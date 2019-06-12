直播 直播 香港《逃犯条例》修订：立法会示威现场直播

香港多个不同界别团体星期三（6月12日）发起罢工和罢课。同时，《逃犯条例》修订内容在立法会二读。BBC中文在立法会外进行Facebook直播，并推出相关文章和视频，紧跟报道。