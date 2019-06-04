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六四30周年直播：半个甲子后的纪念与抗争
香港、台湾和澳门分别都有团体举行晚会，纪念六四30周年。其中，香港维园烛光晚会主办方预计今年出席人数会比以往高。
概要
- 中国1989年六四事件发生至今已经30周年，香港、澳门和台湾六四当天分别都有举行纪念活动。
- 1989年6月4日，中国政府动用军队，镇压在北京天安门广场示威的学生，造成重大伤亡。事件至今在中国社会仍然是禁忌，实际的受伤和死亡人数至今仍然无法确定。
- 香港和澳门是中国范围内极少数可以公开悼念六四事件的地方。台湾多年来也有悼念活动。
- 近年，香港的本土思潮兴起，一些年轻人主张与中国切割关系，质疑悼念六四事件的意义。
直播报道
所有标注均为英国时间
悼念六四、同时反对《逃犯条例》修订
香港政府正推进修订《逃犯条例》，容许香港法庭处理来自中国大陆的移交逃犯申请，引起巨大争议。香港《南华早报》记者Jeffie Lam现场观察，一些参加六四晚会的人，同时要求香港政府撤回《逃犯条例》修订。
民主女神像重现
六四学生集会期间曾经竖立在北京天安门广场的民主女神像，在香港维多利亚公园重现。香港六四晚会主办方每年都会制作一个神像的复制品，安放在晚会场地。
“30年前的天安门广场，全世界都在关注”
台湾前总统马英九6月4日在脸书（Facebook）发文，回忆说他在收音机听到中国军队对天安门示威学生开枪的消息后，安排与时任新闻局长邵玉铭开会商讨政策。
他在文章中说，每个政权都会犯错，“二二八事件”和白色恐怖时期也曾经为台湾带来巨大伤痛。“唯有抚平受难者与家属的伤痛，才能真正疗愈国家的伤痛。大陆若能采取这些行动，所产生正面作用，将可大幅拉近两岸的心理距离，让双方互信有更深层的基础。”
蔡英文：“只要我当总统，台湾绝对不会屈服”
台湾总统蔡英文在社交网站发文，留意到六四事件学生领袖封从德早前被香港当局拒绝入境，又说“一国两制”下的香港，“一国”正不断侵蚀“两制”。她又特别对“所有爱好自由的香港朋友、中国朋友”说加油，表示台湾绝对会守住民主、守住自由，无论威胁、渗透。“只要我当一天总统，台湾绝对不会在压力下屈服。”
吴仁华：追踪“六四屠杀” 永不遗忘
1989年6月4日清晨，中国政法大学青年教师吴仁华亲眼目睹“六四屠杀”后，从天安门广场返回学校。他一进校门，就看见了课桌上的五具遗体。吴仁华走到遗体前跪了下来，抑制不住放声痛哭。他心里反复念叨着一句话：“永不遗忘，永不遗忘，永不遗忘......”
蓬佩奥：中国要完整调查六四死难者真相
美国国务卿蓬佩奥在六四30周年纪念日前一天发表声明，形容6月4日当天要纪念中国人民“英雄式的抗议运动”，又指当年中国共产党领导层派出坦克车，暴力地镇压一场要求民主、人权和打击贪腐的和平示威活动。声明特别提到天安门母亲，称赞她们冒着个人危险，要求当局承担责任。
蓬佩奥在声明指出，六四事件后，美国曾经希望随着中国融入国际社会，中国会发展成一个“比较开放、包容”的社会，但这些愿望已经幻灭，批评中国在新疆有系统地“消灭维吾尔文化”，但即使中共尝试建立一个强大的监控国家，中国人民仍然继续尝试行使他们的权力，包括成立独立工会、用法律系统追求公义等。
声明呼吁中国政府要完整地清点六四事件中死亡或失踪的人，安慰这场“历史黑暗一章”的受害人，这才会让中共显示它尊重人权和基本自由。声明又呼吁中国要释放所有因为尝试行使这些权利被囚禁的人。
澳大利亚的六四晚会
澳大利亚广播公司在社交网站报道，一些墨尔本市民在中国驻当地领事馆外举行集会，纪念六四30周年。
六四事件起因与过程“懒人包”
BBC中文制作了短片，详细解释六四事件的起因与过程。
BBC中文六四30周年相关报道
欢迎
香港、台湾和澳门等地今天（6月4日）分别举行晚会，纪念六四30周年。BBC中文为你全程直播。BBC中文将从香港举行晚会的维多利亚公园等地发回现场报道，同时刊登各界人士对六四事件的评论，以及国际社会的反应。