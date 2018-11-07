激战正酣 2018美国中期选举滚动直播

BBC中文驻美记者冯兆音发自得克萨斯州 民主党人、俄亥俄州参议员布朗（Sherrod\nBrown）已在中期选举中赢得连任。布朗公开支持特朗普政府对华商品征税，他的立场体现了民主党内对中美贸易战的看法并不统一。 在中期选举竞选过程中，中美贸易战并非两党争持的焦点。民主党人围绕着全民医保、税收改革、移民遣返和女性权益等内政政策攻击共和党，却并没有围绕贸易战多做文章。这是由于除了受关税影响颇大的农业州外，大部分的选民还未直接感受到中美贸易战的负面效应。而且，民主党的基本盘中包括大量工会工人，他们倾向于支持贸易保护主义的政策，这让民主党政客左右为难，无法正面抨击特朗普政府发起的中美贸易战。 华府保守派智库美国企业研究所资深研究员史剑道（Derek\nScissors）长期关注中美经济关系，他对BBC中文表示，即使民主党赢得众议院多数席位，对美国对华经济政策“几乎全无影响”。他认为，美国近期在贸易方面的重头戏是美墨加三国协议（USMC）。退一步说，即使民主党掌控参众两院，大部分民主党人比共和党人更支持贸易保护主义，且会抓住每个机会阻挠特朗普政府与中国达成的贸易协议。 美国外交关系协会资深副总裁林德赛（James Lindsay）亦撰文表示，若华盛顿与北京达成停止贸易战的协议，民主党人无论是从政策还是党派政治的角度考量，都有动机来批评特朗普政府没有达成对美国更有利的协议。
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“民主党无法正面抨击特朗普发起的中美贸易战”
BBC中文驻美记者冯兆音发自得克萨斯州
民主党人、俄亥俄州参议员布朗（Sherrod Brown）已在中期选举中赢得连任。布朗公开支持特朗普政府对华商品征税，他的立场体现了民主党内对中美贸易战的看法并不统一。
在中期选举竞选过程中，中美贸易战并非两党争持的焦点。民主党人围绕着全民医保、税收改革、移民遣返和女性权益等内政政策攻击共和党，却并没有围绕贸易战多做文章。这是由于除了受关税影响颇大的农业州外，大部分的选民还未直接感受到中美贸易战的负面效应。而且，民主党的基本盘中包括大量工会工人，他们倾向于支持贸易保护主义的政策，这让民主党政客左右为难，无法正面抨击特朗普政府发起的中美贸易战。
华府保守派智库美国企业研究所资深研究员史剑道（Derek Scissors）长期关注中美经济关系，他对BBC中文表示，即使民主党赢得众议院多数席位，对美国对华经济政策“几乎全无影响”。他认为，美国近期在贸易方面的重头戏是美墨加三国协议（USMC）。退一步说，即使民主党掌控参众两院，大部分民主党人比共和党人更支持贸易保护主义，且会抓住每个机会阻挠特朗普政府与中国达成的贸易协议。
美国外交关系协会资深副总裁林德赛（James Lindsay）亦撰文表示，若华盛顿与北京达成停止贸易战的协议，民主党人无论是从政策还是党派政治的角度考量，都有动机来批评特朗普政府没有达成对美国更有利的协议。
中期选举美国选民关注什么议题？
美国有线电视台（CNN）的中期选举出口民调显示，民主党选民中，71%的人认为医疗保险是他们投票时考虑的关键议题，54%关注美国的腐败问题，53%的人关切俄罗斯干预美国政治的调查和总统特朗普。而共和党人最关注的议题是移民、经济与总统特朗普。特朗普虽不出现在选票上，但两党选民实际上是为他上任两年来政绩打分。
恐龙为民主党拉票
得州民主党候选人奥洛克的支持者穿上了恐龙服饰，在休斯顿一个投票站外做最后的拉票努力。
得州休斯顿是美国族裔最多元的城市，投票站的指示有英语、西班牙语、越南语与汉语四种语言。 美国各地以百万计的选民在11月6日为中期选举投票。今届中期选举的投票率预期将创近年来的新高。
觥筹交错的克鲁兹竞选总部
得州的参议院选战情况尚未清楚，但在共和党参议院候选人克鲁兹（Ted Cruz）的竞选总部，支持者已经开始开派对。 目前已公布的结果显示，克鲁兹与民主党候选人奥罗克（Beto O'Rourke）的选情仍然十分接近。得州参议院选战尚要数小时才能明朗。
欢迎！
美国中期选举部份州份的结果已经公布。BBC中文将为你全程跟进重要结果和分析。
共和党赢得印第安那州参议院议席
印第安那共和党候选人麦克‧布朗（Mike Braun）击败现任参议员、民主党的唐诺利（Joe Donnelly）。印第安那拥有大量共和党支持者。特朗普2016年在这里取得大胜
共和党有望维持参议院控制权
目前已公布的结果显示，共和党已经取得44席，距离控制参议院需要的51席距离7席。