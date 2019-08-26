图片版权 AFP Image caption 澳大利亚研究机构认为，中国的军事实力将与其经济实力相匹配是必然之势。

美国不再有在太平洋的主宰地位。

长期以来，专家们一直在谈论中国迅速的军事现代化，称中国是“崛起的强国”。

但是这样的分析可能已经过时。中国已经不再是正在崛起的强国，它已经崛起了；中国在军事领域的很多方面正在以多种方式挑战美国。

这是澳大利亚悉尼大学美国研究中心最新公布报告中的结论。

该报告警告美国在印度-太平洋地区的防卫战略“正处在前所未有的危机阵痛中”，华盛顿要防卫盟国对抗中国可能会力不从心。

这份报告认为，“美国在印度-太平洋地区已经不再享有军事上的绝对优势地位”，“它维护良好势力平衡的能力越来越不确定了。”

这份报告还指出，北京非比寻常的导弹库威胁美国及其盟国的重要军事基地。报告认为，“这些军事基地和设备在冲突开始后的数小时内，就会被精准打击毁坏得毫无用处。”

中美对比

这份报告认为，中国还不像美国一样是雄霸全世界的超级大国。这份报告也不认为中国目前有称霸全世界的军事野心（但是这样的现状可能会随着中国逐渐发展出在海外的港口和基地网络而慢慢改变）。

目前，中国在世界各地的影响力，主要还是依靠它的经济实力。中国还缺乏美国在20世纪力争全世界霸主地位的那种走向海外的“传教热情”。

另外中国也没有任何类似美国的软实力——美国的蓝色牛仔布、好莱坞大片甚至汉堡包，都激发世界各地的人们分享美国的价值观。

确实，单纯从各项不同指标来比单纯的军事实力，美国也仍然大大超过中国。华盛顿的核武器库（以及俄罗斯的核武器总数）比北京手中的核武器数量多出一大截。

图片版权 Reuters Image caption 中美之争，从贸易、科技到军事等各个方面都引起全世界的广泛注意。

美国在情报收集、弹道导弹防御、以及新一代战斗机等 重要领域仍然保持科技领先地位。美国还可以倚赖在亚洲以及欧洲的同盟国网络。

中国还没有任何类似这样的同盟体系。但在特技前沿，中国正在很快地侵蚀美国的领先地位。对中国来说，在任何情况下亚洲都最为重要，因为中国把亚洲视为自己的后院。 所以从重视程度和关系密切度这两个关键因素来看，在亚洲中国已经是一个抗衡美国的超级大国了。

中国战略

中国已经研究了美国的能力和战斗力，已经拿出了有效的策略力图削弱美国传统军事力量来源，特别是美国投射军事实力的关键作战部队——美国海军强大航空母舰作战群。

套用军事术语来说，用“反介入/区域拒止”的方法，中国集中精力研发了一系列的感应和武器系统，希望能够将美军尽可能远地阻拦在中国海岸以外的地方。

从战略出发点来看，这从本质上看似乎采取的是防守之势，但是越来越多的分析已经看到，中国有能力使之变为先发制人的进攻，有信心这一防守体系能拦阻和应对任何美国可能采取的军事行动。

这份澳大利亚悉尼大学美国研究中心的报告认为，“中国的反干预系统，已经破坏了美国向印度-太平洋地区投射实力的能力，加大了中国在美国能够做出回应之前利用有限力量取得既成事实胜利的风险，并在这一过程中挑战美国提供安全保障的国家。”

中国的目的，是在危机爆发时，将美国拒之于“第一岛链”范围之外的地区。所谓“第一岛链”，指的是从日本、经台湾、过菲律宾西部延伸到南中国海范围的广大地区。

但是，中国同样还希望通过射程达到美国在关岛基地的武器，限制美军进入“第二岛链”，支撑这一总体战略的是中国以内陆为基地的战机和导弹。

当然，美国五角大楼对中国的挑战并非毫无知情。经过几十年世界各地的战争，美国军队正在重组和重新装备，以应对新出现的大国竞争。在冷战时期，美国的重点是苏联，而今天主要重点是中国。

不过，悉尼大学的报告质疑美国政府是否足够重视手头的这一任务。报告说，美国外交政策机构中过时的超级大国心态，很可能限制华盛顿的能力，既不能缩减在世界其他地方的承诺，也不能为取得在印度-太平洋地区的胜利而做出必要的战略权衡。

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普一直表示自己与习近平关系很好，但最近在推特中却将他指为“敌人”。

虽然资金正在流入开发新武器和研究，但是任务却极为艰巨。

报告说“美国军队正在萎缩，没有足够准备，也没有足够装备，甚至没有摆出架势应对大规模强权之争。”报告警告说，美军同步现代化的重中之重不少已经滞后，“很可能超出了美军的经费能力”。

这份由美国在亚太地区最紧密盟国之一的名牌学术机构撰写的报告可谓发人深省。

中国显然也感觉到自身力量的强大，这一点从最近中国公布的国防白皮书的口吻可以看得出来。

中国国家主席习近平决定，在目前展开的贸易战中不仅不向美国总统特朗普服软，而且在香港争取民主的抗议问题上，在宣称台湾是中国一部分的问题上，也都采取了更加咄咄逼人的立场。

中国军事实力要增强到能与其经济实力相匹配的程度是必然的。但是有些分析人士担心，特朗普总统已经让原本就很困难的局面变得更加艰难。

美国的很多人感觉，现在是在贸易问题上向中国坚持不退让的关键时刻，但是美国处理贸易问题的方式让一些专家们担心，华盛顿很可能会输掉贸易战。

总的来说，特朗普政府的外交政策经常缺乏清晰的战略考量，而且常常被他的推特发言所左右，甚至会被他有意购买格陵兰岛这样的奇怪事件所干扰而失去重点。

相反，中国知道自己的终极目标，而且有战略也有手段达到目的。从中国的打算和目的来看，中国或许已经大功告成了。