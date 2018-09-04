图片版权 Getty Images Image caption 英国特别受到中国学生的青睐，英国的海外学生中，几乎每四个人里就有一个来自中国。

英国大学校长们集体呼吁政府改变现行的签证制度，恢复深受海外学生欢迎的PSW（Post study work）签证，允许来英国留学的海外学生在毕业后能滞留两年寻找工作机会。

英国大学校长们称，恢复PSW签证能增强英国大学在拼抢激烈的国际留学生市场上的竞争力。

“释放超级欢迎信号”

英国传统上是国际留学生的首选国家之一，海外留学生人数一直排在大学数量多出英国数倍的美国之后居第二位。

但是，近年来，其它国家，如澳大利亚，加拿大、法国、德国等正在紧追其后。澳大利亚甚至大有赶超英国之势。

英国大学行业机构，英国大学联合会（Universities UK)主席史密斯爵士（Sir Steve Smith）说，恢复PSW签证将向海外学生释放一个“超级信号”，向世界表明，英国的大门是敞开的。

史密斯爵士甚至把PSW签证称为是英国脱欧后重要的软实力。

Image caption 来自中国和印度的留学生的主要留学走向。

PSW签证

过去10年中，赴美国留学的海外学生人数增长了40%，澳大利亚增长了45%，加拿大猛涨了57%。

同期相比，来英国的海外留学生只微升3%。

英国大学校长们称，10年间的此消彼长，PSW签证是关键因素之一。

史密斯爵士指出，美国和加拿大允许留学生毕业后滞留3年找工作，而挖英国的墙角最凶的澳大利亚，允许留学生毕业后滞留4年。

在2012年以前，来英国留学的海外学生在毕业后可以向英国移民局申请时长为2年的PSW签证。毕业生不需要任何的sponsor（担保/资助人）。

拥有该签证的学生，在英国没有任何工作限制，也不一定非要找到工作，给了学生一个试探就业市场，获取职场经历的机会。

PSW签证深受留学生、包括众多留英中国学生的欢迎。

2012年，时任英国内政部大臣的特里莎·梅大笔一挥把留学生划在"净移民数据"之列，同时一笔勾销了PSW签证，断了毕业生在英国实习找工作的后路。

被中国人亲切地称为“梅姨”的特里莎在留学生中也有个绰号，“留学杀手”。

图片版权 Getty Images Image caption 中国留学生对英国的经济和英国高校的贡献首屈一指。在英国留学的45万海外学生中，中国留学生近10万人，稳居第一。

“摇钱树”

海外留学生对英国的经济举足轻重。海外留学生的消费为英国创造的直接就业机会达20万个。

每年留学生的学费、生活开销、旅行等费用加起来总值达260亿英镑。仅税收一项就为英国国库缴纳10亿英镑。

海外留学生交纳的学费也是英国大学不可或缺的现金来源。

英国精英大学集团，罗素集团的负责人布拉德萧（Tim Bradshaw）说，罗素集团大学中海外留学生占了几乎三分之一。

可以说，每一个海外留学生，就是一颗摇钱树，用英文的表述，是“现金奶牛”（cash caw）。

海外留学生中，中国留学生对英国的经济和英国高校的贡献首屈一指。在英国留学的45万海外学生中，中国留学生就占了近10万人，稳居第一。

图片版权 Getty Images Image caption 英国出入境管理统计数字显示，2018年签证到期的留学生中，97%都"按时离境"。

“不是移民”

当初特里莎·梅取消PSW签证的主要理由，是PSW签证为移民开了后门。她声称有10万海外学生利用PSW签证滞留不归。

英国大学联合会主席史密斯爵士指出，这与事实不符。英国出入境管理统计数字显示，2018年签证到期的留学生中，97%都“按时离境”。

英国民调机构ComRes 刚刚公布的最新调查显示，75%的英国人不把留学生看作是移民。

此前，苏格兰议会已经向英国政府呼吁，对在苏格兰完成高等学业的海外留学生恢复PSW签证。

英国内政部发言人表示欢迎海外学生“对英国文化和经济的贡献”，并称英国仍在为留学生提供“优厚的毕业后工作机会“。

但英国大学联合会指出，现行制度对留学生限制苛刻，比如留学生必须找到年薪2万英镑以上的工作，并在4个月内完成签证转换等。

英国大学校长们呼吁，要吸引海外学生继续来英国，并留住人才，恢复PSW签证是当务之急。