香港罢工：“不合作运动”让全城交通部分瘫痪

香港行政长官林郑月娥被问到有否考虑过辞职时表示，当香港的前途稳定、市民是否能够安居乐业都面对挑战时，这个已经不是她个人荣辱的问题，她有责任与政府主要官员继续谨守岗位，她说个人或官员辞职不能解决问题，她会带领香港走出困境。 林郑月娥说，政府每日都密切监察网上的谣传，包括宵禁、出动解放军等，政府都已澄清。她说，事件反映目前的危机已远远超越条例的修订，指有人想动摇市民的信心、分化社会、分化警队内部，及警队与政府的关系，最终目的是希望摧毁香港。 林郑月娥表示，政府并非没有回应示威者诉求，她早前表明，修例工作已经完全停止，而且不会再启动。 对于警队处理冲突手法的问题，林郑月娥表示，已启动现有法定和独立机制审视，相信监警会主席按照法定权力处理和跟进。她说，释放被捕人士并不是她的权力，是律政司司长在不受干预下进行的决定，希望市民谅解。
直播报道
所有标注均为英国时间
林郑月娥表示辞职不能解决问题
香港行政长官林郑月娥被问到有否考虑过辞职时表示，当香港的前途稳定、市民是否能够安居乐业都面对挑战时，这个已经不是她个人荣辱的问题，她有责任与政府主要官员继续谨守岗位，她说个人或官员辞职不能解决问题，她会带领香港走出困境。
林郑月娥说，政府每日都密切监察网上的谣传，包括宵禁、出动解放军等，政府都已澄清。她说，事件反映目前的危机已远远超越条例的修订，指有人想动摇市民的信心、分化社会、分化警队内部，及警队与政府的关系，最终目的是希望摧毁香港。
林郑月娥表示，政府并非没有回应示威者诉求，她早前表明，修例工作已经完全停止，而且不会再启动。
对于警队处理冲突手法的问题，林郑月娥表示，已启动现有法定和独立机制审视，相信监警会主席按照法定权力处理和跟进。她说，释放被捕人士并不是她的权力，是律政司司长在不受干预下进行的决定，希望市民谅解。
港铁严重受阻
10：30，港铁八条线路严重受阻。
有乘客与抗议者发生争执。一名男子在港铁内安慰怀孕的妻子。
香港六区获警方批准下午集会
除罢工之外，香港市民在七个地区发起集会，呼吁罢工市民下午参与。其中六区已获警方确认，包括金钟、旺角、屯门、黄大仙、大埔及沙田。只有荃湾未获得”不反对通知书“，但有网民呼吁下午一点前往荃湾公园“赏花，思考前路”，以此为借口集会。
香港罢工列表
在香港有90多个成员工会的民主派工会职工盟表明响应号召罢工。
由30间香港社福机构组织组成的“反送中社福联合阵线”表示，超过2000名社工及同工称会参与罢工，有几十个单位关闭，分别涉长者、青少年、戒毒、智障者、新来港者及少数族裔等服务。
香港电台及商业电台多名主持人以个人名义响应宣布罢工。商台回应指，尊重前线节目主持人的公民权利，不会阻挠个别同事参与罢工，节目以播放歌曲为主，新闻报道与天气消息则如常播出。香港电台工会警告，有关方面勿秋后算账。香港记者协会表示，相信新闻工作者会以专业态度和精神，处理紧急采访工作，维护公众知情权，但呼吁传媒机构尊重员工行使基本法保障的权利和自由，不向参与罢工的员工追究。
18个环保团体包括长春社和绿领行动等表示，会与民同行及守护香港，响应大罢工。
艺术行业方面，香港芭蕾舞团、香港话剧团、香港舞蹈团等多个团体陆续发公开声明，表示尊重员工参与罢工。
天主教香港教区宗座署理汤汉枢机向教区部门主管或堂区主任司铎发信，称理解员工关心时局，欲以自己的假期回应罢工呼吁，教区认为在维持必要服务下，可宽松处理，“使这颗东方明珠早日脱离困境”。
香港浸会大学、科技大学和理工大学表示，尊重员工表达自由，如不能上班可按规定作出安排。香港中文大学强调，不会对参与下周一罢工的雇员采取任何处分或追究行动。
汇丰发言人回复查询时表示，尊重员工对于社会上不同议题，有自己的看法。
林郑月娥：玉石俱焚的做法，会把香港推上一条不归路
香港行政长官林郑月娥早上10时见记者，她指一连串极端暴力行为，把香港推向危险境况，她批评，暴力行为不断升级，示威者多次阻碍地铁和主要干道，多次堵塞过海隧道，围堵和攻击各区警署，肆意破坏公共设施，甚至是制造汽油弹、炸弹，这些都是非常严重的罪行。
她指出，部分极端分子令事件变质，有人污损国徽，拆国旗和把国旗扔到海里，部分人更扬言要搞革命和光复香港，超越原来的政治诉求，挑战国家主权，危害一国两制，摧毁香港的稳定繁荣。
她说，玉石俱焚的做法，会把香港推上一条不归路，问是否要押上七百多万人的稳定生活，以香港的未来作赌注。
她表示政府一直关注罢工，已启动跨部门机制作出应变，确保紧急服务不受影响，希望市民和平表达意见，她指出，有人可以选择罢工，但亦要尊重其他人上班的自由，在地铁的不合作运动，令很多想上班的人不能上班，打烂了这些朋友的饭碗，受影响的将会是很多基层家庭。
机场运作受影响
截至上午6时，机场管理局网站显示，今日有约170班离港及抵港航班取消。机场管理局表示，今日可能出现影响机场运作的情况，呼吁旅客联络航空公司，确认航班后，才前往机场。
元朗交通“不合作”
上午7点元朗站，示威者开始阻挡列车关门，港铁车务人员宣布列车不载客。挡门的抗议者与不少中年乘客多次争执。40分钟后，再次重新开始载客。
9：30，元朗站外的公路已堵塞超过20分钟，车辆移动极其缓慢。一位从事会计业的先生在行人天桥上观望。他说：“刚才想搭68M（巴士）排长队，现在看看西铁什么时候通行吧。”
“怕不怕老板埋怨？应该不会吧，大家都知道今天会是这种状况。”