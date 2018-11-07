激战正酣 2018美国中期选举滚动直播

BBC中文驻美记者冯兆音发自得克萨斯州

民主党人、俄亥俄州参议员布朗（Sherrod Brown）已在中期选举中赢得连任。布朗公开支持特朗普政府对华商品征税，他的立场体现了民主党内对中美贸易战的看法并不统一。

在中期选举竞选过程中，中美贸易战并非两党争持的焦点。民主党人围绕着全民医保、税收改革、移民遣返和女性权益等内政政策攻击共和党，却并没有围绕贸易战多做文章。这是由于除了受关税影响颇大的农业州外，大部分的选民还未直接感受到中美贸易战的负面效应。而且，民主党的基本盘中包括大量工会工人，他们倾向于支持贸易保护主义的政策，这让民主党政客左右为难，无法正面抨击特朗普政府发起的中美贸易战。

华府保守派智库美国企业研究所资深研究员史剑道（Derek Scissors）长期关注中美经济关系，他对BBC中文表示，即使民主党赢得众议院多数席位，对美国对华经济政策“几乎全无影响”。他认为，美国近期在贸易方面的重头戏是美墨加三国协议（USMC）。退一步说，即使民主党掌控参众两院，大部分民主党人比共和党人更支持贸易保护主义，且会抓住每个机会阻挠特朗普政府与中国达成的贸易协议。

美国外交关系协会资深副总裁林德赛（James Lindsay）亦撰文表示，若华盛顿与北京达成停止贸易战的协议，民主党人无论是从政策还是党派政治的角度考量，都有动机来批评特朗普政府没有达成对美国更有利的协议。