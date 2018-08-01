金字塔和太阳庙：现代城市里隐藏着远古密码

图片版权 Getty Images Image caption 埃及大金字塔建于公元前2580-2560年间。它的精魂仍在当今城市建筑中闪现。

1. 古埃及和金字塔

古埃及金字塔对现代建筑的影响巨大。金字塔这种形状在现在世界各地的城市建筑中也时常可见。

比如，美国田纳西州的孟菲斯金字塔体育馆、拉斯维加斯的卢克索酒店，还有日本的仁摩砂博物馆，都是金字塔风格。

当然，还有法国巴黎卢浮宫入口处那个巨大的玻璃材质的......金字塔。

2. 罗马帝国的公路

图片版权 Getty Images Image caption 爱奥尼亚海滨古城以弗索，公元前129年被罗马帝国占领，之后繁荣了相当长一段时间，也是古罗马港口城市建筑的样本。

条条大路通罗马！

这话虽然不完全准确，但确实古罗马时代罗马人在道路建设方面无与伦比。

是通坦的罗马大道把当时互不相联的城镇村落连成一片，为现代交通网络提供了雏形，也为贸易的突飞猛进提供了外在条件。

古罗马人修路堪称有格局有谋略。他们先做足勘探测量准备工作，确定最佳线路，尽可能保持道路笔直，尽可能减少弯路，同时要避开难以逾越的天然阻障。

然后开始动工。先用大石块奠基，上面再铺上小石块，坚固足以在千军万马和车辆的碾压下保持路面平坦。

这些公元前400年发明的技术，到今天依旧是筑路工程学里的基本元素。穿越欧洲、南下北非、深入中东的罗马古道沿用的线路经时代传承，现在仍是所在地区国内和跨国公路网的一部分。

3. 巴比伦的下水道系统

图片版权 Getty Images Image caption 巴比伦，以及巴比伦的南宫，使用的下水道系统堪称古代最佳典范。其精妙之处在于全部建在地表以下，外面根本看不见。巴比伦王国遗址位于今天的伊拉克。公元前2300年左右，巴比伦开始成为一个定居点，逐渐形成王国。

城市污水排放系统，或称下水道网路，是现代城镇的基奠。

法国巴黎的城市排水系统建于1850年，由塞纳省省长奥斯曼男爵和工程师欧仁·贝尔格朗构思、设计、兴建。

英国伦敦的排水系统建于1866年，由工程师约瑟夫·巴瑟杰设计。

虽然这两个欧洲大城市的排水系统曾经傲视全球，但公元前4000年时，巴比伦王国已经把这件事想清楚并付诸实际了。

为什么英国人法国人要到城里瘟疫横行、臭气熏天之后才想到为污水建地下排放系统，原因可能在历史书里埋着。

据信，巴比伦古城是人类历史上第一个用粘土制管道排引生活污水的地方。

这个先进得令人匪夷所思的远古城市排水系统，包括最初的管道、T型接口和直角弯管，都可以在伊拉克南部尼普尔出土的贝尔神庙遗址看到。

4. 古希腊输水管道系统

图片版权 Getty Images Image caption 想知道古代伟大的输水管道系统什么样，得到希腊克里特岛的克诺索斯宫遗址去看，年代大约是公元前1900年，距今约3000年。

古希腊人堪称供水系统技术魔法师。

严格说来，是克里特岛的米诺安人，精于铺建输水管道网络。是他们最早把粘土水管埋在地下，串联成网。

大约3000年前，米诺安的王宫克诺索斯宫就有繁复精妙的供水系统，不但能把洁净水引入宫内， 还能把宫中污水排出去。

不但如此，克里特岛的米诺安人还发明了复杂的水暖系统和抽水马桶，时间大约是公元前18世纪。

5. 多神教年代的英国和太阳崇拜

图片版权 Getty Images Image caption 在英国属于“新兴城市”的密尔顿凯恩斯（Milton Keynes）的城区俯瞰，看出点名堂了吗？能看出整个城市的布局实际上是个太阳神殿吗？

在历史古城林立的英国，相对较新的城市密尔顿凯恩斯（Milton Keynes）或许不算美丽，常人也看不出什么特色，除了较明显地比其他老城更现代化，更摩登。

但是，这个1960年代为了缓解英国住房极度短缺危机而建的摩登新城，它的设计蓝图隐藏着一个密码：向英国远古的巨石和纪念碑致敬。

从这个城市的设计中，可以明显感受到浓厚的太阳崇拜和多神教仪式的影响。

影响之深，仅举一例：城市主街仲夏大道（Midsummer Boulevard）正对着夏至初升的太阳，跟巨石阵一模一样。

谁能料到，密尔顿凯恩斯居然是个改头换面的太阳神殿呢？

6. 古罗马建筑

图片版权 Getty Images Image caption 拱门、石柱和穹顶，这些在今人看来似乎很寻常，它们都源于古希腊。图为古罗马广场公元前497年建的萨图尔诺农神庙

除了条条大路通罗马，还有一句关于罗马的成语：罗马不是一天建成的。

看看那些复杂的拱门、石柱和穹顶，就不难理解了。

这个不重要。重要的是罗马帝国时代的建筑风格和风采，如今依然随处可见。

拿破仑19世纪创建自己的王国时，下令在巴黎城内兴建了若干仿古罗马建筑，其中包括巴黎地标之一的凯旋门和旺多姆广场。

再看看美国的白宫，看那石柱，看那拱门，古罗马建筑风扑面而来。

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