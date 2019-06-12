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香港《逃犯条例》修订：立法会示威现场直播
香港多个不同界别团体星期三（6月12日）发起罢工和罢课。同时，《逃犯条例》修订内容在立法会二读。BBC中文在立法会外进行Facebook直播，并推出相关文章和视频，紧跟报道。
概要
- 香港立法会星期三（6月12日）对《逃犯条例》修订内容进行二读。香港多个团体蕴酿发起罢工、罢课、罢市以及包围立法会的行动。
- 6月9日，香港爆发主权移交后最大规模的示威，游行发起人估计约103万人参加，警察则表示高峰期有24万人参加，两个数字都是近年游行人数的新高。游行结束后，有示威者与警方爆发冲突，多人受伤及被捕。
- 香港行政长官林郑月娥坚持不会撤回修订，按原计划进行草案审议。香港立法会12日将恢复审理草案，预计在20日进行表决。
- 反对者担心，修订《逃犯条例》使任何在香港的人都面临被移交到人权及司法制度不完善的中国大陆的风险。港府则强调移交安排有法庭把关，并称不会移交涉及死刑以及政治相关罪行的嫌疑犯。
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继6月9日香港爆发百万人大游行之后，《逃犯条例》修订内容依照原计划在立法会二读。香港多个专业界别、团体及学界发起罢工、罢课、罢市以及包围立法会的行动。 BBC中文在立法会外全程直播，发回现场报道，并推出相关文章和视频，敬请关注。