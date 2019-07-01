七一游行直播：逃犯条例争议下的香港主权移交22周年
香港主权移交22周年，港府举办庆祝活动，但庆祝以外是大大小小的示威抗议与警民冲突。BBC中文用多媒体方式跟踪事态发展及各方回应。
Related Video and Audio
概要
- 香港政府早上举行庆祝主权移交周年的升旗仪式，但当局以天气为由，行政长官林郑月娥及其一众嘉宾在室内观看直播。
- 示威者在升旗场地外至政府总部之间抗议，警民冲突再起。一批示威者冲击立法会，破坏大楼玻璃外墙。
- 林郑月娥说会汲取教训，改善施政风格，更贴近民心、民情、民意。
- 香港民阵再次发起七一游行，由于六月发生两次上百万示威者抗议《逃犯条例》的游行，此次游行人数备受关注。
- 6月30日，香港建制派动员举行支持警方的集会。
直播报道
所有标注均为英国时间
BBC中文现场直播金钟示威情况
七一游行维园起步 场面平和有序
下午2时40分左右，BBC中文记者在维多利亚公园现场看到，市民陆续进入维园，向中环方向起步，场面平和有序。
维多利亚公园游行队伍移动缓慢，有市民大喊“开路”。根据主席台喇叭播放的信息，有人身体不适，需要急救。
更多立法会冲突的图片
七一游行已经起步 终点改为中环遮打道
香港民间人权阵线今日发起七一游行，游行于下午三点维多利亚公园中央草坪起步。
原本游行的终点为金钟政府总部，但今日中午有多名示威者冲击立法会。香港警方建议民阵，延期举行游行或更改游行路线。
民阵随后宣布，将游行终点改为中环遮打道。
“七一”示威之下，特首林郑月娥致辞称将“汲取教训”
香港主权移交22周年当天早上，金紫荆广场的升旗礼采取雨天方案，行政长官林郑月娥及所有出席嘉宾改为在会展中心室内透过电视屏幕观看。
林郑在“回归酒会”致辞时提到，近月发生的事令市民和政府产生矛盾和纷争，她会“汲取教训，确保政府日后工作更贴近民心、民情、民意，积极响应社会大众的所思所想所求”。
致辞期间，民主派议员黄碧云高叫口号要求政府撤回逃犯条例及暴动定性，并要求林郑下台，其后被带离场。
“七一”当天香港街头再次出现大规模示威。示威者质疑林郑的致辞只面对支持者说，而有建制官员则表示，林郑已显示“最大诚意”。
警方谴责立法会外的暴力行为
香港立法会添美道入口，多名示威者用大铁枝、铁笼车等撞向立法会大楼的落地玻璃。有民主派议员上前调停但不成功。
大批手持盾牌的警员在立法会大楼内戒备，举起红旗警告，要求示威者停止冲击，一度向示威者施放胡椒喷雾。
警方表示，谴责示威者的暴力行为，强调会全力追查及追究违法行为。
欢迎收看BBC中文的直播
今天是香港主权移交22周年，但因为《逃犯条例》争议，这天变成示威抗议的一天，示威者多度与警方爆发冲突。我们会密切关注事态发展。