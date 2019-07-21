香港游行直播：“反送中”示威者再度上街抗议

抗议队伍准备从维园出发。
直播报道
所有标注均为英国时间
抗议队伍准备出发
抗议队伍准备从维园出发。
香港警方称发现爆炸品，本土派组织成员被捕否认涉案
香港警方声称周五晚在荃湾一座工业大厦的一个单位捣破一个武器库，检获汽油弹、爆炸品TATP“三过氧化三丙酮”等物品，警方疏散工厦内的人，并在大厦天台把怀疑危险品引爆，拘捕三名男子，指他们涉嫌无牌藏有爆炸品。
警方向香港媒体展示在单位搜获的铁棍、镪水、刀、铁棍、弹叉、10枚以电油制成的燃烧弹，以及TATP炸药，又有头盔、写有“香港民族阵线”的T恤和写有“反送中”的标语。
警方表示正调查事件与涉及组织有没有关系，不排除更多人被捕。警方批评制造爆炸品行为对社会大众极不负责，TATP炸药性质不稳定及危险，不能在市面上购买，必须自行制造。
香港本土派组织“香港民族阵线”承认其中一名姓卢的男子为该组织成员，但组织发言人梁颂恒表示，有关单位一直用作存放音乐和宣传物品，未知为何会有爆炸品。
香港独立联盟亦证实一名姓邓的被捕人士是该组织成员，该组织在社交网站称，该处只是“友好组织存放直幡及音响的仓库”，强烈谴责拘捕是“政治打压”，“再多的拘捕并不会使我们害怕”。
中国三大官媒发声反暴力
《人民日报》周日（21日）发表题为《共同反对暴力珍惜法治秩序》的评论员文章，称“不能再乱下去了”等是香港主流民意，期待香港各界团结一致，共同反对暴力，支持港府落实“一国两制”、凝聚社会共识，集中精力发展经济、改善民生。
《环球时报》社评题为《香港“沉默的大多数” 不会永远沉默》，回应建制派号召的集会，文章称维护香港法治，反对暴力，守护香港的经济和安宁生活是聚集者主要诉求，批评之前的示威出现严重暴力、一些暴力示威者的“气焰愈发嚣张”，社会急需冷静下来，在修复法治权威的基础上，重新将公众的注意力凝聚到城市建设。
新华社题为《齐心反暴力 共同护香港》的时评文章称,连日来，香港“沉默的大多数”开始密集发声，向暴力说“不”，支持特区政府和警方依法履行职责，支持有关机构依法追究暴力犯罪者的刑事责任，重塑法治环境。
示威民众陆续进入维园
BBC中文记者下午3时15分在香港维多利亚公园看到，穿着黑衣的示威民众陆续涌入维园，部分人手拿“香港人撑住”丶“彻查警暴”等标语。记者现场目测，与6.16及7.1大游行相比，此次参与人数相对较少。
欢迎收看BBC中文的直播
香港民间人权阵线（民阵）周日（21日）下午发起游行，起点是铜锣湾维多利亚公园，终点在湾仔卢押道； 示威者要求行政长官林郑月娥撤回《逃犯条例》修订，以及设立独立委员会调查警民冲突。
香港警方周五在荃湾某处发现爆炸物，此屋为本土派组织所租用，但他们表示不清楚为何该处有爆炸物，但其成员被捕。外界关注香港局势会否升级。
上周日晚，警察与示威者在沙田新城市广场发生冲突，有人围殴警察，警察被指使用过度武力和采取错误人群管制策略。警民冲突有暴力化的迹象。
林郑月娥表明，有关修订已经“寿终正寝”，但拒绝示威者要求的“撤回”的字眼，亦没有回应其它诉求； 她在不同场合谴责暴力示威者，强调会追究。
香港建制派组织及议员周六发起集会，反对示威者使用暴力。主办单位称，人数有31.6万，香港警方说最高峰有10.3万人。
中国官方媒体《人民日报》周日（21日）发表评论员文章，表示“香港不能再乱下去了”是香港的主流民意，支持警方和司法机构严正执法，对违法行为追究到底。