这样的。

赫鲁晓夫：这种东西我们有。

尼克松：这是我们的最新款式，成千上万套地批量生产，用来直接在家里组合安装。在美国，我们喜欢让女性的生活变得更简便……

赫鲁晓夫：你们这种资本主义（对待女性）的态度在共产主义社会里不存在。

尼克松：我觉得这种对待女性的态度是普世的。我们只是想设法为家庭主妇们提供便利……

这个幢房子只要14000美元就能买到。大部分美国人（二战老兵）可以拿出10000美元到15000美元买房。

我给你举一个容易理解的例子。我们的钢铁厂工人，你知道他们现在正在罢工，不过他们每个人都买得起这栋房。他们一小时工资是3美元。这栋房，要是按揭25年或30年，每月交100美元就够了。

赫鲁晓夫：我们也有出得起14000美元买房的钢铁工人和农民。你们美国人造的房子只能用20年，所以开放商永远可以卖新房。我们盖房讲求坚固。我们的房子是为子孙后代盖的。

尼克松：美国的房子可以用不止20年。再说了，即便如此，住了20年之后许多美国人都会想换新房子，或者翻新厨房。过了那么久，厨房都陈旧过时了……美国的制度设计就是要利用新发明和新技术。

赫鲁晓夫：这理论不成立。有些东西永远不会过时……比如房子。家具和装饰也许会过时，但房子不会。我看过很多关于美国和美国住房的材料，我不相信是展出的这个样子，也不觉得你说的很准确。

尼克松：嗯……

赫鲁晓夫：希望我没有冒犯您。

尼克松：我曾经被专家冒犯过。不管怎么样，我们的交谈是善意、幽默的。说话就应该率真。

图片版权 Getty Images Image caption 厨房辩论是赫鲁晓夫和尼克松之间几次交谈中的一次。之前一次“口水战”，赫鲁晓夫还不无讥讽地问尼克松：你们美国有没有把食物放到人嘴里，然后把它推下去的机器呀？

赫鲁晓夫：美国人塑造了一个他们想象中的苏联人的形象。但苏联人其实跟你们想象的不一样。你们以为俄罗斯人看到这些东西会目瞪口呆，可实际上现在俄罗斯新盖的住房里所有这些设施都有。

尼克松：是的，但……

赫鲁晓夫：我们俄罗斯，你只要出生在苏联就有房住。住房是你的权利……在美国，要是没钱，你有权选择的就是睡在大街上。可你们还说我们是共产主义的奴隶。

尼克松：我明白，你非常能言善辩，精力充沛……

赫鲁晓夫：精力充沛跟聪慧明智不一样。

尼克松：要是在美国参议院，大家会把你称为胡搅蛮缠、做冗长辩论的人！那种人就是不断说话阻挠别人发言。

这个展览的设计目的不是为了炫耀，而是希望激发兴趣。多元化、选择权，以及我们一千个建筑工人可以造出一千栋不同的房子这个事实，这才是最重要的。

我们没有某个政府官员高高在上地为我们作统一的决定。这就是区别。

赫鲁晓夫：在政治上我们永远不会同意你们。比如，米高扬（前苏联副总理）喜欢很辣的汤，我不喜欢，但这并不意味着我们不能融洽地相处。

尼克松：我们可以相互学习。自由交流是必要的。要让人们自己选择想住什么样的房，喝哪种汤，喜欢什么样的思想。

图片版权 Getty Images Image caption 参观美国展览之前，赫鲁晓夫在克里姆林宫接待尼克松，欢迎美国副总统来到”俘虏的家园“。美国前总统艾森豪威尔曾用这个词形容苏联东欧阵营。

（两人进入电视录像间）

赫鲁晓夫（开玩笑）：你看上去怒不可遏，好像要跟我打架。还在生气吗？

尼克松（开玩笑）：当然！

赫鲁晓夫：……尼克松还当过律师？他现在居然紧张了。

尼克松：是的，（笑）他现在依旧是（律师）。

有人用俄语提问：请说说你们对这个展览的总体印象如何？

赫鲁晓夫：在我看来，很明显，施工队还没完工，展览还没布置到位……美国人就这点能力。美国存在多久了？300年？独立了150年，现在就这个水平。

我们呢，还没满42年，但再过7年，我们就能达到美国的水平，然后超过他们。超过他们的时候，我们会挥手跟他们打个招呼，然后，要是他们愿意，我们会停下脚步，对他们说，"请跟上我们"。

