地中海饮食：中年男子防不举 老年男女延寿命

图片版权 Science Photo Library Image caption 地中海饮食以鱼类、豆类和橄榄油以及水果、蔬菜、坚果为主食

如果你想劝说中年男人改变饮食习惯，选择更健康的食品，那最有说服力的可能莫过于这个最新研究报告了。

科学家称，地中海饮食可以把中年男子患不举（阴茎勃起障碍）的危险降低40%。

地中海饮食是一个笼统的概念，泛指意大利、希腊等地中海沿岸国家的饮食习惯。人们的日常食品以水果、蔬菜、坚果、鱼类、豆类和橄榄油为主食。

肉类、奶制品和酒在地中海饮食中比例相对较低。

图片版权 Mariana Veiga/BBC News Brasil Image caption 吃橄榄油最多的男子，每周吃橄榄油9汤勺以上，睾酮（即睾丸素，男性荷尔蒙之一）和性生活满意度也是最高的

“天然长效伟哥”

科学家称，大量的吃鱼，坚果和水果蔬菜可以促进男性的性欲，比服用伟哥药片更长效。

最新的研究是在爱琴海群岛中的伊卡里亚岛（Ikaria）进行的。伊卡里亚岛的居民以长寿著称，岛上居民的平均寿命比西欧国家居民的平均寿命长10年以上。

希腊雅典大学的科学家最新的研究侧重的是岛上男性居民的性生活质量。

接受测验的男性平均年龄67岁，有勃起障碍的只有五分之一，比同龄男性患勃起障碍的比例低一半还多。

吃橄榄油最多的男子，每周吃橄榄油9汤勺以上，睾酮（即睾丸素，男性荷尔蒙之一）和性生活满意度也是最高的。

图片版权 Mariana Veiga/BBC News Brasil Image caption 地中海饮食以水果、蔬菜、坚果、鱼类、豆类和橄榄油为主要食材，肉类、奶制品和酒在饮食中比例相对较低。

血脉畅通

此前多项研究已经证实，多吃蔬菜水果和粗粮，少吃肉类和饮酒，有利于心脏健康。

科学家说，供应动脉的畅通，保障血液供应充沛，对阴茎勃起是至关重要的。

脂肪是睾酮的大敌，地中海饮食有助于防止发胖，保持瘦身，科学家相信这也是岛上男性居民性生活健康的因素之一。

最新的研究报告在德国慕尼黑召开的欧洲心脏病协会年会上宣读。

领导研究的克里斯蒂娜·克来苏胡（Christina Crysohoou）说，健康的饮食可以帮助男性不用服药保持性功能的持久。

在1990年代研发伟哥的科学家之一，迈克·威利（Mike Wyllie）教授说，饮食和生活方式的调整的确可以影响性功能，“但遗憾的是，我们今天生活的社会中，人们懒得改变生活方式，只想吃药”。

图片版权 Mariana Veiga/BBC News Brasil Image caption 瓜果是地中海饮食的主体之一。意大利科学家的一项研究显示，地中海饮食有利于老年人保持健康，延长寿命。

延年益寿

步入老年，保命成为首要，性生活已经“退居二线”？

科学家说，改吃地中海料理仍为时未晚，大有益处。

意大利科学家的一项研究显示，地中海饮食有利于老年人保持健康，延长寿命。

意大利神经学研究所对意大利莫里塞（Molise）地区的5200名65岁以上的男女老人进行了长达10年的跟踪研究，分析地中海饮食与死亡率之间的关系。

科学家把吃地中海食材的程度分为0-9级。地中海饮食最高群体（7-9级）比最低群体（0-3级）死亡危险降低25%。

发表在《英国营养学》期刊上的这份报告指出，今后几年内，所有欧洲人口中的四分之一将达到或超过65岁。

报告说，地中海饮食“清楚的显示”是“延年益寿的盾牌”。