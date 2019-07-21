香港游行直播：“反送中”示威者再度上街抗议

香港警方声称周五晚在荃湾一座工业大厦的一个单位捣破一个武器库，检获汽油弹、爆炸品TATP“三过氧化三丙酮”等物品，警方疏散工厦内的人，并在大厦天台把怀疑危险品引爆，拘捕三名男子，指他们涉嫌无牌藏有爆炸品。

警方向香港媒体展示在单位搜获的铁棍、镪水、刀、铁棍、弹叉、10枚以电油制成的燃烧弹，以及TATP炸药，又有头盔、写有“香港民族阵线”的T恤和写有“反送中”的标语。

警方表示正调查事件与涉及组织有没有关系，不排除更多人被捕。警方批评制造爆炸品行为对社会大众极不负责，TATP炸药性质不稳定及危险，不能在市面上购买，必须自行制造。

香港本土派组织“香港民族阵线”承认其中一名姓卢的男子为该组织成员，但组织发言人梁颂恒表示，有关单位一直用作存放音乐和宣传物品，未知为何会有爆炸品。

香港独立联盟亦证实一名姓邓的被捕人士是该组织成员，该组织在社交网站称，该处只是“友好组织存放直幡及音响的仓库”，强烈谴责拘捕是“政治打压”，“再多的拘捕并不会使我们害怕”。