你们要是愿意生活在资本主义社会，随便，那是你们的问题，属于内政，与我们无关。我们会为你们感到难过，但说真的，你们不会懂。我们已经看到你们对事物是怎么看待怎么理解的。

图片版权 Getty Images Image caption 1959年莫斯科郊外的美国国家展览吸引了大量苏联民众去参观，总计达300万人次。

一位美国人问：副总统先生，根据您在这里的所见所闻，您认为这个展览会给苏联人民留下深刻印象吗？

尼克松：这个展览很有效，会激起很大的兴趣。今天早晨，很早的时候，我去参观了一个集市，郊区农民在那儿摆摊卖东西。我只能说，那里的人（对这个展览）非常感兴趣，他们就是工人、农民，等等…… 因此，从这个角度说，我认为这次展览将会非常成功。

至于赫鲁晓夫先生的评论，我们已经了解了他的一贯风格，只要有机会就会兴之所致信口直言。

关于您如此形象地描述的那场竞争，准备在竞争中超过我们，尤其是在日用消费产品的生产方面，我只能说，为了使两国民众还有世界各地的民众都能够从这场竞争中获得最大收益，就必须有自由的思想交流。

在某些领域你们可能比我们先进，比如发射火箭，探索太空。也有一些领域，可能我们比你们先进，比如彩色电视。然而，为了双方都获益……

赫鲁晓夫（插嘴）：不对，我们在火箭领域已经超过了你们，在技术领域……

尼克松：（继续说）：瞧，你永远不肯作丝毫让步。

图片版权 Alamy Image caption 赫鲁晓夫和尼克松言语交锋，自始至终都是在比谁更强大。他们没有涉及核武器，政治影响力和地缘政治，而是借题发挥，用科技民生说话。

赫鲁晓夫：我们早就知道美国人聪明。傻瓜不可能让经济达到他们现在那种水平。但是，众所周知，"我们不用鼻孔打苍蝇！"（意思是不浪费时间。）这42年时间里我们也在进步。

尼克松：你们不能惧怕思想。

赫鲁晓夫：我们说，不应该害怕思想的是你们。我们什么都不怕……

尼克松：那好，我们就更多交流思想吧。这点我们都同意，对吧？

赫鲁晓夫：好。（他转身问翻译：）我同意了什么？

尼克松（插嘴）：现在去看看我们的录像（在彩电荧幕上；这是赫鲁晓夫从未见过的）。

赫鲁晓夫：可以，我同意。不过我要先澄清一下我到底同意了什么。我有没有这个权利？ 我知道自己在跟一个好律师打交道。所以我得站稳脚跟，那样我们的老百姓才会说“他是我们的人，他没服软！"

尼克松：这一点毫无疑问。

赫鲁晓夫：你是资本主义律师。我是共产主义律师。我们亲一下。

图片版权 Getty Images Image caption 厨房辩论录在Ampex彩色录像带上。 这是美国的发明。 苏联民众是在这次展览上第一次见到彩色电视。

尼克松：根据你说话和主宰谈话的方式，我只能说你自己也可以成为一个很好的律师。

我的意思是：这儿，你可以看到这种录像，可以把我们正在进行的交谈即刻传送出去；这说明了增进交流的一种可能的形式。增进交流能教会我们一些新事物，对你们也一样。因为，说到底，谁都不是无所不知的。

赫鲁晓夫：如果我不是无所不知，那你对共产主义就是一无所知，除了恐惧！

可是，现在分歧双方处在不平等基础上。这仪器设备是你们的，你们说英语，而我说俄语。你们说的话被录音、播放，被人收听。我对你说的关于科学的那些话不会被翻译，你们的民众就听不到。这不公平。

尼克松：在美国，我们每天都能读到你在苏联说的一切……我可以肯定地告诉你，永远不要在这里发表你认为我们在美国看不到的声明。

赫鲁晓夫：果真如此，那你就得承诺……你得保证，副总统先生，向我保证，我的讲话也会用英语（录制、翻译）播出。会吗？

尼克松：绝对会。同样，我说的所有的一切也要录音、翻译成俄语，然后在苏联全国播放。这是公平买卖。

（两人握手，然后离去，边走边继续交谈。）

图片版权 Getty Images Image caption 美帝国资本主义以百事可乐的形式出现，赫鲁晓夫被尼克松怂恿着泯了一口。

注：尼克松和赫鲁晓夫都没有食言，他们这场"厨房辩论"中为各自代表的政治和经济制度、政治立场和意识形态，为自己国家所作的宣扬和辩护，在美国完整播出，苏联电视台播出时删除了尼克松的部分言论。