图片版权 Facebook Image caption 每天这样去上学，是什么感受？

想象一下，如果上学路上都要游泳，在红树林当中涉水而行，课本要用塑料袋包着顶在头上，要尽力让头浮在水面之上，还要抵挡水流的冲击。

对于菲律宾的一些孩子来说，这就是每天的日常。

不过，慈善机构开始设法提供帮助，向这些社区提供小船，使得孩子们往返学校容易一些。

黄艇希望基金会（The Yellow Boat of Hope Foundation）最初只是社交媒体上出现的一个小小的想法，但现在已经变成了一个全国性的慈善组织，帮助有需要的学童。

图片版权 Yellow Boat of Hope Foundation Image caption 当地很多社区，根本没有多余的船只提供给学生。

单是从家里到学校这段路，学生几乎要涉水一公里。在水位高的时候，涉水就变成了游泳。

“那是危险的，哪怕他们很会游泳，”该慈善组织的合办人杰伊·雅邦内塔（Jay Jaboneta）说。而事实上，很多小孩并不是游泳健将。

不过，由于当地居民的小船全部都要用于捕鱼，很多时候，孩子们没有其他选择。

孩子们要把他们的书本和学校捆起来放在塑料袋里，这样在艰难跋涉去学校途中才不会沾湿。

“我之前不知道这种情况。当我发现的时候，我感到很震惊，然后就把这个故事发表在脸书（Facebook）上，”在当地长大的雅邦内塔说。

他的很多朋友都作出了回应，其中一些还开始筹款帮助解决问题。然后，事情就像雪球一样开始滚起来。

图片版权 Facebook Image caption 要帮助他们，很多时候只需要几百美元。

如今，基金会已经在菲律宾全国运作，主要是资助"校艇"——这些小船都被涂成醒目的黄色，与该国的校巴颜色一样。

一艘小船的成本大约200美元（150英镑），可以搭载6至8名儿童；他们需要自己动手划船。

还有一些船体较大，还有一些机动船，就需要一名年龄稍大的学生，或者家长、老师来操作。

小船、宿舍与移动教室

经过一些年，这家慈善组织发展越来越大，他们也开始开展了其他项目，帮助贫困或者偏远地区的社区获得教育资源。

“这些社群遇到各种各样的问题，”雅邦内塔说。

他们的项目还包括修建一些宿舍，让那些本来需要走几小时路才能到达学校的孩子使用。

最近的一个项目则是一艘大船，作为移动的教室，上面配备了教学用具，老师可以开到偏远地区给那里的孩子们上课。

图片版权 Yellow boat of hope foundation Image caption 这些小艇都涂成了黄色，与当地校巴颜色一样

创办人表示，自2010年以来，这家慈善机构已经与200个社区开展合作。

“通常我们都是和社区的领导者或者当地学校合作，”雅邦内塔说。

“只要我们资助一只小船，他们就能把项目接过去，然后自己运作。”

他说，项目的捐款大多数来自于菲律宾人。一个例外是在2013年，菲律宾受到强台风“海燕”的侵袭，由此引发全球关注，当时就有来自国外的一些捐款。

不过，通常这些钱来自国内捐助人，他们希望由此带来一些社会变化。

图片版权 Yellow Boat of Hope Foundation Image caption 大多数“校艇”都是由学生自己划。

由于项目最初是从脸书上开始的，因此类似的报道中，它也常常被赞扬是显示社交媒体力量的一个例证。

雅邦内塔也认为，他当时发的那个帖子对于整件事来说至关重要，但是他也指出，还有很大部分因素是来自线下。

他和联合创始人杨伟顺（Anton Lim）亲自给捐款者打电话，和他们坐下来谈，还要亲自出去和当地社区领导一起做协调工作——此外，还有许多工作，完全依靠志愿者去完成。

“我从来没有想到，一只小艇如此重要，可以促进变革，”雅邦内塔在总结过去这些年的经验时说。

“菲律宾是由大约7000个岛屿组成的岛国，所以到处都有小船——据估计全国大概有100万条小船，所以很容易让人误以为小船很容易找到。”