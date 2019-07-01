七一游行直播：逃犯条例争议下的香港主权移交22周年

香港主权移交22周年当天早上，金紫荆广场的升旗礼采取雨天方案，行政长官林郑月娥及所有出席嘉宾改为在会展中心室内透过电视屏幕观看。

林郑在“回归酒会”致辞时提到，近月发生的事令市民和政府产生矛盾和纷争，她会“汲取教训，确保政府日后工作更贴近民心、民情、民意，积极响应社会大众的所思所想所求”。

致辞期间，民主派议员黄碧云高叫口号要求政府撤回逃犯条例及暴动定性，并要求林郑下台，其后被带离场。

“七一”当天香港街头再次出现大规模示威。示威者质疑林郑的致辞只面对支持者说，而有建制官员则表示，林郑已显示“最大诚意”。