六四30周年直播：半个甲子后的纪念与抗争

台湾前总统马英九6月4日在脸书（Facebook）发文，回忆说他在收音机听到中国军队对天安门示威学生开枪的消息后，安排与时任新闻局长邵玉铭开会商讨政策。

他在文章中说，每个政权都会犯错，“二二八事件”和白色恐怖时期也曾经为台湾带来巨大伤痛。“唯有抚平受难者与家属的伤痛，才能真正疗愈国家的伤痛。大陆若能采取这些行动，所产生正面作用，将可大幅拉近两岸的心理距离，让双方互信有更深层的基础。”