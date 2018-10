美国退出《中导条约》一箭双雕：抗衡俄国 威慑中国

上周末,美国总统特朗普在内华达州参加一个中期选举竞选助阵活动,习惯性“跑题”的答记者问中突然爆了一个雷。

特朗普说:“俄罗斯违反协议。他们多年来一直违反协议……我们不会让他们违反核协议,让他们去发展武器而不允许我们……我们尊重协议……但不幸的是,俄罗斯没有履行协议。所以我们将退出(条约)。”

让特朗普愤愤不平,宣称美国不再当冤大头,要退出的条约,是30年前美国与前苏联签署的限制美苏核武竞赛的双边条约,正式名称是《美国与苏联关于销毁中程和中短程导弹条约》(Treaty between the U.S.S.R. and the U.S.A. on the Elimination of Their Intermediaterange and Shorter-range Missiles),简称《中导条约》(Intermediate-Range Nuclear Forces, INF )。

图片版权 EPA Image caption 美国确认了俄国违约导弹的名称:9M729,它是地面发射的射程为500至5500公里的中程巡航导弹。

违约导弹9M729

美国退出条约一事,本来计划是美国国家安全顾问博尔顿 (John Bolton) 周一 (22日) 到访莫斯科期间与俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫会面时讨论的议题。

特朗普宣布美国退约的理由,是俄罗斯多年来一直在违反条约,中短程导弹的研发从未停止过。

特朗普抱怨他的前任对俄国的举动视而不见:“他们多年来一直违反协议……我不知道为什么奥巴马总统不谈判或退出。”

实际上,前奥巴马政府指责俄国早在2014年就测试了《中导条约》中明令禁止的巡航导弹。

美国情报机构早在10年前就怀疑俄罗斯在违约研发中短程导弹。只是直到去年,美国才确认了违约导弹的名称:9M729,它是地面发射的射程为500至5500公里的中程巡航导弹。

美国称,9M729直接对美国的欧洲盟国和亲西方的前苏联加盟共和国构成威胁。

“非常危险的一步”

美国的传统盟友英国对特朗普退约表示坚决支持。英国国防大臣威廉姆森(Gavin Williamson)批评俄罗斯蔑视条约,导致其陷入危险状态。

但是,特朗普的举动似乎给其它欧洲盟友出了个难题。德国外交部长马斯(Heiko Maas)呼吁美国考虑退出条约对欧洲及未来裁减军备带来的可能后果。他说条约是保障欧洲安全的重要支柱, 对美国的决定“感到遗憾”。

俄罗斯外交部副部长亚布科夫(Sergei Ryabkov)向俄国官媒表示,退出条约是“非常危险的一步”。他警告:“所有承诺维护安全稳定的国际社会成员都会给予最严厉谴责。”

谴责最严厉的,当属前苏联领导人戈尔巴乔夫。

他批评特朗普的决定是“一个错误”,“缺乏智慧”。他向媒体表示:“无法支持华盛顿意图在政治上走回头路。不只俄罗斯,所有爱惜世界的人,特别是无核武国家,都应表明这一点。”

图片版权 AFP Image caption 戈尔巴乔夫与美国已故总统里根在1987年签署了具有历程碑意义的《美国与苏联关于销毁中程和中短程导弹的条约》。

《中导条约》推倒柏林墙

戈尔巴乔夫提出批评是有资格的。作为苏联最后一任领导人,戈尔巴乔夫与美国已故总统里根在1987年签署了具有历程碑意义的《美国与苏联关于销毁中程和中短程导弹条约》。

《中导条约》的签署经历了漫长、艰难的谈判过程。条约直接限制了美国和苏联在全球范围内部署有核打击能力的中程和中短程导弹的能力。

条约共十七条,规定双方须全部销毁所拥有的射程在500至1000公里之间的短程导弹,以及射程在1000至5500公里之间的中程导弹,包括搭载常规与核弹头的导弹、导弹的陆基发射器。

条约规定美苏双方不得再生产、试验中程导弹和中短程导弹。双方都拥有就地核查的权利。

该条约的签署,被视为是二战后美苏裁军谈判历史上达成的第一个真正减少核武器数量的条约。

它为美苏的核武竞赛减速,也为冷战降温。

历史学家把1989年的柏林墙倒塌作为冷战结束的标志。在此两年前签署的《中导条约》,可以说起到了重要的“推墙”作用。

图片版权 Reuters Image caption 中美两国军舰在南中国海有擦枪走火的危险。美国“迪凯特”号驱逐舰舰长奈特·克里斯滕森称,中国驱逐舰靠近美舰船头,相距仅41米,迫使迪凯特号“采取技术动作以防撞击”。

遏制中国

特朗普在解释为什么美国要退约时说:“如果俄罗斯在做这件事,如果中国在做这件事,而我们还在遵守这一协定,那是不能接受的。”

《中导条约》是美国与俄国的双边条约,特朗普指责莫斯科违约,为什么要扯出中国?

《纽约时报》在特朗普突然“放炮”前一天的一篇报道或许是一个很好的注解。《纽约时报》引述美国官员和欧洲国家驻美外交官员的话说,白宫国家安全顾问博尔顿出访莫斯科时可能会向俄罗斯领导人通报美国的退约计划,部分原因是中国正不受约束地大力研发和部署相关武器,并威胁到美国的安全。

30年前只有美国和苏联签署了相关禁武协议,间接使得中国成了冷战结束后全球唯一能不受约束且有能力大力研发此类导弹的国家。

美国军方认为,中国不受约束地大规模研制和部署中程和中短程导,对美国部署在西太平洋地区的军事资源构成越来越大的威胁。

特朗普宣布退约后,奥巴马政府时期担任美国国防部负责东亚事务的副助理部长邓志强(Abraham Denmark)表示支持。他说,退出《中导条约》能为美国“松绑”,便于美军部署更有效的武器系统应对中国的威胁。

图片版权 Xinhua Image caption 习近平称,"中俄关系继续保持高位发展,双方政治互信达到最高水平"。

“别拿中国说事”

特朗普宣布退约3天后,中国官方在周一(22日)终于做出了评论。

中国外交部发言人华春莹称《中导条约》是美苏两国冷战时期达成的重要军控与裁军条约。它“在今天仍具有十分重要的意义。单方面退约将造成多方面消极影响。”

就特朗普点名批评中国,华春莹说:“就退出条约问题拿中方说事是完全错误的。我们希望有关国家珍视多年来之不易的成果,通过对话协商,妥善处理与条约相关问题,在退约问题上三思而后行。”

中国官方喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》发表评论说,美国的宣布可能是“地动山摇”之举,称“一场激烈而危险的军备竞赛即将拉开序幕。”

《环球时报》评论文章把特朗普退约扯上中国看作是“美国盯上了中国,正从各种角度来对付中国,甚至抹黑、妖魔化中国。”

在特朗普批评俄国和中国,宣布退出《中导条约》的同一天,中国国家主席习近平在北京会见来访的俄罗斯国防部长绍伊古。

习近平称,“中俄关系继续保持高位发展,双方政治互信达到最高水平”,而中俄两国的军事关系,“是两国关系高水平和特殊性的重要标志。”