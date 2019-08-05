香港罢工：“不合作运动”让全城交通部分瘫痪

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香港行政长官林郑月娥被问到有否考虑过辞职时表示，当香港的前途稳定、市民是否能够安居乐业都面对挑战时，这个已经不是她个人荣辱的问题，她有责任与政府主要官员继续谨守岗位，她说个人或官员辞职不能解决问题，她会带领香港走出困境。

林郑月娥说，政府每日都密切监察网上的谣传，包括宵禁、出动解放军等，政府都已澄清。她说，事件反映目前的危机已远远超越条例的修订，指有人想动摇市民的信心、分化社会、分化警队内部，及警队与政府的关系，最终目的是希望摧毁香港。

林郑月娥表示，政府并非没有回应示威者诉求，她早前表明，修例工作已经完全停止，而且不会再启动。

对于警队处理冲突手法的问题，林郑月娥表示，已启动现有法定和独立机制审视，相信监警会主席按照法定权力处理和跟进。她说，释放被捕人士并不是她的权力，是律政司司长在不受干预下进行的决定，希望市民谅解。